Стихи иркутского поэта Анатолия Дудника

Анатолий Дудник родился на Урале в 1940 году. Детство прошло на Украине. Печататься начал в армии в конце 50-х – начале 60-х годов. После окончания художественного отделения Иркутского училища искусств с 1977 гора в течение пяти лет работал в редакции «Советская молодёжь» (художником и корреспондентом), сотрудничал с книжным издательством. С 1984 года живёт в селе Тангуй Братского р-на, член Союза журналистов, состоит в литобъединении Братска, печатается в различных СМИ Братска, Бурятии, Красноярска, Ростова-на-Дону.

Я верю

На яблоньках – утренний иней,

На грядках моих опять,

Как будто в родной Украине,

Арбузы вот-вот засвистят.

И Гоголя лик в тумане

С усмешкою доброй в глазах

В родные места нас манит,

А нам ведь туда нельзя.

Страна, словно чёрная туча,

Истерзана и больна;

Без вёсел в днепровских кручах

Качается челн на волнах.

Но грезится мне всё чаще:

Настанет рассвета пора

И явятся вдаль глядящие

Богдан и Шевченко Тарас.

Ночь на Кругобайкалке

Однажды стоял у тоннеля,

Спокоен его был оскал.

Ни звука. В горах потемнело,

Средь гор заискрился Байкал.

В его изумрудное лоно

Осыпались звёзды небес,

Рубиново-сине-зелёных

Миллионы далёких невест.

На страже – отвесные скалы

Застыли в лучистой волне;

Как искорки, звёзды сверкали

В пульсирующей тишине.

Я вспомнил: у входа тоннеля

Стоял часовой на посту

И поступь его каменея,

Послышалась вдруг за версту.

А далее – крик паровоза,

Промчавшийся мимо состав;

Из окон вагонов вопросы:

О, кто ж это чудо создал?..

Составы прошли над Байкалом

На запад и на восток:

Средь гор, над искристым бокалом

Умолк паровоза свисток.

На крыльях, в струях сновидений

Я птицей парил в высоте,

И таял в далёких пределах

В чарующей красоте.

Тангуй и Матера

Посвящается В. Распутину

Село Тангуй и ты, Матера, –

Одна опальная судьба;

На сердце горечью которой

Старушки пламенем изба.

Прощанье, плач – куда же деться,

Когда на всех одна беда,

Когда на старость и на детство

Большая хлынула вода...

О, сколь вокруг подобных судеб

В глотках прожорливой волны!

Потомок вряд ли нас осудит –

Со дна не приподнять вины.

Ушли лета, уйдёт ещё немало

Огнями испещрённою стезёй,

Но долго лампочка накала

Казаться будет жаркою слезой.

И всё ж, по прошлому тоскуя,

Ты новизне, как прежде, восхищён,

Так сбереги узорочье Тангуя

И всё, чем так заманчив он.

В таёжной ночи

Заблудился, но весел,

Никого не кляну:

Мой хранитель навесил

Над тайгою луну.

Околдована сказкой

Полуночная жуть

И никто мне не скажет,

Где же я нахожусь.

Вдруг померкло всё рядом, –

Так, что сердце – в тиски;

Белу свету не в радость,

Волк завыл от тоски.

Чуть поодаль – треск сучьев;

Не приветствуя, ведь,

Озлобливо, трескуче,

Грозно рявкнул медведь.

Глядь – тропа, как речуша,

Из лита серебра,

В полусне, в получувстве

К зимовью привела.

Там харчи на подвеске,

Пахнет сеном лежак;

С печурки – полешки

С берестянкой лежат.

Сибиряк-добродетель

Всё предвидел сполна,

И ему ночью где-то

Улыбалась луна.

Позднее зажигание

– Из-под небес? – Из улова

– В медный? – Чугунный колокол.

Семьдесят пять мне ухнуло,

Колокол чуть надколотый,

Звучность не та, что в молодо,

Нет никакого отчаяния:

Полон я сил и бодрости.

Знаю: не заскучаете,

Слушая мои повести.

Радуюсь тем, что звонкие,

Рифмы стихов привлекательны,

Струны на них тонкие,

Пальцы по ним – ласкательны.

Радуюсь тем, что с вами

Рядом стою на равных,

Зрелыми полон стихами

И кубок искрится заздравный.

– Хвастаюсь? – Нет! Есть раннее

И... позднее зажигание.