Уходит время

«Светлана Васильевна родилась в 1938 году в Смоленской области. Отец её был кадровым военным и геройски погиб в первые дни войны.

Вместе с мамой и старшей сестрой маленькая Света попала в оккупацию и в полной мере испытала на себе тяготы войны. После войны осиротевшая семья оказалась в Иркутске, и вся дальнейшая жизнь Светланы Васильевны связана с Восточной Сибирью, с Байкалом. Фармацевт по образованию, Светлана была романтиком, её манили «голубые дали». За ними, а ещё потому, что хотела «всю Землю пройти», она пошла в геологию, работала в Институте геохимии СО АН, где пробудилось и зрело её творчество. Начиналось всё с шутливых поздравлений, посвящений друзьям, коллегам. Выражаясь языком 19­го века, – «со стихов в альбом». Но Светлане Мацюшевской как человеку разностороннему и думающему было всегда тесно в этих жанровых рамках. Появилась потребность поделиться своими мыслями и представлением о жизни с другими людьми. Стали рождаться стихотворения. Их оказалось столько, что хватило на сборник...»

Из предисловия к сборнику «Дороги, которые выбирают нас»

* * *

Сегодня день Победы и печали,

Сегодня вспомним мы страну в огне.

Отцы и деды наши отстояли

Свободу, мир и счастье на Земле.

Но где-то в дальней, дальней стороне

В войну погибли родичи мои...

Не хочется писать мне о войне,

Хотелось бы писать лишь о Любви.

Хотелось бы, чтоб люди всей Земли

Последний выстрел сделали во тьму,

Спокойно бы по улице прошли

И оценили эту тишину.

Хоть каждый за Победу выпить рад,

Сегодня мой вам дружеский совет:

Давайте выпьем мы за тех солдат,

За тех солдат, которых с нами нет.

И чтоб огонь свободы не угас,

Европу всю прошли за шагом шаг.

В бою собою защитили нас

И над Рейхстагом водрузили флаг!

09.05.2002 г.

ПАМЯТИ ОТЦА

Я с трёх лет безотцовщиной числюсь,

Хоть отца я безумно люблю,

Потому, что ещё в сорок первом

Он погиб в жесточайшем бою.

Не пришлось им дойти до Берлина,

Не пришлось получать и наград,

Потому что ещё в сорок первом

В окруженье попал их отряд.

Не увидеть детей им и внуков,

Не встречать им рассвет над рекой,

Потому, что ещё в сорок первом

Они первыми приняли бой.

Жизнь любил, и семью, и Отчизну,

Только всё разлетелось, как дым.

Потому, что ещё с сорок первого

Он остался для всех молодым.

Я как будто воочию вижу

Бомбы, танки и землю в дыму,

Потому я всю жизнь ненавижу

Навязавших любую войну.

Тем, кто нашу страну отстояли,

Я до самой земли поклонюсь.

Потому, что ещё с сорок первого

Я за чистое небо молюсь!

* * *

Уходит время быстрыми шагами,

Из памяти стирая дни войны,

И, кажется, шагают вместе с нами

Остатки наступившей тишины.

Мы пережили горечь поражений,

Утраты, и отчаянье, и страх...

Во времена таких больших сражений

Никто не может спрятаться в кустах.

И нет семьи, которой не коснулось

То пламя обжигающей войны!

Не хочется, чтоб это всё вернулось,

Но забывать, конечно, не должны!

Мы на защиту Родины любимой

Готовы все вставать немало раз,

Давайте же помнить, надо помнить

В боях сложивших голову за нас!

Судить нам просто, сидя на диване,

Когда узнали, каждый был ли смел,

Руководил ли наш товарищ Сталин

И человеческим потерям был предел?

Но я прошу, о том не надо спорить,

Какой ценой далась Победа нам.

Давайте лучше будем свято помнить,

Чтоб не пришлось нам

кланяться врагам!

09.05.2008 г.

* * *

Маме моей Пелагее, дочери Ирине,

внучке Екатерине, внучке Маргарите

и правнучке Виктории

Без войн люди жизни не знали...

Когда грохотали бои,

С мужчинами рядом вставали

Мадонны российской земли.

Хранили в те годы лихие

Свободу любимой страны,

В трудах – о себе забывали.

И как вы всё это смогли?

Страну, как могли, поднимали,

Детей и любовь сберегли,

Красавицы наши святые,

Мадонны российской земли.

Заботы, мечты вековые

На женские плечи легли,

Решали вопросы любые

Мадонны российской земли.

А рядом уже подрастают –

Хочу, чтоб не знали войны

Красавицы наши святые,

Мадонны российской земли.

* * *

Всякая работа не напрасна,

И из искры возгорится пламя,

Только очень медленно и страстно –

Капля долбит камень,

Капля долбит камень.

В никуда надежда исчезает,

Что­то изменяется меж нами,

Методично, лучше не бывает –

Капля долбит камень,

Капля долбит камень.

Кто сильнее, тот и побеждает,

Кто слабее, тот махнёт руками,

Только кто­то твёрдо дело знает –

Капля долбит камень,

Капля долбит камень.

Я не жду горячих обещаний,

Близость измеряется глазами,

Холодом сквозит от расставаний –

Капля долбит камень,

Капля долбит камень.

И всё реже, реже наши встречи,

Заняты мы разными делами,

Время нам с тобой не всё залечит –

Капля долбит камень,

Капля долбит камень.

Нам разлука болью отзовётся,

Затухает нашей страсти пламень,

Прошлое уже к нам не вернётся –

Капля долбит камень,

Капля долбит камень.

10.06.2009 г.

* * *

Давайте почаще общаться,

Пока по земле мы ходим,

Пока от горячих объятий,

Ещё не остыла кровь,

Пока ещё все мы рядом,

Друг друга встречаем взглядом,

Все мы друг другу рады,

И хочется встретиться вновь.

Давайте почаще общаться,

Пока ещё солнце светит,

Нам дует попутный ветер,

Плечами касаемся плеч,

Пока друзья наши с нами,

Пока мы любить не устали,

С нами мечты и желанья,

И много хороших встреч.

Давайте почаще общаться,

Росой умываться холодной,

Пока в котелке походном

Вскипает душистый чай.

И нашим друзьям любимым,

Прекрасным, неповторимым

И просто встреченным людям

Улыбки дарить невзначай.

Давайте почаще общаться,

С улыбкой встречать рассветы,

Все песни ещё не спеты,

Гитары звенит струна,

Не надо грустить напрасно,

Ведь жизнь на земле прекрасна,

Ведь жизнь на земле прекрасна,

Ведь жизнь, как Любовь, одна.

Расскажите об этом своим друзьям!

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