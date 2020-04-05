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С юбелеями!
Председатель В. Н. Афанасьева   
05 Апреля 2020 г.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет

С 70-летием:

Заграничную Наталью Константиновну

С 55-летием:

Владимирову Марию Александровну

С днем рождения:

Караваеву Людмилу Николаевну

Жернаклиеву Ольгу Александровну

Ксендзюк Марию Николаевну

Буеву Наталью Борисовну

Андрейко Любовь Владимировну

Шестакову Людмилу Михайловну

Ломакину Ларису Игоревну

Горбунову Нину Сергеевну

Козлову Таисью Никифоровну

Панфилову Валентину Викторовну

Пахомова Анатолия Дмитриевича

Ощепкову Любовь Ивановну

Грабарь Светлану Тимофеевну

Латышеву Маргариту Валерьяновну

Чигрину Веру Сергеевну

Потапову Зою Семеновну

Павлову Анну Максимовну

Желаем заботы и тепла от родных, близких, друзей.

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