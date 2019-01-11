Взращённый Сибирью

Трудовая биография и творчество поэта не всегда связаны между собой. Жизненный путь и творческие искания у одних связаны в тугой канат, у других – идут параллельно... Блажен, в ком в младые годы пробудился творческий талант и до кончины сопровождает человека. И где бы он ни жил, кем бы ни работал – он творил, писал, складывал в стол исписанные листы бумаги и записные книжки.

Так сложилась и творческая судьба Николая Ивановича Хромовских. Сейчас ему под шестьдесят, детство его до четырёх лет прошло в знаменитой сибирской деревне Московской, где все жители величались по именам дедов и бабушек. И фамилии оттуда же пошли: бабушка Домна – и фамилия Домнины, дед Алексей и потомки – Алексеевы, от бабы Веры – Верушкины, а от прадеда Саввы – Савушкины. Так что разбираться в своей родне Николаю Ивановичу пришлось долго, тем более что в 1962 году, в связи со строительством Усть-Илимской ГЭС, их всех переселили на правый берег Ангары в посёлок Гидростроитель. В дом, построенный отцом с помощью родни, переехали всей семьёй: отец – Иван Прокопьевич Хромовских, (из рода Савушкиных), мать Прасковья Прокопьевна Московских (из рода Домниных) старший брат – Александр, средний – Георгий и младшенький – любимец бабы Поли, которой он посвятил свои первые строки:

Поутру, когда проснусь,

Слышу стук – бабуля бродит,

От печи идёт тепло,

А в квашонке тесто ходит

И в окне давно светло...

Я боюсь в кровать ложиться,

От боязни нету сна.

То нечисть жуткая приснится,

То в страшном виде сатана.

А прижавшись к бабуле Поле на тёплой русской печке, так засыпалось легко и просто, особенно после очередной услышанной от неё сказки или таинственной деревенской истории! Ах, детство!

Как у всех появившихся на берегах Ангары в пятидесятые-шестидесятые годы, самыми впечатляющими событиями остались в памяти вылазки на Ангару, рыбалка, дым костра на берегу, запахи трав, любимые лакомства – черемша, дикий лук, сладковатые корневища саранок, чёрные сладкие грозди смородины, красные – кислицы, букеты костяники. Черника, голубика, лесная малина, рябина, черёмуха – это всё приносилось в общие домашние закрома. Выкопанные в лесу кусты переселялись в палисадники у дома. Рыба жарилась, парилась, варилась в ухе, солилась, коптилась, замораживалась впрок. На долгую зиму готовились запасы, а из мальчишек вырастали грибники, ягодники, рыбаки, охотники – добытчики.

Отсюда и истоки любви Николая к сибирской, суровой, дикой, но благодатной природе, к родному краю, к своей малой родине.

В 1965 году родители определили его в школу № 14, которую в те времена называли «за ручьём»

В 11 лет он написал своё первое стихотворение, написанное прямо в школе, на уроке. Именно в школе он узнал, что есть буквы, слова, а из слов получаются предложения. Но вот открытие!!! Предложения иногда пишутся столбиком и читаются они складно, если в рифму. И вдруг под пером возникли строчки:

Где-то светит одиноко

Огонёк во тьме ночной,

То ли близко, то ль далёко,

Увлекая за собой.

Вот бегу – он исчезает,

Огонёк передо мной,

Душу мне он утешает,

Догоню – он будет мой.

Огонёк в российской поэзии понятие всеобъемлющее. Многозначительное и очень выразительное: это и светлячок, и цветок. Это и лучина, и огонёк в окошке деревенского дома, заваленного снегом по самую крышу. В этой гонке за своим огоньком было много чего у Николая в жизни. Только со временем образ огонька трансформировался в образ свечи. Тем более, когда нагрянула такая естественная в юности, в последних классах школы, а потом и во время службы в армии – любовь, когда по ночам мысли солдата возвращаются раз за разом к той единственной – любимой!

Горит моя свеча любви,

И ветер пламя колыхает.

Когда бушует страсть в крови,

Любовь все чувства пробуждает.

Любовь моя горит свечою,

А сердце тает, словно ком.

Вас не разжалобить слезою.

И не спросить Вас ни о чём.

Кому то может показаться, что он пишет стихи в духе века XIX, в духе поэзии Серебряного века, когда творили, когда блистали, Анненский, Бальмонт, Фет. Однако Николай Хромовских самобытен и оригинален, он никого не повторяет, никому не подражает, и, может быть, потому, что он этих поэтов мало читал, и подражать кому-либо из них никак не мог.

Вырасти в Сибири и не любить её дикой природы просто невозможно! Описывая природу, или времена года он обязательно должен был обратиться к такому яркому образу как этот:

Утро ясно и морозец,

Под ногами снег скрипит.

