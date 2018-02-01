«Сад моей памяти». «Тогда весь мир – тюрьма»

Сегодня мы заканчиваем цикл публикаций известного иркутского фотохудожника Александра Князева из его книги «Сад моей памяти». Эта книга ещё не издана, но уже привлекла к себе внимание многих. Автор не просто написал её, а сложил из фотографий и скупых воспоминаний. Получился цикл фотоэссе, где, кроме иркутян, вы встретитесь со многими интересными людьми и событиями... Читайте и смотрите!

«Дания – тюрьма!» – сказал Шекспир от имени Гамлета...

Усомнившись, я заглянул на сайт Международного центра тюремных исследований, и оказалось, что в тюрьмах Дании содержится всего четыре тысячи заключённых. А в государстве Лихтенштейн всего десять заключённых. И всего-то... 29 человек на каждые 100 000 населения.

В нашем родном отечестве в узилище находятся 611 человек из каждых 100 000 жителей, а количество узников, например в 2006 году, было 869 000. Но здесь мы не достигли первенства: США держит в тюрьмах более 2 млн человек, а Китай – 1,5 миллиона. Вся же «великолепная» тройка»: США, Китай и Россия содержит в своих тюрьмах половину зэков человечества.

Эта статистика, как и всякая иная, не содержит ответов на больные вопросы, но, понятно, сама вопрошает насчёт гуманизма цивилизации, национальной совести и законности наказаний, одновременно свидетельствуя о криминализации общества.

Для ХХI века есть чем печалиться...

Но кто не помнит самую популярную в России народную присказку: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся!». Многие века бессудных наказаний и вообще кривосудия смирили мой народ с несправедливостью, что правит миром, а в тюрьме царит и подавно... Может, потому отверженные от общества люди находили в миру живое сочувствие и помощь от души, как всегда было в России. Только отъявленные злыдни и тати изгонялись прочь.

Переступив однажды затворы зоны и пообщавшись с зэками (а все они разговаривали со мной с особой охотой), я не нашёл там злодеев. Даже в зоне строгого режима. Все они, если верить их же легендам, «сидели ни за что», только в разбросе от неумышленного убийства до автоаварий с последствиями. Они накануне моего прихода построили там себе церковь, и батюшка отец Андрей освящал её уже при мне.

Мне же оставалось снимать. И, признаться, столь необычной картины я не видывал прежде в видоискателе: их лица, жёстко меченые узилищем, не сходили к умилению, не ждали благодати, что сойдёт после покаяния, а, застыв над свечой, скорбели о свободе и о ней же молили...

Возвращаясь домой, мы с отцом Андреем сидели рядом в машине и всю дорогу молчали. Надеюсь, об одном и том же. Уже не вспоминая Шекспира. Который, кстати, уже устами Розенкранца вослед Гамлету воскликнул: «Тогда весь мир – тюрьма».

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