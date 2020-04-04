Поздравляем!

С разных уголков мира приходят новости о людях преклонного возраста, которые смогли побороть коронавирус. В этот раз мы можем порадоваться за жителя американского штата Орегон, ветерана Второй мировой войны Билла Лапсчиса. Он сумел справиться с болезнью в свои 104 года и стал, вероятнее всего, самым старым человеком, которому это удалось. А на Кубе от вируса вылечилась 94-летняя женщина. Ранее мы рассказывали и о 101-летнем итальянце, также оказавшемся сильнее, чем COVID-19.