Далеко, позадь околиц,

Колокольный звон стоит.

Снег в сугробах серебрится

Ветер кружит и шумит.

По дороге тройка мчится,

Снег летит из под копыт.

Думаете, отчего так написано? Да всё очень просто! Что видел сибирский житель два века назад? Девять месяцев в году – снег, сугробы, кони, сани, ямщик, возница, изба, заваленная снегом, и в маленьком оконце – огонёк лучины, в лучшем случае – свеча.

Кони, тройка, летящая в облаке снега, возница – молодой, удалой, мчащийся к любви своей. Искренней, трепетной, первой! И в этом он абсолютно искренен, когда пишет:

О, Боже мой!

Любить очами,

Какой восторг!

Сиянье глаз!

И кровь кипит и страсть ночами

И взор мой видит только Вас!

Любовь к женщине, пылкая, сильная и постоянная, как и любовь к родной природе подводит автора к чёткому пониманию сути любви к своей малой родине.

Просыпайся, Русь родная,

Встрепенись от сказки сна,

Нет для нас милее края

Голубая даль видна...

На опушке лес чернеет,

И с дровами едет воз...

Роща милая белеет,

Чередой толпа берёз.

Где, в какой стране далёкой,

Бубенцов услышишь звон?

Взгляд девицы черноокой

Сетью тайною сплетён?

Где от края и до края

Счастью рады, льётся смех,

Где живут добра желая,

Делят радость и успех...

Веселись мой край родимый,

Развернись душа и пой,

Ты для нас навек любимый,

Сердцу милый, край родной!

Порывистый, эмоциональный, подвижный, деятельный в свои 60 лет, представляется мне, что и в молодые годы он не был спокойным и уравновешенным.

И если о Советской армии и Великой Отечественной войне, о патриотизме советского народа и его победах написаны тома мемуаров, романов, повестей, тысячи сценариев и по ним сняты фильмы, то Николай Хромовских не написал ни одного стихотворения на эту тему. Хотя с великой гордостью рассказывает о своём прадеде Савве, от которого и пошли все Савушкины в деревне Московской.

Савва – пришелец с Запада, в Сибирь пришёл после 25 лет военной государевой службы в возрасте около пятидесяти лет. Имея приличные деньги, получил землю, стал вольным пашенным крестьянином, обзавёлся хозяйством, построил избу, баню и прочие дворовые постройки, себе нашёл плодовитую молодуху, которая родила ему 11 детей, ни одного не потеряв! В общей сложности прожил он в деревне благополучно более пятидесяти лет, а всего... 117. Да каких лет! Стал основателем большой семьи Савушкиных. Всю Отечественную отвоевал пулемётчиком, был награждён медалью «За отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга» и... «За победу над Японией».

Из 11 детей прадеда осознанно запомнились Николаю Ефим, баба Шура, жившая в деревне Антоново, и баба Матрёна из Буслайки. Но история его предков, да собственно и его личная биография – это отдельная повесть, а вот откуда у него и почему вдруг ближе ему по натуре и духу Лихой Гусар – в этом надо разобраться.

«Служить Отчизне – долг гусар.

Желанье духа боевого.

Гордись, тебя венчает Дар!

Герба потомков родового!!!

Многие минуют лета.

Мы помним всех и свято чтим.

Где храбрость русская воспета,

Там верность Родине храним.

Этих строк вполне достаточно для выражения понятия «патриотизм», только у стихотворца Николая Хромовских он, патриотизм, выражен предельно просто в восьми строках:

Служить Родине – долг каждого, Помнить и свято чтить память погибших за Родину, и хранить верность себе, семье и Родине.

Есть в его первом сборнике и длинная поэма «Варнак» и стихи неоднозначные, разбор их литературоведческий ещё предстоит специалистам, но подводя итоги, можно сформулировать суть – Николай Хромовских состоялся как поэт искренний, неравнодушный, своеобразный, оригинальный, запоминающийся, самобытный и не похожий на других.

P.S. В ноябре 2015 года Николай Хромовских стал членом литературного клуба «Братский самородок. При Доме Культуры «Транспортный строитель» посёлка Гидростроитель города Братска. И за два года, как комета на небосклоне, прочертил свой чёткий путь от робкого любителя русской поэзии, с придыханием читающего свои стихи, до автора многих оригинальных произведений, которые он уже уверенно читает во время публичных выступлений членов клуба.

В одной из библиотек города он организовал и проводит свои воскресные персональные выступления. Активно участвует в различных стихотворных конкурсах, в городских литературных проектах.

Первая публикация его стихов состоялась в сборнике «Любовная лирика сибирских поэтов», вышедшем в 2017 году, а в минувшем 2018 году подготовлен первый персональный сборник стихов поэта. И это, поверьте, очень здорово!

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