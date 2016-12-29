|
Варежки
|Галина КИСЕЛЁВА
|
Накануне Нового года я возвращалась из очередной журналистской командировки. В крошечном деревянном здании автовокзала одного из сибирских посёлков царила сутолока. Пассажиры, возбуждённые ожиданием предстоящего праздника и уюта у домашнего очага, то бросались из тесноты вокзала на улицу к вновь подошедшему автобусу, то к окошечку диспетчера, нервно спрашивая: «Что объявили по радио?! Какой подошёл?». Но автобусы опаздывали, ломались в пути. Туман, мороз за 40 градусов!
Из подошедшего автобуса вышла пожилая, одетая в шубейку кондуктор, и поспешно бросив подбежавшим пассажирам: «Не пойдёт!» направилась в диспетчерскую. Следом за ней ворвался раздражённый мужчина: «Безобразие! Мы уже несколько часов ждём! Пешком легче дойти!». – «Ну и шли бы! – обернулась кондуктор, но, увидев его побелевшие от гнева глаза, добавила мягче: – Да не волнуйтесь вы так! Сейчас разберёмся...». Оказалось, что автобус, в котором он ехал, сломался, а другие рейсовики не хотели брать измученных ожиданием пассажиров. «А что, Зина, – обратилась она к диспетчеру, – Сажай их ко мне. Уместимся как-нибудь». Глаза пассажира, только что пылавшие гневом, потеплели.
В автобус садились шумно и торопливо. Не прошло и двух минут, как он окунулся в белую мглу тумана. Исчезли люди, дома, огни, а вместе с ними и нервозность ожидания. Казалось, тёплый мирный дом оторвался от города и покатил куда-то к новому, неизведанному, а потому волнующему.
– Замёрзла?– участливо обратилась кондуктор к худенькой девушке, одетой в модную, но не по сезону холодную шубку. – Возьми тёплые варежки, вон на сиденье лежат.
– Спасибо! Я уже почти согрелась, – ответила та посиневшими от холода губами.
– Да ты не стесняйся. Это у нас варежки особые. Их ещё две недели назад какой-то пассажир оставил. И уж скольких они за это время согрели...
Никто не сказал ни слова. Многие вообще не обратили на это внимания. Но стало удивительно тепло, и приятно было смотреть на девушку, которая, застенчиво улыбаясь, подносила к щекам руки в непомерно больших шерстяных вязаных варежках. Вскоре она сошла, оставив варежки на сиденье.
А автобус всё катил. Когда останавливался, то в открытую дверь можно было увидеть проступающие сквозь туман призрачные деревья, закутанные до глаз фигуры людей. Изредка входили новые пассажиры. И тогда кто-нибудь предлагал: «Вы замерзли? Наденьте варежки, вон, на сиденье лежат. Они очень тёплые»...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во... Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
В современных реалиях жизнью движет принцип, что за все надо платить. Это касается почти всех людей без исключения, и вышедших на пенсию тоже. У последних еще срабатывает старая привычка, что тратить можно ос...
Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке...
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года ...
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные...
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Вот уж правду говорят – «красиво жить не запретишь!» – такой вывод можно сделать из недавно опубликованного рейтинга известного туристического сервиса «Туту.ру» о наиболее дорогих авиабилетах, приобретенных н...
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...
Около 1000 наград и знаков отличия дают право их обладателям на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) представляет читателям полный список этих наград.
Около 100 медалей СССР и Российской Федерации дают право их обладателям на получения звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) составил список таких медалей.
Более 70 орденов Российской Федерации и СССР гарантируют их владельцам право на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) приводит список таких орденов.
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
В современных реалиях жизнью движет принцип, что за все надо платить. Это касается почти всех людей без исключения, и вышедших на пенсию тоже. У последних еще срабатывает старая привычка, что тратить можно ос...
Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Территориальные отделения Пенсионного фонда начинают выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования – СНИЛС – нового образца. Однако кардинальных изменений в привычной зеленой карточке...
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года ...
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные...
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Вот уж правду говорят – «красиво жить не запретишь!» – такой вывод можно сделать из недавно опубликованного рейтинга известного туристического сервиса «Туту.ру» о наиболее дорогих авиабилетах, приобретенных н...
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...
Около 1000 наград и знаков отличия дают право их обладателям на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) представляет читателям полный список этих наград.
Около 100 медалей СССР и Российской Федерации дают право их обладателям на получения звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) составил список таких медалей.
Более 70 орденов Российской Федерации и СССР гарантируют их владельцам право на присвоение звания «Ветеран труда». Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) приводит список таких орденов.
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: