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Старейшина лирического братства
|Татьяна ЯСНИКОВА
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К 85-летию поэта И.Ф. Новокрщенных. Поэта, литературный стаж которого составляет более 60 лет, по праву можно назвать старейшиной лирического братства. Характерно, что сам Иннокентий Фёдорович в биографическом «автографе» назвал себя «лириком по складу души».
Иннокентий Новокрещенных родился 24 февраля 1932 году в бурятском селе Красное Полесье. Работать начал ещё мальчишкой – в тяжёлые военные и послевоенные годы ему было не до учёбы. Летом 1947го, спасаясь от голода, выкосившего половину села, добрался до Улан-Удэ, где получил специальность электрика в железнодорожном училище. Затем – служба в военно-морском флоте, приезд в ставший навсегда родным Ангарск, работа на нефтехимическом комбинате, заочная учёба на отделении журналистики Иркутского госуниверситета и первые публикации его стихов в газетах и журналах.
Начало солидной творческой биографии ознаменовалось званием лауреата 2й конференции «Молодость. Творчество. Современность» и выходом первой книжки под символическим названием «Пробный камень» в серии «Бригада». Около десятка книг и огромное количество публикаций в коллективных сборниках и журналах перечислять не будем. Важно, что поэт с первых шагов в профессиональной среде был на виду, его сборники пользовались популярностью у читателей, на него обращали внимание известные литераторы. Так, первую рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР ему дал Сергей Марков, поэт, прозаик, историк, географ, этнограф и путешественник.
Немало путешествовал и сам Иннокентий Фёдорович, пройдя тысячи километров вдоль великих рек Сибири, что дало ему богатый творческий задел. В те же годы он освоил стезю переводчика, работая со стихами монгольских, бурятских, чукотских, юкагирских, эвенкийских и якутских поэтов. Особо стоит отметить его работу с литературной молодёжью: некоторые его воспитанники получили дипломы профессиональных писателей.
ТОМЛЕНИЯ СТРАНСТВУЮЩЕГО
Что может быть в жизни нелепей
бездомной чужбины земной.
Увидел я облако в небе,
что словно следило за мной.
Лукавое море лежало,
на солнце лаская бока,
на лоне своём отражало
плывущие вдаль облака.
Лежало, глядело, молчало.
От думы моей в стороне.
А в эту минуту звучала
тяжёлая песня во мне.
Надрывисто. Многоголосо.
И – дерзок, изменчив, хитёр –
вдруг ветер сорвался с утёса
и крылья вокруг распростёр.
О! Если б в пути я не встретил
тоску в нелюдимом краю...
Послушай, сказал бы мне ветер,
осеннюю оду мою.
Уступы ленивые моя
и рифы круша под собой,
послушай, сказало бы море,
как в бурю играет прибой.
А песня всё сдержанней, тише...
И с ветром пропала во мгле.
Пройдя по уступам повыше,
я долго стоял на скале.
Плыл мир фиолетово-синий:
и остров, и горы, и лес.
И облако пухлой гусыней
куда-то упало с небес.
Представ отчуждённым сначала,
не видя, что я одинок,
теперь море тоже скучало,
лениво вздыхая у ног.
ГОРЕСТНЫЙ СОНЕТ
Сегодня принимающий всерьёз
лишь свой покой да хлеб, который сдобен,
ты не способен горевать до слёз
и заболеть любовью не способен.
Однажды после лёгкого дождя
увидишь невзначай на солнце пятна, –
недоумённо руки разведя,
ты равнодушно скажешь: – Непонятно.
И вот вдали от суеты мирской
на «умников» ворчишь, на непокой
беззлобно, лишь бы время скоротать.
Есть для тебя единственный совет:
запомни этот горестный сонет...
А сердца нет? По блату не достать.
СКВОЗЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАНАВЕС
И древний город, и тенистый сад
мне снятся вновь, когда бушует ветер.
Сосульки в тихой полночи висят,
и клумбы расцветают на рассвете.
И на рассвете просыпаюсь я,
я восстаю из тлена Древней Трои.
Здесь воины-герои – как друзья,
мои друзья как древние герои.
И я иду к бойницам отстоять
мои полуразрушенные стены.
Сжимает век меня, как рукоять,
бросает жизнь меня под задник сцены.
Идёт спектакль...
И знать бы, сколько лет
проходит от рассвета до рассвета.
Сию минуту нужен мне ответ
(я завтра обойдусь и без ответа).
Сию минуту нужен мне пророк:
узнать бы, что там в новом акте пьесы,
и на какой из тысячи дорог
мои сойдутся с миром интересы?
На первом плане сцены – короли.
Им за руины города не стыдно.
Зарёю занимается вдали
рассвет...
как занавес...
И ничего не видно.
* * *
С весны обжитой уезжаю,
где солнце растопило льды...
Мне вечным пленом угрожая,
пришла ты, юная чужая...
С какой планеты иль звезды?..
В меня вселенностью вплеснулась...
как будто только что проснулась
любовь в галактике земной.
Так нет – откуда-то иной,
совсем на бренных непохожий,
(хотя был просто так – прохожий)
явился бравый звёздный князь.
Ты с ним в свой прежний мир вернулась,
со мною даже не простясь.
А мне – вагонный борщ на ужин.
Буфетчик, чарочку налей!..
Я снова никому не нужен
в системе Солнечной моей.
* * *
Сегодня я лечу
как все,
сквозь бездну,
волнуясь,
уставая
и скорбя.
Потом меня не будет –
Я исчезну:
оставлю горстку строк взамен себя.
Сегодня и судить меня не надо,
но там,
когда я перейду мосты...
Всё значимое началось
с мечты;
Как и любовь в нас началась
со взгляда.
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