«Сад моей памяти». Паруса над Байкалом

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Эта книга известного иркутского фотохудожника Александра Князева ещё не издана, но уже привлекла к себе внимание многих. «Сад моей памяти» автор не просто написал, а сложил из фотографий и скупых воспоминаний. Получился цикл фотоэссе, где, кроме иркутян, вы встретитесь со многими интересными людьми... Читайте и смотрите!
И вот пришёл Баргузин! Драгоценный подарок августа, «пошевеливая вал», покатился вдоль Байкала, как спелое яблоко. Небо расцвело гжелью, волны вздыбились фиолетом, поднялся плотным светом воздух, и всё понеслось вслед за ним... Резко качнулся спинакер, перехлестнулись брассы, яхтенные мореходы, уподобившись дирижёрам сложной симфонии, с трудом развели перехлёст... яхта приподнялась и полетела! Песенный баргузин подхватил и понёс нас в своей стихии бережно и неудержимо... Плотный поток, ровный напор и радостная скорость.
Многочасовый штилевой ход утомляет, как всякое проявление стабильности, запихивает в свой уютный отстойник, где только и света, что в мерцании ряби на воде, но до неё не дотянуться... Однажды мы двое суток день и ночь шли в тёплом штиле, минуя в этой жиже сотню миль. Подуло радостью только на входе в Чивыркуйский залив. Здесь промежуточный финиш гонки, будет отдых на берегу с купаньем и рыбалкой, будет и затейливая гонка по треугольнику меж островов. Чивыркуй всегда продувает с баргузинской долины, облака на его небесах стёрты ветрами, окоём чист, и воды прозрачны. И оттого путешествие на яхте поднимает каждого до небес. В этот час забываются будни, – очистительный ветер, поднимая паруса, пронизывает тебя и обращает твои мысли в кристалл, где есть всё для роста, беспрерывного и неутомительного.
В те давние годы, что я вспоминаю, яхт-клубы на Байкале были одержимы зависимостью от ветра, и только! Приходилось тратить деньги, и немалые, на содержание и поддержание лодок, такелажа и парусины, но это не мешало спорту – трансбайкальские гонки устраивались каждое лето, и на старт выходило до двадцати яхт, от полутонников «Ангара» и «Бабр» до крохотных «Ассолей», хоть и не всегда доходивших до финиша... Гонка «Бархатная осень», о которой много говорят теперь, почиталась скорее, как закрытие навигации с матросской гульбой и фейерверками.
Мы наивно мечтали под порывы ветра о будущем яхтенного флота на Байкале, где сама природа сотворила простор для паруса. Завтра, опрометчиво полагали мы, умрёт дизельный флот, парусное пассажирское судоходство спасёт Байкал от загрязнения, а наши дети будут любоваться водными пейзажами, расцвеченными парусами...
Всё случилось иначе и вопреки необузданным миражам и иллюзиям нашим: яхтенный спорт стал развлечением нуворишей, комфорт оказался предпочтительнее гоночных свойств, а экзотическая сантехника нужнее такелажа...
Что говорить о регатах?! Прежде парус был во славу Байкала, нынче во славу «меня, успешного».
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