Старейшина лирического братства

К 85­-летию поэта И.Ф. Новокрщенных. Поэта, литературный стаж которого составляет более 60 лет, по праву можно назвать старейшиной лирического братства. Характерно, что сам Иннокентий Фёдорович в биографическом «автографе» назвал себя «лириком по складу души».

Иннокентий Новокрещенных родился 24 февраля 1932 году в бурятском селе Красное Полесье. Работать начал ещё мальчишкой – в тяжёлые военные и послевоенные годы ему было не до учёбы. Летом 1947­го, спасаясь от голода, выкосившего половину села, добрался до Улан-Удэ, где получил специальность электрика в железнодорожном училище. Затем – служба в военно-морском флоте, приезд в ставший навсегда родным Ангарск, работа на нефтехимическом комбинате, заочная учёба на отделении журналистики Иркутского госуниверситета и первые публикации его стихов в газетах и журналах.

Начало солидной творческой биографии ознаменовалось званием лауреата 2­й конференции «Молодость. Творчество. Современность» и выходом первой книжки под символическим названием «Пробный камень» в серии «Бригада». Около десятка книг и огромное количество публикаций в коллективных сборниках и журналах перечислять не будем. Важно, что поэт с первых шагов в профессиональной среде был на виду, его сборники пользовались популярностью у читателей, на него обращали внимание известные литераторы. Так, первую рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР ему дал Сергей Марков, поэт, прозаик, историк, географ, этнограф и путешественник.

Немало путешествовал и сам Иннокентий Фёдорович, пройдя тысячи километров вдоль великих рек Сибири, что дало ему богатый творческий задел. В те же годы он освоил стезю переводчика, работая со стихами монгольских, бурятских, чукотских, юкагирских, эвенкийских и якутских поэтов. Особо стоит отметить его работу с литературной молодёжью: некоторые его воспитанники получили дипломы профессиональных писателей.

ТОМЛЕНИЯ СТРАНСТВУЮЩЕГО

Что может быть в жизни нелепей

бездомной чужбины земной.

Увидел я облако в небе,

что словно следило за мной.

Лукавое море лежало,

на солнце лаская бока,

на лоне своём отражало

плывущие вдаль облака.

Лежало, глядело, молчало.

От думы моей в стороне.

А в эту минуту звучала

тяжёлая песня во мне.

Надрывисто. Многоголосо.

И – дерзок, изменчив, хитёр –

вдруг ветер сорвался с утёса

и крылья вокруг распростёр.

О! Если б в пути я не встретил

тоску в нелюдимом краю...

Послушай, сказал бы мне ветер,

осеннюю оду мою.

Уступы ленивые моя

и рифы круша под собой,

послушай, сказало бы море,

как в бурю играет прибой.

А песня всё сдержанней, тише...

И с ветром пропала во мгле.

Пройдя по уступам повыше,

я долго стоял на скале.

Плыл мир фиолетово-синий:

и остров, и горы, и лес.

И облако пухлой гусыней

куда-то упало с небес.

Представ отчуждённым сначала,

не видя, что я одинок,

теперь море тоже скучало,

лениво вздыхая у ног.

ГОРЕСТНЫЙ СОНЕТ

Сегодня принимающий всерьёз

лишь свой покой да хлеб, который сдобен,

ты не способен горевать до слёз

и заболеть любовью не способен.

Однажды после лёгкого дождя

увидишь невзначай на солнце пятна, –

недоумённо руки разведя,

ты равнодушно скажешь: – Непонятно.

И вот вдали от суеты мирской

на «умников» ворчишь, на непокой

беззлобно, лишь бы время скоротать.

Есть для тебя единственный совет:

запомни этот горестный сонет...

А сердца нет? По блату не достать.

СКВОЗЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАНАВЕС

И древний город, и тенистый сад

мне снятся вновь, когда бушует ветер.

Сосульки в тихой полночи висят,

и клумбы расцветают на рассвете.

И на рассвете просыпаюсь я,

я восстаю из тлена Древней Трои.

Здесь воины-герои – как друзья,

мои друзья как древние герои.

И я иду к бойницам отстоять

мои полуразрушенные стены.

Сжимает век меня, как рукоять,

бросает жизнь меня под задник сцены.

Идёт спектакль...

И знать бы, сколько лет

проходит от рассвета до рассвета.

Сию минуту нужен мне ответ

(я завтра обойдусь и без ответа).

Сию минуту нужен мне пророк:

узнать бы, что там в новом акте пьесы,

и на какой из тысячи дорог

мои сойдутся с миром интересы?

На первом плане сцены – короли.

Им за руины города не стыдно.

Зарёю занимается вдали

рассвет...

как занавес...

И ничего не видно.

* * *

С весны обжитой уезжаю,

где солнце растопило льды...

Мне вечным пленом угрожая,

пришла ты, юная чужая...

С какой планеты иль звезды?..

В меня вселенностью вплеснулась...

как будто только что проснулась

любовь в галактике земной.

Так нет – откуда-то иной,

совсем на бренных непохожий,

(хотя был просто так – прохожий)

явился бравый звёздный князь.

Ты с ним в свой прежний мир вернулась,

со мною даже не простясь.

А мне – вагонный борщ на ужин.

Буфетчик, чарочку налей!..

Я снова никому не нужен

в системе Солнечной моей.

* * *

Сегодня я лечу

как все,

сквозь бездну,

волнуясь,

уставая

и скорбя.

Потом меня не будет –

Я исчезну:

оставлю горстку строк взамен себя.

Сегодня и судить меня не надо,

но там,

когда я перейду мосты...

Всё значимое началось

с мечты;

Как и любовь в нас началась

со взгляда.