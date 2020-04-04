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С юбилеем!
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ   
04 Апреля 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ г. Иркутска сердечно поздравляет

Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ г. Иркутска сердечно поздравляет

С юбилеем

Козлову Нину Ивановну

С днем рождения:

Самбарову Альбину Николаевну

Горшкову Любовь Викторовну

Шутюк Любовь Николаевну

Табакову Эмилию Иннокентьевну

Литвинову Людмилу Константиновну

Шишкову Нину Ароновну

Лонциха Павла Абрамовича

Желаем вам стабильности и верности друзей,

Житейской здравой мудрости и много светлых дней!

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