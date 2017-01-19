Слово, которое спасёт брак

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Интересные факты и события

Замуж за робота...

Замуж за мужчину своей мечты собралась француженка по имени Лили. И не имеет значения, что её любимого Инммоватора распечатали на 3D-принтере.

Да, девушка выходит замуж за робота, браки с которыми официально разрешены правительством страны, пишет зарубежная пресса.

Дизайн будущего мужа Лили разработала сама. Дело в том, что с детства она очень любила роботов, а когда ей исполнилось 19, то увидела в них ещё и интересный сексуальный объект. Когда же девушка приобрела опыт интимных отношений с живыми мужчинами, то только ещё больше убедилась, что ей нужен именно робот.

Одна компания, занимающаяся производством гуманоидных роботов, откликнулась на поиски Лили и помогла ей создать желанного мужчину.

Сейчас она обручилась со своим «любимым», и уже в скором времени планирует узаконить с ним отношения.

Как бы странно это ни звучало, но в мире бракосочетание с работами, секс-куклами и даже обычными манекенами приобретает всё большее распространение. Одинокие люди с комплексами и разочарованные в отношениях ищут утешение в пластмассовых партнёрах. Информационный портал «Знай.ua» писал в своё время о 40-летнем Дирке, который после тяжёлой психологической травмы от развода купил себе куклу и нашёл с ней настоящее счастье.

МГ: Ну, всё как в известной песенке: «Я его слепила из того, что было!». А в общем-то, тенденция страшноватенькая – человечество рискует вымереть именно по этой совершенно неестественной причине....

Лекарство от любви

Психолог из США Уолтер Мишел уверен, что аспирин и сладости – это лучшее средство для того, чтобы справиться с переживаниями по поводу неудавшихся отношений.

Однако главный совет специалиста – постараться поменьше обдумывать негативный опыт и сконцентрироваться на будущем, сообщает Guardian.

«Чем дольше вы размышляете над постигшей вас неудачей, тем дольше вы переживаете из-за неё. Для того, чтобы дистанцироваться от проблемы, примите пару таблеток аспирина и съешьте пирожное или зефирку», — пишет психолог.

Мишел прославился в 1960-х годах, проведя серию исследований в Стэнфордском университете. Как ни странно, один из главных экспериментов, поставленных американцем, был непосредственно связан со сладостями. Исследование заключалось в следующем. Психологи предлагали детям дошкольного возраста одну зефирку немедленно или две, если малыши будут готовы подождать 20 минут. Многие дети были готовы потерпеть ради того, чтобы получить большее вознаграждение, однако хватало их не надолго. Через сорок минут они были согласны уже на одну зефирку, а потом могли вновь взять 20-минутную паузу.

Спустя 15 лет команда Мишела собрала участников эксперимента и оценила их здоровье и уровень интеллекта. Выяснилось, что те люди, которые в детстве чаще занимали «выжидательную» позицию, были более спортивными, целеустремлёнными и весили меньше тех, кто хотел всё и сразу. Именно поэтому Мишел считает, что в случае отношений стоит приготовиться к «затяжному прыжку» и не бояться вновь и вновь оступаться на этом непростом пути...

МГ: Сдаётся, что давать какие-либо советы влюблённым – занятие самое безнадёжное, поскольку это тонкое чувство сродни лёгкому помешательству, а это, как известно, лечится с трудом...

Ты меня любишь?

Самый несчастный муж Британии вынужден ежедневно проверяться на детекторе лжи из-за ревности супруги.

31-летняя жительница британского города Шепшед Дебби Вуд пользуется славой самой ревнивой женщины страны. Ежедневно она досконально проверяет содержимое телефона своего мужа. А также отслеживает все его банковские операции, ставит фильтры на компьютер любимого и даже проверяет его на детекторе лжи, сообщает Mirror. Несмотря на столь высокие требования к ухажёрам, недавно Дебби Вуд наконец вышла замуж.

Эта новость настолько поразила местных журналистов, что они пригласили британку и её супруга на телешоу. Щуплый и спокойный возлюбленный Дебби по имени Стив заявил, что любит свою жену, несмотря на её странности.

Мужчина сказал, что без особых колебаний предоставил Дебби доступ ко всем своим электронным аккаунтам и даже согласился на приобретение детектора лжи. На самом деле в данной ситуации нет ничего смешного, так как Дебби Вуд нездорова.

Она страдает так называемым синдромом Отелло, в результате которого больной становится патологически ревнивым. Часто возникновение заболевания бывает связано со злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

Впрочем, супруг Вуд говорит, что любит её такой, какая она есть.

МГ: Вот это и есть самое главное – любовь... Хотя молодожёну не мешало бы поостеречься – всем читавшим Шекспира известно, чем закончился приступ ревности влюблённого супруга...

Письма с того света

В США появился сайт YouveBeenLeftBehind.com, с помощью которого после второго пришествия христиане смогут послать своим неверующим родственникам и друзьям е-mail-сообщения, пишет The Guardian.

За 40 долларов пользователи получают 250 мегабайт для хранения информации на сайте и 150 мегабайт для хранения зашифрованных данных. Спустя шесть дней после второго пришествия электронные письма будут отправлены на адреса, указанные подписавшимся на услуги интернет-сервиса, всего таких адресов может быть 63.

Согласно догмам христианской религии, после второго пришествия все верующие вознесутся на небо, а неверующие останутся жить на земле, где наступит семилетнее царство антихриста, пока на землю снова не придёт бог. Предполагается, что те, кто останется на земле, и должны получить е-mail-сообщения от вознёсшихся на небо.

В письмах, адресованных близким, может содержаться информация, которая может оказаться полезной для тех, кто останется на земле, например, пароли или номера банковский счетов.

Письма начнут автоматически рассылаться, если трое из пяти сотрудников Марка Хирда, создателя сервиса YouveBeenLeftBehind.com, не зарегистрируются на сайте, что может произойти в случае второго пришествия. По словам Хирда, все работающие у него – христиане, которые, как предполагается, вознесутся на небо.

МГ: Вознесутся или не вознесутся верующие христиане на небо – это, как говорится, бабушка надвое сказала, а вот денежки, заплаченные организаторам акции, точно останутся в их карманах...

Слово, которое спасёт брак

Парам, которые в разговоре употребляют «мы» вместо «я», легче удаётся разрешать внутрисемейные конфликты.

Как передаёт Innovanews, к таким выводам пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, проанализировав манеры общения 154 пар среднего и более старшего возраста. Выяснилось, что те, кто использует в речи местоимения «мы», «наш», «нас», относятся друг к другу с большим теплом и меньше подвержены стрессам.

И напротив, те пары, которые как бы подчёркивают разобщённость местоимениями «я», «меня» и «ты», как правило, менее удовлетворены в браке.

Также учёные выяснили, что более старшие пары чаще идентифицируют себя с «мы», чем это делают пары среднего возраста. Исследователи предполагают, что чем больший путь люди прошли по жизни рука об руку и чем больше препятствий они преодолели, тем чаще они чувствуют свою общность и родство.

МГ: Вот уж действительно: для того, чтобы два «я» стали «мы», надо, как говорится, не один пуд соли вместе съесть. Хватило бы только любви и терпения...