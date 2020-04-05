«Байкалкварцсамоцветы» поздравляет

Уважаемые геологи, ветераны геологической службы и все работники нашего предприятия! Примите самые искренние поздравления с общим для всех нас профессиональным праздником – Днём геолога!

«Байкалкварцсамоцветы» возникли именно благодаря труду геологов, когда более 50 лет назад были созданы на базе геодезической партии по поиску и разведке знаменитых сибирских самоцветов. И сегодня геологи предприятия вносят неоценимый вклад в экономику нашего предприятия, пополняя его копилку новыми открытиями и разработками по поиску и добыче цветных камней Сибири.

Геологи во все времена были для нас примером мужественных и сильных духом людей, не боящихся трудностей и невзгод, людей ищущих и настойчивых в достижении своей цели. Пусть такими они остаются по жизни и дальше.

От имени руководства предприятия поздравляю весь коллектив «Байкалкварцсамоцветов» с нашим общим праздником! Желаю всем крепкого здоровья и оптимизма, успехов в работе, мира в семьях и благополучия родным!

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