Ирина Владимировна Лебедева по профессии педагог, преподаёт русский язык и литературу. Живёт в Братске. Автор нескольких сборников стихов. Большинство произведений опубликовано на сайте Стихи.ру.

Разговор с мужчиной

Я слишком женщина. Порою

Мои стремленья не понятны.

И не секрет сейчас открою:

Не всем бываю я приятна.

Конечно, нравиться умею,

Но не приемлю лицемерия.

Однако, не хамлю, наглея,

И не ханжа. Уж ты поверь мне.

А коль вопрос об интеллекте...

В уме лишь тряпки да кастрюльки.

У женщин ведь мозги в проекте,

И все играем мы в бирюльки.

В душе моей не тают льдинки,

Обида не даёт покоя.

Есть оправданье. Я блондинка.

Твоё-то алиби какое?

Разговор о любви

Так где же вы, принцы на белом коне?

Мужской идеал остаётся во мне.

А тот, что сегодня под крышей моей,

И вовсе не видел, наверно, коней.

Привычки застыли его, как скала.

Я сдвинуть их с места никак не могла.

Когда в сотый раз завожу про любовь,

Он, словно компьютер, ломается вновь.

На поле оставив забрало и меч,

Он прячется в норку – себя поберечь.

И роет ходы, словно маленький крот.

Ведь тема любви для него эшафот.

Я вытащу эту проблему на свет:

Так всё­таки любишь меня или нет?

О женщинах

Ты налепишь длинные ресницы,

Коготки приклеишь, как у птицы,

Паричок напялишь на макушку,

Выщипаешь бровки, ну а в ушки

Полпудовые воткнёшь серёжки.

После липосакций тоньше ножки.

Вздёрнешь силиконовые грудки.

В глазках – линзы, словно незабудки.

И вздохнёшь, заплачешь без причины:

«Где вы, настоящие мужчины?»

О мужьях

Не бывает мужей без изъяна.

Я сама не подарок судьбы.

Есть мужья: им всё по барабану,

Или жён своих страшных рабы.

Есть тираны, царьки душной кухни,

Алкоголики и драчуны,

Грубияны «Молчи и утихни!»,

Психопаты и крикуны,

Трудоголики и эгоисты,

Неудачники с трудной судьбой,

Простаки, дураки и артисты,

Или бабники с сальной душой.

Есть вруны, скупердяи, иуды,

Матершинники в пять этажей...

Но поверьте, страшнее зануды

Не бывает на свете мужей!

Амур

Амур стреляет из засады,

Как будто в сизых голубей,

То ль в наказанье, то ль в награду

В попавшихся ему людей.

И заслоняет мир огромный

Один любимый человек.

В его глазах шторма и волны

Припрятаны за ширмой век.

В нём притяжение и сила.

Бунтует в сердце крови зов.

Пускай он даже некрасивый,

Неважно, если он любовь.

Но только вот Амур шутливый

Для развлеченья своего

Бывает, что стрелой ретивой

Пронзает сердце одного.

Второй же сер, как день ненастный,

Любви не знает, как назло.

И нам вполне ещё неясно:

Кому из них не повезло.

Борьба с собой

Я соткана из сомнений,

Я создана из метаний.

Сама себе преступление,

Сама себе... оправдание.

И в жизни, как антитеза,

Во мне есть две героини.

Сегодня я баронесса,

А завтра опять рабыня.

И борются антиподы,

И снова вступают в драку.

И хочется той – свободы,

А эта в плену у брака.

И тело твердит: «Смирения!

Склонись, поклонись, унизься!»

Но полон мой ум презрения:

«Не падай, вставай, возвысься!»

Я так от войны устала,

Отбросила сожаления

И тихо себе сказала:

«Я требую примирения!»

Бюст

Себе воздвигну бюст

Я в парковой глубинке,

К нему не зарасти

Асфальтовой тропинке.

И будут у него

Подпитые пьянчужки

Пить за меня, подняв

Заляпанные кружки.

И пара голубей,

Слетев к нему на плечи,

Обсудит все дела

На предстоящий вечер.

И, вставши на крыло,

Оставят след в награду...

А, может, возводить

Мне бюст пока не надо?

Муки творчества

«Когда в катушке тока нет,

Кусок железа неподвижен», –

Так рассуждал один поэт,

Ход мыслей был его не слышен.

Искал он рифму битый час,

Но слово не давалось в руки.

Ему б расслабиться сейчас

И что-то почитать от скуки.

Но по-шахтёрски «на-гора»

Стихи из монолитной прозы

Он добывает. Ан, с утра

Завязли рифмы, как занозы!

Был плодороден наш поэт.

Его девиз: «Ни дня без строчки!»

Но музой выключен был свет,

И в каждой фразе – только точки.

В катушках мозга тока нет.

Мысль гаснет в черепной коробке.

И не окончится сюжет,

Когда перегорели пробки.

Убойная сила

Глаза твои, как будто два сверла,

В ней (душе) тысячи отверстий

просверлили.

В. Татаринов

Душа моя похожа на дуршлаг,

Ты дрелью много дырок просверлила,

Потом гранатой разнесла чердак,

Где я хранил мозги. Затем открыла

Огонь по почкам. Эх, была б броня!

Ты сердце жгла, не чувствуя усталость.

И что ж теперь осталось от меня?

Да ничего почти что не осталось.

Прошла любовь

Пришла любовь!

А это значит

Судьбу свою переложу,

Достану с неба, наудачу,

Звезду с кометою в придачу.

М. Орлов

Прошла любовь,

В себе я закрываюсь,

Ведь я к тебе теперь не прикасаюсь.

Отправлю снова я комету в небо.

Зачем любовь? Подайте лучше хлеба?

Судьбы разглажу старые морщины.

Пусть нет любви, но я ещё мужчина!

Я сам себе

Я сам себе провёл психоанализ.

Я пациент...

И одновременно успешный врач.

М. Чуласов

Я сам себе поэт и мудрый критик.

Я и больной, и психоаналитик.

Я тело разберу своё на атом –

Я сам себе патологоанатом.

Подарки

Ожерелье на запястье –

Вот тебе и бес в ребро.

Т. Бравленкова

Ожерелье на запястье –

Вот тебе и бес в ребро.

Брошка в золоте на счастье –

Чёрта в печень занесло.

Вот серёжечки сердечком –

Дьявол в лёгких захрипел.

Хорошо, что ты колечко

Подарить мне не успел!

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