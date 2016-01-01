Татьяна Гойшик: «Свершилось что-то великое»

6 июля чемпионке Олимпийских игр, воспитаннице иркутского спорта Татьяне Гойшик исполнилось 65 лет.

«Незабываемый миг: на дорожку Лужников выступает советская делегация. 100 тысяч зрителей, стоя, приветствуют нас. Я счастлива, что шествую в одной шеренге с сильнейшими спортсменами. Ради одного этого стоило терпеть муки на тренировках, переживать горечи неудач. Сколько буду жить, а такого яркого, красочного праздника, наверное, больше не увижу». Татьяна Гойшик, 1980 год.

Лекарство от учителя

Но до этого праздника Татьяна прошла огромный путь, усеянный розами и шипами. А всё начиналось в родном поселке Коновалово, где она выросла, приобщилась к спорту, познала первые радости победных мгновений.

Семья Насоновых жила в маленьком посёлке недалеко от Балаганска на берегу Ангары, где главной утехой детворы считалась лапта. Вездесущая Татя, основная помощница мамы по дому, сделав все хозяйские дела, бежала во двор, где её поджидали мальчишки. Она у них верховодила, и игра без неё не начиналась. Татьяна даже тремя старшими братьями пыталась руководить. 16-17-летние парни уже зарабатывали на хлеб и учились в вечерней школе. Их любимым увлечением был бокс. В одной из комнат дома они соорудили самодельный ринг, обтянув стулья ремнями. Развешали вокруг мешки с опилками и боксерские перчатки. Маленькая Таня командовала:

– Боксёры, на середину!

Парни добродушно улыбались и выставляли сестрёнку за дверь: не женское это дело.

Счастливое детство оборвалось неожиданно. Врачи обнаружили у неё больное сердце и вынесли безжалостный вердикт: «Занятия спортом противопоказаны». На уроках физкультуры она сидела на скамеечке в углу зала, с грустью наблюдая, как резвятся и играют в мяч её одноклассники. И вот однажды на уроке появился новый молодой учитель физвоспитания Борис Владимирович Петров. Отметив отсутствующих, спросил:

– Почему не в строю, Насонова?

– Так мне же нельзя, у меня медицинская справка.

– Справка здоровью не поможет, а разумные занятия физкультурой исцелить могут. Чтобы на следующем уроке стояла в строю.

Оказывается, учитель успел изучить историю её болезни и пришёл к выводу, что отлучать от уроков физкультуры – последнее дело, а диагноз – не приговор. Пройдет некоторое время, и при новом обследовании выяснится, что врачи ошиблись.

– Ежедневный бег трусцой, – прописал Борис Владимирович новое «лекарство».

Ещё одним открытием стало, когда учитель сказал ей:

– У тебя, Таня, для спринта отличные природные данные – резкость, скорость, характер.

Татьяна поверила в себя, когда на первых областных соревнованиях среди сельских легкоатлетов выиграла бег на 100 метров, причём обогнав сестру учителя. Думала ли она тогда, что это начало пути к олимпийской вершине? Нет, конечно. Но это была одна из главных побед в её спортивной биографии – победа над обстоятельствами. Окрепла вера в себя и свои возможности, она научилась преодолевать одну ступеньку за другой.

Бег – это полёт

По настоящему увлечение бегом для нее началось в Иркутске – она приехала учиться в авиационном техникуме, и судьба свела с великим тренером – профессором спринта Виктором Иннокентьевичем Седых. Когда её пригласили в секцию, Татьяна не на шутку испугалась: куда ей, деревенской девчонке, до городских? Друзья успокоили: «К Седых все приходят начинающими, а становятся знаменитыми». Замечательный в прошлом легкоатлет, математик по образованию, преподававший сопромат в училище Гражданской авиации, он в итоге выбрал спорт. Из-под его крыла выпорхнула плеяда известных спринтеров, но он всегда подчёркивал, что самые любимые ученики – Татьяна Гойшик и Александр Стасевич, ещё один вундеркинд с периферии, приехавший учиться в Иркутск из Нижнеудинска. Он пришел в секцию к Седых чуть раньше Татьяны. Высокий, стройный, длинноногий, словно рождённый для спринта.

Виктор Седых: «Их содружество началось в начале 70-х, работали по формуле 4 процента способностей, 96 – творческого труда. Обычные ребята, и, если их что-то отличало от других, так это умение усваивать уроки по воспитанию психологической устойчивости».

Неразлучная парочка Стасевич – Насонова стала побеждать на крупнейших республиканских турнирах. Их кто-то считал женихом и невестой, а они были большими друзьями. У Александра девушкой сердца была Наташа, а Татьяна тайно вздыхала по другому Саше – русоволосому Гойшику, и все они тренировались у Седых. В одно прекрасное время Таня Насонова стала женой Гойшика, а Александр Стасевич женился на Наташе.

