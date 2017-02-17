Стихи иркутского поэта Анатолия Дудника

Анатолий Дудник родился на Урале в 1940 году. Детство прошло на Украине. Печататься начал в армии в конце 50-х – начале 60-х годов. После окончания художественного отделения Иркутского училища искусств с 1977 гора в течение пяти лет работал в редакции «Советская молодёжь» (художником и корреспондентом), сотрудничал с книжным издательством. С 1984 года живёт в селе Тангуй Братского р-на, член Союза журналистов, состоит в литобъединении Братска, печатается в различных СМИ Братска, Бурятии, Красноярска, Ростова-на-Дону.
Я верю
На яблоньках – утренний иней,
На грядках моих опять,
Как будто в родной Украине,
Арбузы вот-вот засвистят.
И Гоголя лик в тумане
С усмешкою доброй в глазах
В родные места нас манит,
А нам ведь туда нельзя.
Страна, словно чёрная туча,
Истерзана и больна;
Без вёсел в днепровских кручах
Качается челн на волнах.
Но грезится мне всё чаще:
Настанет рассвета пора
И явятся вдаль глядящие
Богдан и Шевченко Тарас.
Ночь на Кругобайкалке
Однажды стоял у тоннеля,
Спокоен его был оскал.
Ни звука. В горах потемнело,
Средь гор заискрился Байкал.
В его изумрудное лоно
Осыпались звёзды небес,
Рубиново-сине-зелёных
Миллионы далёких невест.
На страже – отвесные скалы
Застыли в лучистой волне;
Как искорки, звёзды сверкали
В пульсирующей тишине.
Я вспомнил: у входа тоннеля
Стоял часовой на посту
И поступь его каменея,
Послышалась вдруг за версту.
А далее – крик паровоза,
Промчавшийся мимо состав;
Из окон вагонов вопросы:
О, кто ж это чудо создал?..
Составы прошли над Байкалом
На запад и на восток:
Средь гор, над искристым бокалом
Умолк паровоза свисток.
На крыльях, в струях сновидений
Я птицей парил в высоте,
И таял в далёких пределах
В чарующей красоте.
Тангуй и Матера
Посвящается В. Распутину
Село Тангуй и ты, Матера, –
Одна опальная судьба;
На сердце горечью которой
Старушки пламенем изба.
Прощанье, плач – куда же деться,
Когда на всех одна беда,
Когда на старость и на детство
Большая хлынула вода...
О, сколь вокруг подобных судеб
В глотках прожорливой волны!
Потомок вряд ли нас осудит –
Со дна не приподнять вины.
Ушли лета, уйдёт ещё немало
Огнями испещрённою стезёй,
Но долго лампочка накала
Казаться будет жаркою слезой.
И всё ж, по прошлому тоскуя,
Ты новизне, как прежде, восхищён,
Так сбереги узорочье Тангуя
И всё, чем так заманчив он.
В таёжной ночи
Заблудился, но весел,
Никого не кляну:
Мой хранитель навесил
Над тайгою луну.
Околдована сказкой
Полуночная жуть
И никто мне не скажет,
Где же я нахожусь.
Вдруг померкло всё рядом, –
Так, что сердце – в тиски;
Белу свету не в радость,
Волк завыл от тоски.
Чуть поодаль – треск сучьев;
Не приветствуя, ведь,
Озлобливо, трескуче,
Грозно рявкнул медведь.
Глядь – тропа, как речуша,
Из лита серебра,
В полусне, в получувстве
К зимовью привела.
Там харчи на подвеске,
Пахнет сеном лежак;
С печурки – полешки
С берестянкой лежат.
Сибиряк-добродетель
Всё предвидел сполна,
И ему ночью где-то
Улыбалась луна.
Позднее зажигание
– Из-под небес? – Из улова
– В медный? – Чугунный колокол.
Семьдесят пять мне ухнуло,
Колокол чуть надколотый,
Звучность не та, что в молодо,
Нет никакого отчаяния:
Полон я сил и бодрости.
Знаю: не заскучаете,
Слушая мои повести.
Радуюсь тем, что звонкие,
Рифмы стихов привлекательны,
Струны на них тонкие,
Пальцы по ним – ласкательны.
Радуюсь тем, что с вами
Рядом стою на равных,
Зрелыми полон стихами
И кубок искрится заздравный.
– Хвастаюсь? – Нет! Есть раннее
И... позднее зажигание.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры • Поэзия • Проза • Ежедневные притчи •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Займ онлайн: мечта становится реальностью
С выходом на пенсию люди не перестают о чем-то мечтать. Но так как денежное государственное «довольствие» не всегда позволяет сразу осуществить задуманное, то человеку приходится думать, где взять средства, ч...
Вода и свет подорожали на 50 процентов
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Пишет "Российская газета".
Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодат...
МФО предоставляют займы быстрее, чем банки
Сегодня банковская карточка - это не просто банковский продукт для получения заработной платы и прочих платежей. Уже давно известна такая опция карт, как оплата товаров и услуг. Сегодня с помощью банковских к...
Покупка недвижимости в Испании в кредит
Сегодня многие люди (не самые бедные, конечно - но вовсе не обязательно долларовые миллионеры) предпочитают приобретать недвижимость не в России, а в других странах. Особенной популярностью у наших соотечеств...
Уйти на пенсию в Германии
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...