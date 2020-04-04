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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ г. Иркутска сердечно поздравляет
С юбилеем
Козлову Нину Ивановну
С днем рождения:
Самбарову Альбину Николаевну
Горшкову Любовь Викторовну
Шутюк Любовь Николаевну
Табакову Эмилию Иннокентьевну
Литвинову Людмилу Константиновну
Шишкову Нину Ароновну
Лонциха Павла Абрамовича
Желаем вам стабильности и верности друзей,
Житейской здравой мудрости и много светлых дней!
- Расскажите об этом своим друзьям!
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В Словакии археологам попались артефакты возрастом 6 тысяч лет
В Словакии археологи при проведении раскопок в поселке Зеленый Кричек в окрестностях города Трнавы обнаружили множество фрагментов керамики, а также костяных и каменных орудий возрастом более 6000 лет.
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Блогер Николай покоряет TikTok, сидит в интернете и всегда сначала семь раз отмерит
В канун Нового года героем рубрики про блогеров старшего поколения был Николай Купреев, который размещает в интернете, на платформах TikTok и Instagram, разные забавные видео со своим участием. А теперь появилась возможность узнать этого веселого мужчину поподробнее. Вот какая состоялась беседа:
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Гнездо черного аиста обнаружили в Подмосковье. А птица это уж очень редкая!
В ходе обследования территории проектируемого заказника «Лотошинские пруды» на северо-западе Московской области биологи обнаружили гнездовье черного аиста — редкого и недостаточно изученного вида птиц.
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В Подмосковье двух пропавших 13-летних школьниц нашли мертвыми...
Две пропавшие 13-летние девочки найдены мертвыми в Пушкинском районе Подмосковья. (Ужаснейшая трагедия - девочки утонули, при этом одна пыталась спасти другую... прим. МГ.)
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Нечем платить за Интернет? Не волнуйтесь: не отключат
В России пять крупнейших операторов связи согласились до 1 июля не отключать от Интернета пользователей, у которых нет возможности платить за него.
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Близкие Анастасии Заворотнюк в её день рождения поблагодарили поклонников за поддержку
Звезде «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполнилось 49 лет. В Инстаграме, созданном в поддержку актрисы, появилось обращение к её поклонникам.
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Вирусолог Щелканов: к концу апреля коронавирус должен пойти на спад
Жители большинства регионов России переживают все более жесткие ограничения. Приносит ли это результат? Когда закончится режим «самоизоляции»? Что нового узнали ученые о COVID-19? Правда ли, что прививки от туберкулеза, которые в советское время делали всем поголовно, помогают странам бывшего СССР и соцлагеря переживать новый вирус с меньшими потерями?
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«Путин — это Сталин сегодня»? Как-то не получается…
Ставка на культивацию в обществе советского прошлого и мобилизацию населения в конечном итоге не сработает, считает политолог Ксения Кириллова.
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На далеком острове нашли отпечатки рук человека. Они были сделаны 65 тысяч лет назад!
Исследователи из Университета Саутгемптона во главе с Кристофером Стэндишем обнаружили в пещере на острове Тимор плохо сохранившиеся отпечатки человеческих рук, которые были оставлены первобытным художником порядка 65 тысяч лет назад.
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В США от коронавируса смог вылечиться 104-летний ветеран. Ура!
С разных уголков мира приходят новости о людях преклонного возраста, которые смогли побороть коронавирус. В этот раз мы можем порадоваться за жителя американского штата Орегон, ветерана Второй мировой войны Билла Лапсчиса. Он сумел справиться с болезнью в свои 104 года и стал, вероятнее всего, самым старым человеком, которому это удалось. А на Кубе от вируса вылечилась 94-летняя женщина. Ранее мы рассказывали и о 101-летнем итальянце, также оказавшемся сильнее, чем COVID-19.
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Как развивается болезнь при заражении коронавирусом? Есть три пути...
"(...) В научной публикации в журнале The Lancet от 27 марта приводятся наблюдения врачей и исследователей на примере первых пяти случаев заражения коронавирусом во Франции", - пишет Le Figaro.
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Пять участников ООН блокировали российскую резолюцию по борьбе с коронавирусом
Четыре государства и единая Европа не позволили Генеральной ассамблее ООН принять созданную РФ резолюцию с призывом к отмене односторонних санкций, мешающих бороться с коронавирусом.
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Карантин в Москве: пропускной режим вводить не будут, но штрафами покарают если что
В Москве не будут вводить пропускной режим передвижения по городу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
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Адвокат Янис Юкша заявил, что Лещенко нужно привлечь к ответственности за нарушение карантина
Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат и профессор Янис Юкша считает, что наказание знаменитого певца Льва Лещенко за нарушение карантина восстановило бы социальную справедливость.
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Что делать, когда умерших от вируса некуда девать?
Из-за возросшей смертности в ходе пандемии коронавируса многие страны столкнулись с тем, что умерших просто некуда девать. Выходы из этого положения находят разные: во Франции в морг переоборудовали крупнейший продовольственный рынок, в США для трупов выделяют военные мешки, а в Эквадоре люди бросают тела родственников прямо на улицах.
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Дурят нашего брата: обереги от коронавируса предлагают
На фоне эпидемии в Москве появилось много новых мошеннических схем. Преступники крадут деньги интернет-пользователей, спекулируя на страхах, связанных с коронавирусом. (Неудивительно, что мошенники очень гибко подстроились под реалии современного мира и пытаются на этом заработать. Только вот совести у них совсем нет... прим. МГ.)
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Пасха: яйца красить будем, куличи возьмем, а вот в храм лучше не приходить
Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при этом освящение куличей перед праздником состоится. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
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Как гулять с внуками во время карантина?
Регионы России вводят ограничения на передвижение, но гуляющих родителей с детьми можно заметить на улицах до сих пор. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как должны проходить подобные прогулки.
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Услуга такси: основы популярности, а как в Краснодаре, интересные факты
Наши люди в булочную на такси не ездят? Еще как ездят! Потому что в последнее время пользоваться такой услугой стало очень популярно. Такси можно заказать повсеместно: в огромных, средних и небольших городах и в маленьких населенных пунктах. Есть предложение и такси Краснодар.
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Россияне меняют отношение к домам престарелых
Как ни печально это признавать, но при достижении пожилого возраста, у некоторых людей появляются трудности с самообслуживанием, возникают расстройства памяти, интеллекта, появляется необходимость в постоянном уходе. Чаще всего эти обязанности ложатся на плечи ближайших родственников. Однако далеко не всегда близкие люди готовы обеспечить хороший уход за пожилым человеком, ведь для этого нужно не только время и возможность постоянно находиться рядом, но и соответствующие знания и умения. Оптимальным выходом было бы передать родственника в дом престарелых, в надежные руки профессионалов. Как обстоят дела с этими учреждениями в России?