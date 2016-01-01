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Юбилей Игорю Кушелеву
Игорь КУШЕЛЕВ   
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Игорь Иванович Кушелев родился в Гомеле 16 октября 1952 г. Окончил высшее военно­политическое училище и редакторское отделение военно­политической академии. Служил в нескольких регионах страны и за рубежом. Печатался в журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирь» и др. В 2008 г. вышла книга стихов и поэм «Русская сила». Член Союза писателей России.

РУССКАЯ СИЛА

В.Г. Распутину

В синеве золотых потоков,

Освятив тишину окрест,

Между западом и востоком

Православный высится крест.

Над великой моей Россией

До последних поставлен лет.

Нету силы пред Русской Силой,

Нету мглы, что осилит свет!

Синь земная живым потоком

К занебесной течёт воде.

Там – над западом и востоком –

Государство русских людей,

Там живые наши Святые

Основали новую Русь,

Люди там живут золотые,

Сонмы их я считать не берусь,

Наши воины там полками

Перед новой битвой стоят,

Их знамёна парят над нами,

Их молитвы в нас говорят!

НАДЕЖДЫ

Плывут облака кучевые,

Желая всю землю обнять...

Надежды мои кочевые,

Куда вы зовёте опять?

Всегда высоки и могучи,

Всегда с бирюзою в глазах –

Сомкнётесь в тяжёлые тучи

И снова уйдёте в слезах.

А!.. Ляжет на сердце досада,

Стегнёт беспощадная плеть!

Но выплеснет сердце осадок –

И чистая вызвенит медь.

Издумаюсь ночью до стона,

И вдруг надо мной не спеша

Почти колокольного звона

Поднимется к небу душа,

И я запою от полёта

В красивых моих облаках,

И боязно спрячется что-то,

Живущее в чёрных зрачках.

Зовите, надежды, зовите,

Родные, без вас я умру.

За дальние дали летите

На самом высоком ветру!

ПАРУСНИК

Одинокий парусник луны

Лёг на гребне облачной волны,

Замерли живые небеса,

Слушают земные голоса.

Вместе со щемящей тишиной

Слышится, наверное, и мой,

Надо мною где-то он парит –

Господа за всё благодарит.

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