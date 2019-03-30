За расставаньем будет встреча

Два года назад, 1 апреля, на 85-м году от нас ушёл великий русский поэт Евгений Евтушенко. Город Зима воспринял его уход как утрату близкого человека. Ведь при жизни Евгений Александрович был предан своей многократно воспетой «станции Зима». При помощи газеты «Новая Приокская правда» мы попросили мэра Зимы Андрея Коновалова вспомнить те скорбные дни 2017 года, когда зиминцы делегировали его для поездки в Москву – проститься от их лица с поэтом, выразить соболезнования близким и передать от земляков-сибиряков поклон и сотни откликов почитателей его таланта, собранные в видеоматериалах и в местной Книге памяти.

В Зиме Евтушенко любили как сына, прощали за разлуку, ждали, надеялись, что он, как человек несгибаемой воли, отобьётся от всех недругов и критиков, от житейских неурядиц и болезней. Верили как в чудо, что в канун своего 85-летнего юбилея Евгений Александрович сдержит обещание и приедет на малую родину из Америки, снова вдохнёт в зиминских зрителей свободу мысли, слова, своего неординарного мироощущения и поэтического таланта. Но так случилось, что встреча с земляками в 2015-м стала последней для поэта на Зиминской земле.

– Евгений Александрович запомнился мне в ту встречу четырёхлетней давности, – вспоминает Андрей Коновалов, – как человек-живчик: не поддающийся возрасту, с ясным умом, глубоким и проницательным взглядом. Он так читал свои стихи, что любая аудитория совершенно разных возрастов воспринимала его как и в те далёкие уже 60-е годы. Своими выступлениями ему хотелось донести до слушателей главное: в нашей жизни ничто не должно заменить нравственных ценностей – любви, чести, долга, отчего дома, чувства Родины. Евгений Александрович умел будоражить публику – его турне «Поэт в России больше, чем поэт» по 26 городам страны заставило заговорить о нём с новым интересом.

В книжных сборниках евтушенковедов В. В. Комина и В. П. Прищепы говорится о том, что в разных странах мира Евгения Александровича всегда с одинаковым интересом слушали простые рабочие и студенты, интеллигенция и бюргеры. Они через его творчество пытались понять нашу страну, открывшую железный занавес в период хрущёвской оттепели.

Со стихами Евтушенко проходила молодость моих родителей и их сверстников. Они любили его, потому что он писал правду о рядовых тружениках, о простых человеческих отношениях. Видно, ему кем-то свыше было дано право отразить реалистичный портрет своего поколения. Ведь более двухсот его произведений являются признанной классикой советской литературы. Среди них поэмы «Станция Зима», «Братская ГЭС», «Идут белые снеги», проза – «Ягодные места», «Бабий яр»...

Это только кажется, что легенды 60-х – Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко – далеки от нас. Но я, например, не знаю стихов другого автора, которые настолько были бы актуальны и сегодня. Мы и сейчас переживаем боль, сострадание, несправедливость, трусость и предательство, большую любовь и героизм. Евтушенко умел говорить правду такой, какой она была, и за это его любили и продолжают любить сибиряки.

– Андрей Николаевич, когда вы летели в Москву на церемонию прощания, о чём думалось тогда?

– Чувства были на пределе. До глубины души потрясло известие об утрате, а с ним пришло и осознание всей силы и мощи творчества Евтушенко, его гражданской позиции, отношения к литературе. Думалось и о том, что мы успели сделать к его юбилею, чего сделать теперь не удастся. Ведь мы начали подготовку к юбилею великого земляка загодя. Я представил зиминцам иркутских художников Ольгу Ильину и Юрия Квасова, который в качестве подарка к юбилею написал портрет поэта. В социальной сфере была проработана масса мероприятий, знакомящих молодёжь с творчеством Евтушенко: конкурс чтецов, выставка работ юных художников по мотивам произведений Евтушенко, планы творческих встреч в школах и библиотеках города, готовилась к экспозиции уникальная фотовыставка талантливого иркутского фотохудожника В. Г. Харитонова...

