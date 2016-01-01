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ПАРТНЕРСТВО

У «Спартака» сибирский почерк
Александр Иванов   
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football 

В конце прошедшей недели в иркутском музее спортивной славы состоялась презентация книги журналиста Павла Кушкина «Золотой год в «Спартаке», повествующая об известном воспитаннике иркутского футбола Андрее Ещенко. Книга написана по горячим следам завершившегося чемпионата России 2016/17 года, в котором лавры победителя завоевал московский «Спартак». Его честь защищали иркутяне Андрей Ещенко, Роман Зобнин, а также Денис Глушаков, начинавший свою карьеру в иркутской «Звезде». Издание поддержал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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История футбольного клуба «Спартак»

На чествование вышел с флагом Иркутска

7 июня «Спартак» официально оформил чемпионское признание. Толпы спартаковских фанатов высыпали на московские улицы отмечать триумф.

Такого ажиотажа, пожалуй, вообще не было в истории отечественного футбола.

Запоминающийся момент: во время чествования спартаковцев, принимавших кубок от вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко, Андрей Ещенко стоял с развернутым флагом родного Иркутска. У Андрея и номер на футболке в честь своего региона — тридцать восьмой.

В адрес чемпионов пришло трогательное поздравление от Дениса Мацуева, горячего поклонника «Спартака»: «Известие о золотом финише «Спартака» застало меня на сцене в Вене, где исполнял третий концерт Рахманинова. Этот концерт я играл более 300 раз в разных уголках планеты. Но сегодня началось что-то непонятное, какими-то флюидами я чувствовал успех любимого клуба. По своей натуре я победитель, и эта 16-летняя пауза без титулов в истории «Спартака» не укладывается в мое мировоззрение. После концерта меня поздравляли не с его окончанием, а с чемпионством «Спартака», это ни с чем несравнимые эмоции. У меня нет сомнений в закономерности этой победы. Массима Каррера создал удивительную атмосферу, которая сказывалась на игре и результате. Особые чувства признательности моим землякам Андрею Ещенко и Роману Зобнину. Ребята, я горжусь вами!»

Прикосновение к истории

Руководство красно-белых видело в нём игрока, способного помочь команде в достижении высоких результатов, но и Андрей отдавал себе отчёт, в какой клуб приходит. На тренировочных сборах участвовал во всех контрольных матчах, после чего ему заявили: «Ты нам подходишь».

– Но сначала в музей славы – святая святых, – сказал генеральный директор клуба Сергей Родионов, – ты должен прочувствовать, за какую команду предстоит выступать.

– Меня повели на четвертый этаж Западной трибуны стадиона «Открытие Арена» для церемонии посвящения в спартаковцы, – рассказывает Андрей, – с первых шагов я прочувствовал атмосферу каждой клеточкой души. В музее всё пропитано духом славной истории клуба, о чем проникновенно свидетельствуют трофеи знаменитых мастеров всех времен – олимпийские медали, кубки, личные вещи и другие футбольные экспонаты. Прикосновение к истории – очень сильный воспитательный момент, лучше начинаешь осознавать тот спартаковский дух, который помогал команде побеждать в чемпионатах и кубковых сражениях.

Ещенко вписывался в ансамбль как нельзя лучше и уже во втором туре в матче с «крылышками» из Самары оправдал надежды.

Игра получилась зрелищной, «Спартак» создал 15 острейших моментов, а на табло нули. Сместившись в центр штрафной соперника, Андрей, как заправский форвард, с фланговой передачи Комбарова в высоком прыжке филигранно послал мяч головой под планку – 1:0. Шла 70-я минута. Такая трудная, но важная победа!

Всем спасибо!

Андрей во многом признателен Краснодару — здесь он играл за «Кубань», здесь обрёл семейное счастье, женившись на коренной кубанке. Недавно у них родилась восхитительная Аделина, ее имя он выбил на левой руке рядом с именем старшей дочери Алисы, которой после Нового года устроил шикарный отдых в южном зарубежье. Футбол, семья, любовь — всё крепко переплелось.

Андрей сыграл в чемпионате 25 матчей за «Спартак», лишь два-три игрока провели на матч-другой больше. Разные по качеству игры, однако в каждом выкладывался до конца.

