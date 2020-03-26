ИГООИ «Багульник» поздравляет

Действующее в Москве правило, согласно которому пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны сидеть дома, планируется распространить и на другие регионы России с высоким количеством заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу по коронавирусу при Госсовете. Только вот в случае с пенсионерами из регионов речь о выплатах за примерное поведение на карантине не поднимается...