– Зима всегда держала связь с Евгением Александровичем. Это были и открытые письма поэта к землякам, весточки, переданные из телефонных разговоров с близкими – Э. А. Дубининой, друзьями из окружения поэта – Н. В. Зименковым, Ю. Г. Романовым. И когда в январе 2017 года поэт сообщил о готовности повидаться с Зимой в канун своего 85-летия, вы тоже отправили ему письмо с поздравлениями и приглашением посетить родные места...

– Да, и ответ с его электронной почты пришёл быстро. Дружеские тёплые отношения у нас сложились давно, и я счёл своим долгом организовать ему достойный и радушный приём. Евгений Александрович прославил станцию Зима на весь мир, гордился тем, что его детство прошло здесь, что все «человеческое» ему привили люди из сибирской глубинки и даже снял фильм «Детский сад» про Зиму в период военного прошлого. К тому же этот приезд был ещё и неординарным, культурным событием. Визит почётного гражданина города Зимы, почётного гражданина Иркутской области, удостоенного множества национальных литературных премий разных стран мира, поэта, переведённого на разные языки мира, профессора литературы... красноречиво говорил об особенностях судьбы самого города Зимы.

Наш город искал много вариантов сделать имя Евтушенко памятным для будущих поколений. Мы приобретали его книги для школьных и городских библиотек, для мини-библиотек в комнатах отдыха на железнодорожном вокзале для гостей города. В репертуаре нашего кинотеатра «Россия» есть уникальная кинолента, в которой Евтушенко играет роль Циолковского, есть ретроспектива картины «Детский сад», особенным документальными историческим багажом обладает Дом-музей поэзии, где хранятся книги с автографами и отзывами автора, его личные вещи, уникальные фотографии.

И когда в конце марта 2017 года мы обсуждали проект скульптуры поэта для установки его в центре нашего города со скульптором Евгением Скачковым и художником Сергеем Элояном, мы говорили о том, каким мог бы быть образ поэта, в каком общественном месте его фигура станет центром притяжения. Нам даже тогда казалось, что всё это как-то преждевременно. Но жизнь неожиданно для нас всех внесла свои коррективы, и после 1 апреля мы вернулись к этому разговору, а уже 18 июля 2018 года на новой площади города был открыт памятник Евгению Евтушенко. На данный момент горожане вышли на меня с инициативой о присвоении имени Е. А. Евтушенко площади близ школы № 7 и ГДК «Горизонт». Думаю, что это будет правильным решением.

...После скорбных дней прощания в Москве с Евтушенко я на обратном пути домой задумался о поколении, представителем которого был Евгений Александрович. Это сколько же талантливых и одарённых людей родилось и нашло признание народа в то время: Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Роберт Рождественский... Они рано повзрослели, прошли много испытаний, детьми пережили Великую Отечественную войну, поэтому хотели думать, говорить, творить свободно. Пытались во всём разобраться, дойти до сути, наверное, отсюда прослыли бунтарями своего времени.

Взять Евтушенко: он работал в геологической партии, на сплаве, бывал на дальних сибирских фермах, даже внутри турбины, когда возводилась Братская ГЭС. Это поколение неуёмных молодых людей, романтиков, которые отправлялось на комсомольские стройки, жили в палатках, осваивали Сибирь, строили города и заводы. И взрослели со страной.

Был такой жизненный порядок у послевоенного поколения, который я, например, помню по своему отцу. Каждое лето мы собирались всей семьёй в Анучинске Балаганского района на покос. Проведя весь световой день на изматывающей жаре, отец не ехал отдыхать со всеми в деревню, а брал ружьё и уходил в тайгу, чтобы поохотиться и прокормить семью. Вот и Евтушенко – неутомимый, безудержный, жизнелюбивый, зная, что дни его сочтены болезнью, продолжал писать роман «Берингов тоннель», верил, что все народы можно объединить одной идеей и спасти от саморазрушения.

