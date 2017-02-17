Стихи иркутского поэта Владимира Скифа

Сегодня у известного иркутского поэта Владимира Скифа день рождения, он родился 17 февраля 1945 году на ст. Куйтун Иркутской области. Владимир Петрович – автор 25 книг. Среди них – «Зимняя мозаика», «Журавлиная азбука», «Копьё Пересвета», «Над русским перепутьем», «Русский крест», «Все боли века я в себе ношу», «Байкальское Переделкино», перевод «Слова о полку Игореве», «Где русские смыслы сошлись» и другие.

В. П. Скиф – член Союза писателей России и секретарь правления этого союза, советник губернатора Иркутской области по культуре, награждён орденом «За службу России», золотой Есенинской медалью «За верность традициям русской культуры и литературы», а также медалями Ломоносова, Лермонтова, Шукшина, Адмирала Кузнецова, Георгия Жукова и другими.

Он является победителем и лауреатом многих литературных премий и международных, всероссийских и областных конкурсов поэзии, печатался в Америке и в Аргентине, его стихи переведены на сербский, венгерский и болгарский языки. Живёт в Иркутске.

Русский народ

Живым и убиенным

Почему такой неласковый

Мой обманутый народ?

Жил под белыми, под красными,

Падал в голод, в недород.

В мировых сгорал пожарищах,

Не сдавался на войне.

В чужаках ходил, в товарищах,

Прокалился на огне.

Хлебным колосом и пашнями

Заполнял свой край большой,

Над пропавшими и павшими

Плакал русскою душой.

Собирал страну, как хлебушко,

В золотые закрома,

А потом спешил на небушко,

Пропадая задарма.

Почему такой нерадостный

Православный мой народ?

Терпеливый и покладистый,

Взятый властью в оборот?

Разве в русских нет умения

Быть великим, мировым?

...Да у злыдней нет радения –

Видеть свой народ живым,

Не убитым, не страдающим,

А воистину – большим,

Свою землю обнимающим

От полей и до вершин.

Он пытается по совести

Жить в украденной стране!

Нет печальней в мире повести,

Чем о русской стороне...

Остов Отечества

Это что? Обитаемый остров?

Или брошенный в бездну колосс?

Из Отечества вынули остов

И пустили его под откос.

Смяли всё, что цвело и роилось,

Оглашало окрестную даль,

Из библейского неба струилось,

Разгоняя беду и печаль.

Кто Отечество наше порушил

И напалмом прошёлся, увы!

По улыбчивым, трепетным душам

От Камчатки до лютой Москвы?

Кто изъял наше красное знамя,

Нашу русскую славу и герб?

Кто на свете сегодня не с нами?

Кто за нас?

Лишь подстреленный серб!

Образумьте лукавое племя,

Разрубившее нас на куски!

Уничтожьте хазарское семя –

В недрах корни его глубоки.

Как они приумножили роты

Наших явных и тайных врагов!

Как свои укрепили оплоты,

Превратившие нас в дураков...

Довели мой народ до погоста,

Превратили беду в торжество...

Из Отечества вынули остов

И оставили нас без него.

Отвлекающий манёвр

Мы – русские, какой восторг!

А. В. Суворов

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —

Быть может спаяно железом лишь и кровью...»

Но мы попробуем спаять его любовью, —

А там увидим, что прочней...

Ф. И. Тютчев

Я – отвлеченья манёвр в этом яростном мире,

Кем и когда был намечен пунктиром манёвр?

Мину несу или крест, или тяжкие гири...

Кто разминирует душу: бандит ли, минёр?

Я – отвлеченья манёвр для живых и убитых,

Пусть на меня посягают все те, кто хотел

Выбить из русских желание быть монолитом

И превратить золотой монолит в пустотел.

Я – отвлеченья манёвр для летучей России,

Лёт её в небе, в веках, как полёт журавлей.

Я отвожу от несчастий – и слабых, и сильных,

Только бы жили и были в невзгодах целей.

Я – отвлеченья манёвр, своим сердцем безмерен.

Пусть не ударит вас чёрного времени гром!

Счастлив быть русским! И я, словно Тютчев, уверен:

Мы победим постоянным и верным добром!

* * *

Всё плачет ива над рекою

В тоске осенней, как желна,

Соединю себя с тоскою,

Напьюсь гремучего вина.

Пойду по зимникам застылым

И по кладбИщам ледяным,

Где ходят звёзды по могилам,

И шелестит позёмок дым.

Пойду по ветреному свею

Искать загубленную Русь.

И не найду, и не сумею,

И свея белого напьюсь...

Поэты России

Анатолию Аврутину

Мы – скитальцы, мы возле небес, мы такие...

Нас по тёмным трущобам, по свету несёт.

Мы – усталая жизнь, мы – загадка России,

Но мы всё-таки те, кто Россию спасёт.

О бесстрашии помним, о времени помним,

Мы себя из себя каждый день достаём,

Святорусскую отчину музыкой полним

Ту, которую в звонких стихах создаём.

Мы стоически держим земное пространство,

Замирая порой над погибелью дней.

Мы – российская мысль, мы её постоянство,

И она не исчезнет, поскольку мы в ней

Вечной сутью и русской судьбою пребудем,

Неотступно идём по священной земле.

И в бою, и в скитаньях её не забудем,

И не сможем предать в наступающей мгле...

Николаю Зиновьеву

Чтобы только с ума не сойти,

Я к тебе улетал многократно.

Среди Млечного встану пути,

А потом возвращаюсь обратно.

Мимо чёрное небо плывёт,

Опустевшие русские дали...

И ознобом меня обдаёт

Среди русской беды и печали.

Стало небо черней во сто крат,

Но с земли его светом пронзает.

Это Коля Зиновьев, мой брат,

Нашу грешную землю спасает...