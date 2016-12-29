Накануне Нового года я возвращалась из очередной журналистской командировки. В крошечном деревянном здании автовокзала одного из сибирских посёлков царила сутолока. Пассажиры, возбуждённые ожиданием предстоящего праздника и уюта у домашнего очага, то бросались из тесноты вокзала на улицу к вновь подошедшему автобусу, то к окошечку диспетчера, нервно спрашивая: «Что объявили по радио?! Какой подошёл?». Но автобусы опаздывали, ломались в пути. Туман, мороз за 40 градусов!

Из подошедшего автобуса вышла пожилая, одетая в шубейку кондуктор, и поспешно бросив подбежавшим пассажирам: «Не пойдёт!» направилась в диспетчерскую. Следом за ней ворвался раздражённый мужчина: «Безобразие! Мы уже несколько часов ждём! Пешком легче дойти!». – «Ну и шли бы! – обернулась кондуктор, но, увидев его побелевшие от гнева глаза, добавила мягче: – Да не волнуйтесь вы так! Сейчас разберёмся...». Оказалось, что автобус, в котором он ехал, сломался, а другие рейсовики не хотели брать измученных ожиданием пассажиров. «А что, Зина, – обратилась она к диспетчеру, – Сажай их ко мне. Уместимся как-нибудь». Глаза пассажира, только что пылавшие гневом, потеплели.

В автобус садились шумно и торопливо. Не прошло и двух минут, как он окунулся в белую мглу тумана. Исчезли люди, дома, огни, а вместе с ними и нервозность ожидания. Казалось, тёплый мирный дом оторвался от города и покатил куда-то к новому, неизведанному, а потому волнующему.

– Замёрзла?– участливо обратилась кондуктор к худенькой девушке, одетой в модную, но не по сезону холодную шубку. – Возьми тёплые варежки, вон на сиденье лежат.

– Спасибо! Я уже почти согрелась, – ответила та посиневшими от холода губами.

– Да ты не стесняйся. Это у нас варежки особые. Их ещё две недели назад какой-то пассажир оставил. И уж скольких они за это время согрели...

Никто не сказал ни слова. Многие вообще не обратили на это внимания. Но стало удивительно тепло, и приятно было смотреть на девушку, которая, застенчиво улыбаясь, подносила к щекам руки в непомерно больших шерстяных вязаных варежках. Вскоре она сошла, оставив варежки на сиденье.

А автобус всё катил. Когда останавливался, то в открытую дверь можно было увидеть проступающие сквозь туман призрачные деревья, закутанные до глаз фигуры людей. Изредка входили новые пассажиры. И тогда кто-нибудь предлагал: «Вы замерзли? Наденьте варежки, вон, на сиденье лежат. Они очень тёплые»...