Вот и хочется, чтобы и мы на своей Зиминской земле осознали всю мощь таланта поэта Евгения Евтушенко и сохранили обострёнными свои чувства, как учил наш земляк, по отношению к Родине, ко всему, что происходит в нашем обществе. Надеюсь, что в городе останется тот настрой, который мы задали в 2017 году для долгой и доброй памяти о Евгении Александровиче. Осознание того, что родина Евтушенко – это и наш с вами родной город, меня, например, как руководителя, вдохновляет не только на сохранение и развитие культурных, поэтических, исторических традиций Зимы, но и на созидательную работу в нём. Хочется сделать всё от тебя зависящее, чтобы город мог гордиться своим внешним обликом, чтобы в нём было удобно жить и растить детей.

– То есть та подготовка к юбилею поэта стала как бы рабочей повесткой работы всего муниципалитета по благоустройству города на ближайшие годы? Почувствовали ли вы удовлетворение от результатов этой работы?

– После того как мы утвердили идею проведения юбилея Е. А. Евтушенко в марте 2017 года, была принята муниципальная программа по благоустройству общественных мест города. Команда муниципалитета вплотную занималась формированием площади у Дома культуры «Горизонт» с учётом того, что здесь будет когда-то установлена скульптура поэта. В апреле, после смерти Евгения Александровича, эта мысль стала реальностью. Мы организовали рабочую группу, в которую вошли местные художники, общественники, представители сферы культуры. Все вместе обсуждали то, каким должен быть образ Евтушенко. Обязательное условие – это понятность и узнаваемость образа простыми людьми, его зрителями, соседями по дому его дяди Дубинина, его друзьями и родственниками.

Мы заручились согласием и поддержкой вдовы поэта Марии Владимировны Евтушенко.

Но сейчас могу признать, что брался я за это дело всё же на свой страх и риск. Сильные сомнения одолевали, ведь финансовой поддержки области на то время не было. Да и боялся – хватит ли профессионализма мастера, чтобы передать ту великую экспрессию Евтушенко, его бурю эмоций при чтении стихов? Потом, станет ли площадь популярным местом у горожан? На все эти вопросы тогда я ещё не знал ответов, но чувствовал какую-то одержимость в этом деле, будто бы меня вело провидение. Работа, конечно, не была лёгкой, ведь мы шли по этому пути впервые, многие предложения не годились, от некоторых авторов пришлось отказаться.

Были и большие проблемы с местом отливки фигуры Евтушенко. Евгения Скачкова, по сути, лишили мастерской в Иркутске. Мы перевели проект в Зиму, на базу компании «Новострой», которую на завершающем этапе утвердили художественным советом Иркутской области.

Площадь к тому времени уже благоустраивалась, мемориальный постамент был готов, оставалось решить, «к кому будет обращена скульптура читающего Евтушенко?». Воспитание молодёжи на примерах своего поколения было делом всей жизни Евгения Александровича, поэтому мы решили, что поэт в Зиме будет обращён к школе, где юные зиминцы корпят над тетрадками и получают знания.

Вопрос открытия памятника Е. А. Евтушенко именно у нас в Зиме стал важным шагом для нашего города, да и для меня лично. В том знаменательном событии участвовало много горожан и гостей города. Было много людей, лично знавших или даже друживших с Евгением Александровичем. Один из таких, например, – известный в прошлом руководитель строительства в нашем крае, а позже и руководитель области Виктор Михайлович Спирин. Потом опять же журналисты самых разных изданий рассказали о нашей «Зиминской истории» на всю страну и даже мир. Разве это не здорово? Так что я горжусь, что своевременно смог помочь своему родному городу в сохранении самого яркого, дорогого и выдающегося из его имён – Евгений Евтушенко.

Зато знаете, как приятно наблюдать за жизнью этого полюбившегося зиминцам места! Здесь всегда людно, особенно по весне и летом, когда вся площадь в цветущих яблонях или покрывается цветами. Горожане приходят сюда почитать книжку, погулять с детьми, сфотографироваться с Евтушенко. Здесь проходят городские праздники, собирается молодёжь, которая растёт в новом для города экопространстве, где каждая деталь напоминает о традициях города, истории, его особенной стати. И о его великом земляке!

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