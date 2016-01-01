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Юбилей Игорю Кушелеву
|Игорь КУШЕЛЕВ
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Игорь Иванович Кушелев родился в Гомеле 16 октября 1952 г. Окончил высшее военнополитическое училище и редакторское отделение военнополитической академии. Служил в нескольких регионах страны и за рубежом. Печатался в журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирь» и др. В 2008 г. вышла книга стихов и поэм «Русская сила». Член Союза писателей России.
РУССКАЯ СИЛА
В.Г. Распутину
В синеве золотых потоков,
Освятив тишину окрест,
Между западом и востоком
Православный высится крест.
Над великой моей Россией
До последних поставлен лет.
Нету силы пред Русской Силой,
Нету мглы, что осилит свет!
Синь земная живым потоком
К занебесной течёт воде.
Там – над западом и востоком –
Государство русских людей,
Там живые наши Святые
Основали новую Русь,
Люди там живут золотые,
Сонмы их я считать не берусь,
Наши воины там полками
Перед новой битвой стоят,
Их знамёна парят над нами,
Их молитвы в нас говорят!
НАДЕЖДЫ
Плывут облака кучевые,
Желая всю землю обнять...
Надежды мои кочевые,
Куда вы зовёте опять?
Всегда высоки и могучи,
Всегда с бирюзою в глазах –
Сомкнётесь в тяжёлые тучи
И снова уйдёте в слезах.
А!.. Ляжет на сердце досада,
Стегнёт беспощадная плеть!
Но выплеснет сердце осадок –
И чистая вызвенит медь.
Издумаюсь ночью до стона,
И вдруг надо мной не спеша
Почти колокольного звона
Поднимется к небу душа,
И я запою от полёта
В красивых моих облаках,
И боязно спрячется что-то,
Живущее в чёрных зрачках.
Зовите, надежды, зовите,
Родные, без вас я умру.
За дальние дали летите
На самом высоком ветру!
ПАРУСНИК
Одинокий парусник луны
Лёг на гребне облачной волны,
Замерли живые небеса,
Слушают земные голоса.
Вместе со щемящей тишиной
Слышится, наверное, и мой,
Надо мною где-то он парит –
Господа за всё благодарит.
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