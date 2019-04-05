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«Сибирь» рассказывает и показывает
Ангелина КАЙГОРОДОВА, наш внештатный корреспондент   
05 Апреля 2019 г.
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Недавно в иркутском Доме литераторов состоялась презентация четвёртого за 2018 год номера старейшего литературно-художественного и культурно-просветительского журнала писателей России «Сибирь». Журнал был основан без малого 90 лет назад – в 1930 году и за свою долгую историю выдержал немало испытаний. Вот и сейчас задержавшийся четвёртый номер оказался последним в минувшем году. Пятый и шестой не вышли – нет денег.

Заслуженные художники России Аркадий и Наталия Лодяновы в своей мастерской с барельефом В. Г. Распутина, 2017 год.

Заслуженные художники России Аркадий и Наталия Лодяновы в своей мастерской с барельефом В. Г. Распутина, 2017 год.

Ввиду небольшого тиража номер этот в продажу не поступил и почти полностью передан для распределения по библиотекам области. Но для участников презентации был приготовлен приятный сюрприз: все присутствовавшие сразу же получили этот номер в подарок, и самые нетерпеливые тотчас же принялись за его изучение.

Номер открывается статьёй митрополита Иркутского и Ангарского Вадима «Вечная память», которая как бы задаёт тон всему номеру журнала. Размышления о духовных основах жизни, о смерти и бессмертии, о памяти и нашем сегодняшнем постыдном беспамятстве оставляют глубокий след в душе.

В журнале десять разделов: «Святому святое», «Поэзия», «Проза», «Скрижали истории», «Публицистика», «Критика», «Радоница», «Вернисаж», «Книжная лавка» и «Сумочка к ребру». Номер богато иллюстрирован. С приходом нового главного редактора – Анатолия Байбородина – в журнале стали регулярно появляться цветные репродукции произведений иркутских художников.

Вот и к статье известного иркутского писателя Юрия Баранова «Мелодии редкого жанра» о мастерах декоративно-прикладного искусства, заслуженных художниках России Аркадии и Наталии Лодяновых, приложено восемь цветных репродукций. Сам Аркадий Лодянов в своём выступлении на презентации журнала по этому поводу и о том, как шла работа над барельефом В. Г. Распутина, рассказал так:

– Это большая честь для нас – быть напечатанными в вашем журнале. Почему-то прошлый редактор был против контакта с художниками. Мы с женой Наталией всегда работаем вместе, в том числе и над таким непростым жанром, как портрет. Вот и эта работа – Валентина Григорьевича Распутина, с которым мы, кстати, были знакомы более полувека, далась нам нелегко. Ведь для того чтобы похоже изобразить человека, большого труда для умеющего рисовать не надо. Но чтобы это изображение превратить в портрет... для этого нужно многое сделать, сразу даже и не скажешь, что именно – это надо почувствовать...

Вот и Валентин Григорьевич... это же масштаб! На фотографии из цветной вкладки журнала вы видите этот масштаб: мы маленькие, а Распутин большой. С такой идеей и выполнили его барельеф: намеренно всю картинную плоскость отдали его лицу в очень суровой атмосфере вокруг. И проявился образ.

Над этим образом Распутина мы работали с 2013 по 2017 год. Четыре года упорного труда. Мы уже готовили его маленькие барельефы, маленькие медали, бюсты... И вот решили сделать большого Распутина. Посетители, что приходили в нашу мастерскую говорили, что он изначально был на себя похож. Но подходишь к нему, пытаешься с ним заговорить, а он молчит... Наталия и говорит: «Давай вот этот глаз вот так отодвинем... Давай уголки губ изменим...» Или ещё что-то пытаемся в нём изменить, крутимся вокруг него месяц за месяцем, а он всё молчит.

У нас как получается: сначала я стою леплю, потом Наталия подходит... И мы анализируем, друг друга контролируем и дополняем. Но больше в основном я закладываю – всё-таки женщине труднее работать с такими материалами. Я для неё закладываю, а она потом поправляет. На какое-то время она исчезает, я не чувствую её за спиной. День её нет, второй... На третий день я круги нарезаю вокруг барельефа Распутина. Какой-то он печальный, какой-то неразговорчивый. И вдруг Наталия начинает читать фрагменты из его произведений. Мне как кто-то по башке дал, как сердце гвоздём... Вот! Нашли ход! И мы начали с ним разговаривать. И он начал настаивать на чём-то своём, мы начинаем сопротивляться, потому что он становился то слишком печальным, то задумчивым каким-то... Ну очень было много таких вот градаций. Каждую степень работы мы фиксировали – фотографировали, потом анализировали и снова читали его произведения.

