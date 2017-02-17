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Стихи иркутского поэта Владимира Скифа
Редакция «Мои года»   
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skif vladimir 

Сегодня у известного иркутского поэта Владимира Скифа день рождения, он родился 17 февраля 1945 году на ст. Куйтун Иркутской области. Владимир Петрович – автор 25 книг. Среди них – «Зимняя мозаика», «Журавлиная азбука», «Копьё Пересвета», «Над русским перепутьем», «Русский крест», «Все боли века я в себе ношу», «Байкальское Переделкино», перевод «Слова о полку Игореве», «Где русские смыслы сошлись» и другие.

В. П. Скиф – член Союза писателей России и секретарь правления этого союза, советник губернатора Иркутской области по культуре, награждён орденом «За службу России», золотой Есенинской медалью «За верность традициям русской культуры и литературы», а также медалями Ломоносова, Лермонтова, Шукшина, Адмирала Кузнецова, Георгия Жукова и другими.

Он является победителем и лауреатом многих литературных премий и международных, всероссийских и областных конкурсов поэзии, печатался в Америке и в Аргентине, его стихи переведены на сербский, венгерский и болгарский языки. Живёт в Иркутске.

Русский народ

Живым и убиенным

Почему такой неласковый
Мой обманутый народ?
Жил под белыми, под красными,
Падал в голод, в недород.

В мировых сгорал пожарищах,
Не сдавался на войне.
В чужаках ходил, в товарищах,
Прокалился на огне.

Хлебным колосом и пашнями
Заполнял свой край большой,
Над пропавшими и павшими
Плакал русскою душой.

Собирал страну, как хлебушко,
В золотые закрома,
А потом спешил на небушко,
Пропадая задарма.

Почему такой нерадостный
Православный мой народ?
Терпеливый и покладистый,
Взятый властью в оборот?

Разве в русских нет умения
Быть великим, мировым?
...Да у злыдней нет радения –
Видеть свой народ живым,

Не убитым, не страдающим,
А воистину – большим,
Свою землю обнимающим
От полей и до вершин.

Он пытается по совести
Жить в украденной стране!
Нет печальней в мире повести,
Чем о русской стороне...

Остов Отечества

Это что? Обитаемый остров?
Или брошенный в бездну колосс?
Из Отечества вынули остов
И пустили его под откос.

Смяли всё, что цвело и роилось,
Оглашало окрестную даль,
Из библейского неба струилось,
Разгоняя беду и печаль.

Кто Отечество наше порушил
И напалмом прошёлся, увы!
По улыбчивым, трепетным душам
От Камчатки до лютой Москвы?

Кто изъял наше красное знамя,
Нашу русскую славу и герб?
Кто на свете сегодня не с нами?
Кто за нас?
Лишь подстреленный серб!

Образумьте лукавое племя,
Разрубившее нас на куски!
Уничтожьте хазарское семя –
В недрах корни его глубоки.

Как они приумножили роты
Наших явных и тайных врагов!
Как свои укрепили оплоты,
Превратившие нас в дураков...

Довели мой народ до погоста,
Превратили беду в торжество...
Из Отечества вынули остов
И оставили нас без него.

Отвлекающий манёвр

Мы – русские, какой восторг!
А. В. Суворов

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...
Ф. И. Тютчев

Я – отвлеченья манёвр в этом яростном мире,
Кем и когда был намечен пунктиром манёвр?
Мину несу или крест, или тяжкие гири...
Кто разминирует душу: бандит ли, минёр?

Я – отвлеченья манёвр для живых и убитых,
Пусть на меня посягают все те, кто хотел
Выбить из русских желание быть монолитом
И превратить золотой монолит в пустотел.

Я – отвлеченья манёвр для летучей России,
Лёт её в небе, в веках, как полёт журавлей.
Я отвожу от несчастий – и слабых, и сильных,
Только бы жили и были в невзгодах целей.

Я – отвлеченья манёвр, своим сердцем безмерен.
Пусть не ударит вас чёрного времени гром!
Счастлив быть русским! И я, словно Тютчев, уверен:
Мы победим постоянным и верным добром!

* * *
Всё плачет ива над рекою
В тоске осенней, как желна,
Соединю себя с тоскою,
Напьюсь гремучего вина.

Пойду по зимникам застылым
И по кладбИщам ледяным,
Где ходят звёзды по могилам,
И шелестит позёмок дым.

Пойду по ветреному свею
Искать загубленную Русь.
И не найду, и не сумею,
И свея белого напьюсь...

Поэты России

Анатолию Аврутину

Мы – скитальцы, мы возле небес, мы такие...
Нас по тёмным трущобам, по свету несёт.
Мы – усталая жизнь, мы – загадка России,
Но мы всё-таки те, кто Россию спасёт.

О бесстрашии помним, о времени помним,
Мы себя из себя каждый день достаём,
Святорусскую отчину музыкой полним
Ту, которую в звонких стихах создаём.

Мы стоически держим земное пространство,
Замирая порой над погибелью дней.
Мы – российская мысль, мы её постоянство,
И она не исчезнет, поскольку мы в ней

Вечной сутью и русской судьбою пребудем,
Неотступно идём по священной земле.
И в бою, и в скитаньях её не забудем,
И не сможем предать в наступающей мгле...

Николаю Зиновьеву

Чтобы только с ума не сойти,
Я к тебе улетал многократно.
Среди Млечного встану пути,
А потом возвращаюсь обратно.

Мимо чёрное небо плывёт,
Опустевшие русские дали...
И ознобом меня обдаёт
Среди русской беды и печали.

Стало небо черней во сто крат,
Но с земли его светом пронзает.
Это Коля Зиновьев, мой брат,
Нашу грешную землю спасает...

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