Седых неустанно внушал: «Бег – это полёт с кратковременным касанием земли». Как стремились постичь эту мудрейшую философию ученики Виктора Иннокентьевича, известно только им самим. 12 лет они упрямо шли к цели, завоевывая лидирующие позиции в российском и советском спринте. Стасевичу для попадания в олимпийскую команду пришлось в решающих отборочных стартах сделать, казалось, невозможное – оставить позади героя Монреаля, двукратного чемпиона Олимпийских игр киевлянина Валерия Борзова.

Солёная медаль

Олимпиада для Стасевича сложилась драматично. В предварительном забеге на 200 метров, не выдержав напряжения, порвалась мышца на ноге, и Саша упал у кромки беговой дорожки. Оцепенел стадион. Более потерянного человека в Лужниках, чем Седых, в тот момент не было. Он неотрывно смотрел в ту точку, где над Стасевичем колдовали врачи, и не хотел верить в случившееся. Выход Саши в следующий круг в беге на 200 метров не вызывал сомнений. Саша в отличной форме, его стабильные результаты в числе лучших мировых. Он мог побороться за высокое место и забронировать участие в эстафете 4х100 метров в составе советского квартета. И такой финал. Наконец до Седых дошел весь ужас непоправимого, он соскочил и бросился бежать между рядов вниз...

Участие Татьяны в олимпийских забегах вообще оставалось под вопросом до последнего. Но, слава Богу, всё обошлось. Советской женской эстафетной команде золото не предрекали, безоговорочными фаворитами считались немки во главе с легендарной Кох, уже выигравшей золотую медаль на 400-метровке. После финиша Кох заявила: «Мечтаю о двух золотых медалях». Чемпионка имела на это полное основание...

Перед выходом на дорожку нашим девушкам напомнили:

А. Стасевич, В. И. Седых, Т. Гойшик

«Вы свою задачу знаете: быть вторыми. Все мы люди и понимаем, что немецкий квартет вне конкуренции. Но если вы их победите, страна вас не забудет».

Страна. Как много в этом коротком слове. И те 100 тысяч, что заполнили до краёв стадион, и миллионы советских зрителей у экранов телевизоров, и родные, и земляки из маленького поселка Балаганск.

Татьяна жмурится от яркого солнышка при выходе из туннеля. Но теперь всё отступает на второй план – и зрители, и солнце, и волнение. Вот-вот старт, главный старт в жизни. Девушки шутками настраивают друг друга, по- отечески подбадривают наставники сборной:

– Не робейте, девчата!

Первой начинает Татьяна Пророченко из Запорожья. Она стремительно мчит к финишу, передаёт эстафетную палочку второй и шепчет запекшимися губами:

– Таня, Танечка, давай, родная!

Вот и облегчение. Гойшик вся в беге. Диктор произносит: «Самое быстрое начало. Сможет ли Гойшик удержать темп?»

– Смогу! Смогу! – твердит она себе.

За спиной горячее дыхание немки Круг. Татьяна рывком уходит от соперницы и первой передает эстафетную палочку Нине Зюськовой из Донецка. Та делает своё дело просто феноменально и отправляет в заключительный, четвертый, круг москвичку Ирину Назарову первой. Мгновенье спустя они уже втроём, сжав руки, следят за драматическим поединком Назаровой с Кох. Кажется, ещё усилие, и немка настигнет нашу спортсменку.

– Ирочка, милая, еще чуть-чуть, совсем немного, – молят Назарову подруги.

И та, словно услышав, невероятным усилием воли сохраняет лидерство и первой пересекает финишную черту. Победа! Наши – чемпионки! Случилось что-то великое.

После награждения Татьяна протянула Седых золотую медаль.

– Это и ваша медаль, Виктор Иннокентьевич!

– Спасибо! – сказал тренер и поцеловал медаль.

– А медаль-то, Татьяна, солёная! – воскликнул Седых от избытка чувств.

Тренер знал, что говорил. Много солёного пота было пролито на тренировках. Характерный вкус всех наград, завоёванных в напряжённой борьбе.

Оценивая успех Татьяны, олимпийский чемпион, почётный гражданин г. Иркутска Константин Вырупаев высказался так: «Как побеждать на таких форумах, готовых рецептов нет и вряд ли будут. Всё зависит от самого человека, его способности победить обстоятельства. Гойшик сумела победить, и в этом проявились сила духа и характер».

Сейчас Татьяна живет в подмосковном Щёлкове, куда их с мужем пригласили в середине 90-х. Туда же вскоре переехала её младшая сестра Ольга Антонова, продолжившая семейную эстафету славных побед на беговой дорожке. Она стала признанным лидером советского женского спринта 80-х годов, завоевав медали разных достоинств на крупнейших международных форумах – стартах «Дружба-84» (альтернатива Олимпиаде в Лос-Анджелесе), чемпионате и Кубке мира, Всемирной Универсиаде, Кубке Европы...

Весной 2004 года при загадочных обстоятельствах на тренировочных сборах в Адлере трагически погиб заслуженный тренер России 52-летний Александр Николаевич Гойшик.

Татьяна с Ольгой остаются верны «королеве спорта» – они ведущие тренеры Подмосковья.