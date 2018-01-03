Теченье времени

Нина Константиновна родилась в Иркутске в 1929 г. Окончила Иркутский пединститут, педагогический стаж – 45 лет, поэтический – намного больше.

Зимушка-­зима

Сколько лет теченью времени?

Всё меняется всегда.

Вот и вновь пришла нарядная

Наша зимушка-зима.

Белым всё вокруг окутано,

Все деревья в серебре,

Мы стоим, как околдованы,

В этом дивном январе.

Новогодние каникулы,

Все ребята во дворе:

Крики, возгласы счастливые,

Упоение в игре.

А красавица нарядная,

Ёлка в яркой мишуре,

Всем прохожим взгляды радует,

Но особо – детворе.

Несмотря на вьюги снежные,

На морозы-холода,

Людям радость, и надежду

Дарит зимушка всегда.

Зимние воспоминания

Все деревья запорошены,

И летящий снег слепит,

Ветром под ноги подброшенный,

Он отчаянно скрипит.

Всё в округе разрисовано,

Всюду вьётся бахрома,

Ах, умеет очаровывать,

Околдовывать зима!

Но под вой пурги сварливой

Вспоминаешь иногда,

Как стремительно-бурливо

Жизнь летела сквозь года.

Сколько слёз, воспоминаний,

Сколько радостных побед

Возвращает сердцу память.

Очень жаль прошедших лет.

О смысле жизни рассуждаю

Порой бывает до утра

не сплю в ночи,

Расслабившись сполна,

И в голове моей звучит

Раздумий глубина.

О смысле жизни рассуждаю,

И очень часто так бывает,

Что не пойму,

В какую сторону «плыву»,

И правильный ли выбран путь,

И можно ли с него свернуть?..

Но отступать никак нельзя,

Тебе дана одна стезя,

И жизнь дана всего одна,

Испить её сумей до дна,

Иди вперёд, избрав свой путь,

Иди, не смей с него свернуть.

Ушла любовь

Я уехала от дома далеко.

Моя боль засела в сердце глубоко.

Не могу пока ещё тебя простить.

Не могу пока тебе любовь дарить.

Может, вспомнишь как-то ночью обо мне,

Как гуляли мы с тобою при луне,

Как любили и мечтали жизнь прожить

И клялись друг другу искренне любить.

Ты разрушил нашу клятву навсегда,

И ушла любовь из сердца в никуда.

Пусто-пусто стало в сердце и легко,

Но засела память в сердце глубоко.

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