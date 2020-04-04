Поздравляем!

Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днём рождения:
Измайлову Людмилу Иннокентьевну
Гринькову Веру Васильевну
Шулейкину Марию Ильиничну
Губич Александру Михайловну
Сафронову Зою Егоровну
Коваднева Василия Кузьмича
Зыкову Евгению Иннокентьевну
Ушакову Тамару Мироновну
Белоусову Альбину Павловну
Гаврилову Гиназию Александровну
Чубыкина Николая Ивановича
Зарицкого Владимира Иосифовича
Цырендоржиева Сергея Шандуновича
Сепетинову Лидию Георгиевну
Рекиш Светлану Николаевну
Тигунцеву Эльвиру Александровну
Худаеву Нэлли Иннокентьевну
Цыкунову Надежду Владимировну
Сыроватскую Аллу Николаевну
Целик Владиславу Григорьевича
Белоуса Афанасия Васильевича
Рождаеву Марию Никитичну
Бойко Калерию Николаевну
Зуева Виктора Михайловича
Амосову Анастасию Михайловну
Остроухова Николая Алексеевича
Фёдорову Веру Викторовну
Кашину Наталью Максимовну
Шумихину Галину Николаевну
Ситникову Ольгу Иннокентьевну
Бахматову Людмилу Геннадьевну
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Пять участников ООН блокировали российскую резолюцию по борьбе с коронавирусом
Четыре государства и единая Европа не позволили Генеральной ассамблее ООН принять созданную РФ резолюцию с призывом к отмене односторонних санкций, мешающих бороться с коронавирусом.
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Карантин в Москве: пропускной режим вводить не будут, но штрафами покарают если что
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Что делать, когда умерших от вируса некуда девать?
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