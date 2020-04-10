ИГООИ «Багульник» г. Иркутска поздравляет

В Мурманской области возбуждено первое уголовное дело о неосторожности, результатом которой стало массовое заражение коронавирусом. (Герой этой истории проявил халатность и в итоге поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье еще нескольких десятков человек. И пусть этот пример послужит уроком другим. - прим. МГ.)