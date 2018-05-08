Воспоминание о войне

Сегодня канонада над рекой.

Там, на реке, заторы - льдины рвут.

Под этот мирный и знакомый гул

Я вспоминаю год совсем другой...

Под городом кипел кровавый бой,

И день, и ночь гремела канонада.

За Родину, за жизнь, за нас с тобой

Сражалась вся гвардейская бригада.

Под этот гул мы плакали во сне.

Молилась бабка: “Бедные детишки...”

А мама говорила: “Нет, мальчишки,

Мы выживем, мы всё переживём.

Мы все дождемся радостного дня,

И будет светлый праздник - День Победы.

За этот день сражается отец,

За этот день воюют ваши деды".

А до победы было далеко,

И ждать ее пришлось четыре года,

Но волю не смогли сломить народа,

И хоть порою было нелегко...

Мы выжили, мы всё перенесли,

Мы пережили все лихие беды...

Ах, мама, мама, милая моя,

Одна лишь ты не дождалась Победы...

Сегодня канонада над рекой.

По небу облака плывут куда-то.

А я все вспоминаю год иной -

Страданьем, кровью, ужасом объятый.

Апрель, 1975 год.

9 мая

Каждый год, в этот день

Все приходят на площади,

Где героям войны

Обелиски стоят.

Каждый год в этот день

Мы видим воочию,

Как редеют ряды

Ветеранов-солдат.

В этот день перед нами

Стоят ветераны,

Кто в тяжелые годы

Великой войны

Выполняли свой долг,

Позабыв про невзгоды и раны,

И для нас, их потомков,

Ковали победу они.

Их осталось немного.

Всмотритесь внимательно –

Вот они перед вами

Сегодня стоят,

Кто в жестоких боях

Отстояли Отчизну,

Защищая Москву,

Ленинград, Сталинград...

С каждым годом редеют

Ряды ветеранов,

И потеря любого

Былого бойца –

До сих пор открываются

Старые раны –

Болью, грустью вливаются

В наши сердца.

Каждый год в этот день

Мы приходим на площади,

Где героям войны

Обелиски стоят.

Каждый год в этот день

Убеждаемся очно мы,

Как редеют ряды

Ветеранов-солдат.

9 мая 1985 года

Об авторе:

Винников Анатолий Алексеевич (1936-2016). Родился в 1936 году в Новочеркасске в семье кадрового военного летчика. В 1942 году, после гибели матери, был эвакуирован в Среднюю Азию, затем переведен в Томский детский дом.

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