Я Распутина читать без слёз не могу – всегда плачу, сердце у меня разрывается. Читает всегда Наталия. И вновь начинается беседа. Она может придавить, может расплющить, а может поднять, окрылить и очистить... Нам же нужно было добиться, чтобы получило подтверждение не одно какое-то чувство, а передать всю сложность и масштаб этого человека... Ну, а каким получился этот наш Распутин – судить, конечно же, вам...

В разделе журнала «Публицистика» под рубрикой «К 100-летию комсомола. Имя в истории» напечатан историко-публицистический коллаж «В небесах отгорели зарницы...» – рассказы современников о сложной, подвижнической судьбе Анатолия Сосунова, первого и единственного иркутянина, чьё имя в 1965 году было занесено в Книгу почёта ВЛКСМ, освящённую легендарными именами Зои Космодемьянской, Александра Матросова, героев Краснодона. Даже Герои Советского Союза далеко не все попали в Книгу почёта ВЛКСМ.

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А двадцать с лишним лет спустя, в 1987 году, Анатолий Сосунов организовал и провёл по центральным улицам Иркутска многотысячную демонстрацию протеста в защиту Байкала – первую в истории советской России – и своим примером («дурной» же пример заразителен!) увлёк и положил начало массовым народным выступлениям в защиту природы по всей стране. Публикация хорошо проиллюстрирована уникальными фотодокументами.

Слово по этому поводу на презентации взял читатель Леонид Иннокентьевич Макаров:

– Это человек совершенно ясного ума, все его действия происходят с осознанием ответственности за общество, в котором он живёт. Впервые я услышал об Анатолии Сосунове, когда был ещё пацаном. В 60-е годы вся молодёжь знала о его героических поступках, за которые ему ничего не надо было. Ему и сейчас ничего не надо. Но мне бы хотелось, чтобы он именно таким и остался в памяти, каким его знают и иркутяне, и вы, писатели. Как было бы прекрасно, если бы вы написали о нём не статью, а достойную книгу. Сейчас создаётся иркутская историческая энциклопедия, и имя Анатолия Сосунова в этой энциклопедии должно занять своё место. Потому что (я повторяю!) все его поступки продиктованы ответственностью за общество России, за иркутян, за здоровье Байкала.

Именитый российский писатель Владимир Крупин представлен в журнале критическим эссе «Несобственно-прямая речь. Слово о Солженицыне». Эссе начинается с разъяснения мало кому понятного названия: «В русском языке термин «несобственно-прямая речь» означает приём, когда автор прячется за героя, говорит вроде бы от него, но фактически это он сам. Приём этот помогает, может быть, раскрытию замысла, но есть всё-таки в этом приёме некая хитринка: спросить не с кого. Кто говорит? Автор? Нет, вроде герой. Герой тоже легко отопрётся: это, мол, не я сам, а за меня говорят. Таким приёмом, по сути, написаны многие работы Александра Солженицына...»

Далее Владимир Крупин прямо говорит, что не выдержал и бросил читать «Красное колесо» Александра Солженицына.

Внимательный читатель этого эссе, наверное, обратит внимание, что Владимир Крупин обходит молчанием художественные достоинства и литературные открытия прозы Солженицына, но зато скрупулёзно выискивает недостатки. При этом как раз сам использует приём несобственно-прямой речи, в котором упрекает Солженицына.

В целом же эссе написано в осуждение Александра Солженицына – и как писателя, и как личности.

Заканчивает своё эссе Владимир Крупин такими словами: «И, конечно, вспомним уничижительное отношение Солженицына к Шолохову. Тут аналогия с Толстым, которому мешал жить Шекспир. Оба они – и Солженицын, и Толстой – мнили себя главными в веке 20-м, а может, и в остальных. Не получилось: ни зависть, ни превозношение в лидеры русской мысли не выведут».

Другой известный российский писатель – Владимир Личутин посвятил свой скорбный этюд воспоминаниям и размышлениям о Валентине Распутине. Вот что он в частности там пишет: «Накануне своего дня рождения умер Валентин Григорьевич Распутин, замкнулось золотое кольцо жизни вечной-бесконечной. Он сошёл в землю, но дух его, но образ его будет долго жить среди нас, освобождая от плотских примет и земной обыденной шелухи. Человек живёт, пока его помнят. Мне кажется, что я помню Распутина с младенчества. Хотя Валентин старше меня на три года, но, как воспринимаю его нынче, он стал нянькою над моей литературной колыбелью и постоянно надзирал меня, не приближаясь близко, но и не отодвигаясь совсем, чтобы я случайно не заблудился, не вильнул с русской стрежи в тихую гавань национального беспамятства».

Эта публикация называется «Последний срок. Памяти Валентина Распутина» и напечатана в разделе «Радоница».

Одним словом, уважаемые читатели газеты «Мои года», идите в библиотеку, берите журнал, читайте, смотрите и думайте. Не пожалеете!

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