– Давно слежу за игрой Ещенко и считаю, что он лучший российский крайний защитник, – высказывает свое мнение знаменитый в прошлом игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне спортивный обозреватель Евгений Ловчев, – Андрей развит наиболее гармонично, умеет атаковать и обороняться.

Заслуживает внимания оценка ещё двух легендарных спартаковцев – Александра Мостового и Сергея Горлуковича:

– В нынешнем составе красно-белых нет игрока, способного заменить Ещенко на правом фланге обороны. Его козырь — опыт и запредельная самоотдача, он борется за каждый мяч, никогда не выключается из эпизода, стремится обострить игру в атаке.

Глушаков, Зобнин – лучшие. Ещенко – рядом

Капитан спартаковцев Денис Глушаков признан лучшим игроком чемпионата. Между тем его талант раскрылся в иркутской «Звезде» в сезоне 2007 года. Тогда повезло нам и ему. Именно здесь он раскрыл свое дарование. Игрок с ярко выраженным атакующим потенциалом, Денис забил немало победных мячей и помог «Звезде» закрепиться в первой лиге. Глушакову у нас было комфортно, и он хотел остаться, но руководство «Локомотива» затребовало назад. И вскоре он стал ведущим игроком клуба и сборной страны.

Глушаков на один голос обошёл своего партнёра по опорной зоне бразильца Фернандо, став лучшим в опросе пользователей известного портала «Бобсоккер». Третьим назван Роман Зобнин, четвертым – Промес, пятое-шестое места поделили Андрей Ещенко и Зе Луиш.

Детский турнир в Иркутске

В это время у нас шла подготовка к третьему детскому турниру «Большие звёзды светят малым» на призы Андрея Ещенко.

Турнир стал долгожданным и радостным праздником. С шести команд в первом соревновании до 16 ныне. География — от Братска до Усть-Орды. Комментарии излишни.

Андрей, прилетевший из Москвы с баулами подарков, прямо с самолёта отправился в родной интернат. Там его ждали как самого дорогого гостя, как национального героя. Для ребят Андрей – яркий пример того, как можно достичь успехов. Ждали Андрея и на стадионе, на котором прошла его футбольная юность, где он прикоснулся к таинствам игры в кожаный мяч. Море счастливых детских лиц и улыбок – ради одного этого Андрей Ещенко выкраивает дни из своего короткого отпуска и приезжает в Иркутск, чтобы участвовать в грандиозном детском празднике, равных которому пока нет в Приангарье. Здорово, когда такие события затрагивают за сердце государственных лиц, и они откликаются не в силу служебного долга, а по зову души. Когда на открытии соревнований глава ЗС области Сергей Брилка, мэр Иркутска Дмитрий Бердников и министр спорта Илья Резник встали в один круг с юными участниками, это тронуло. Подумалось: а ведь не исключено, что кому-нибудь из этой когорты ребятишек удастся повторить путь Андрея Ещенко, и спустя годы они будут с благодарностью вспоминать турнир, на котором их благословили.

После церемонии открытия мэр Иркутска вышел на футбольное поле, чтобы сыграть в матче поколений за команду Ещенко. И даже забил гол. Вот что значит не терять с юности дружбы со спортом.

Во время турнира произошло ещё одно заметное событие: в музее славы открыли стенд «Московский «Спартак» в Иркутске». Идея связана не только с последними событиями. В 1959 году легендарный «Спартак» во главе с Николаем Петровичем Старостиным приезжал в город на Ангаре. Тот памятный матч на Кубок СССР трепетно вспоминается старожилами, его участник Юрий Беляев говорит: «Если бы я в своей жизни сыграл всего один матч, но против «Спартака», считал бы, что не зря увлекся футболом».

Андрей передал в дар юным футболистам мяч с автографами мастеров «Спартака», флаг, вымпел, футболки знаменитых земляков и их видеообращение: «Дорогие иркутяне! Сердечно поздравляем с открытием спартаковской экспозиции, она – лучшая память о чемпионстве «Спартака». Желаем вам процветания. Болейте на здоровье за «Спартак»!» Иркутск всегда в наших сердцах».

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