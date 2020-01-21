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"У всякой дрели свои трели" и другие Антипословицы
Владимир Галкин, lgz.ru   
21 Января 2020 г.
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Не сиделось на ветке вороне – уселась на троне.

"У всякой дрели свои трели" и другие Антипословицы

* Всякое болото в свою трясину тянет.

* У всякой дрели свои трели.

* Видит око, да не с того бока.

* Прирастает осень грязями, а государев люд – связями.

* Твоя свобода до соседского огорода.

* Разудал купец, да не зовёт под венец.

* Узнаешь зверя по шкуре, а начальство по дури.

* Такая речь, что хоть голову с плеч.

* Стал богат, так нашёлся и брат.

* Лили воду в решето, да не в то.

* Поплачься, Емеля, – глядишь и похмелят.

* Разделили поровну: кому гармонь, кому борону.

* После первого снегу не убирают телегу.

* У старого коня шкура, что броня.

* Начнись морока – и не будет ей срока.

* Не всё коту фарт – закончился март.

* Наш кузнец полдеревне – отец.

lgz.ru

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