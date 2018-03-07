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Радуйся, сердце, радуйся!
|Нелли ЧУПИНА
|07 Марта 2018 г.
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Нелли Николаевна Чупина родилась в 1944 году далеко от Сибири – в Кировской области. Братчанкой стала в 20 лет. Стихи пишет с юности, а после выхода на пенсию творчество стало одним из главных жизненных приоритетов, она активно участвует в литературной жизни города, выпускает книги.
КОНЕЦ ЗИМЫ
Февральский полдень – хмурый, зябкий.
Сквозь тучи льётся тусклый свет.
Лишь солнце изредка украдкой
В просветы робко шлёт привет.
И сразу тенькает синица,
Весенний пробуя мотив.
И туч суровых вереница
Уходит, стужу прихватив.
Подует ветер свежий, влажный.
И солнце, силу обретя,
Сосульки высветит отважно,
Нам улыбнётся, как дитя!
* * *
Радуйся, сердце, радуйся!
Снова весна идёт!
Снова плюсует градусы
Солнца круговорот!
Зачернеют проталинки,
Зажурчат ручейки.
Будут греть на завалинке
Косточки старики.
Птиц косяки отважные
Двинут на севера.
Выйдут на поле важные
Пахари – трактора!
Будут играть с капелями
Солнечные лучи.
Будут червями смелыми
Лакомиться грачи!
На бугорках подтаянных
Засинеют цветы.
Я поверю отчаянно:
Вновь позвонишь мне ты!
БУДУ ГОРДОЙ
Недосказано, недописано.
Но горит ещё та свеча.
Не поверила тебе сызнова
И рублю судьбу вновь сплеча.
Затуманилось утро нежное,
Не слыхать колен соловья.
Море замерло – синь безбрежная,
Уплыла далече ладья.
Уплывай в ладье, моё горюшко,
Растворяйся там в синеве.
Спину выпрямлю, выйду в полюшко,
Прокошу дорогу в траве!
ТРУДИСЬ, ВЕСНА!
Дуй, ветер, уноси тревогу.
И приноси дыхание весны.
Снег тает, тает понемногу
И в солнышко сосульки влюблены!
Они от чувств так звонко плачут,
Искрятся нежно и хотят сбежать.
Трудись весна! А как иначе
Очистить весь заснеженный асфальт.
Он станет чистым! В испаренье
Мелькнёт призывно радуга, смеясь.
От ветра свежего – волненье
Уйдёт из сердца, в нежность превратясь!
УТРЕННЯЯ СКАЗКА
Утром рано-рано у оконца сяду.
Отворивши ставни, слушаю прохладу.
Вот бледнеют звёзды, месяц уплывает.
А восток, светлея, тайны доверяет.
Тайны летней ночи с кваканьем лягушек,
С шорохами листьев, истомивших душу.
Светлячки уносят таинство с собою.
А туман над речкой спорит вновь с зарею.
Брызнет лучик солнца, побежит с опаской.
Каждую травинку он разбудит лаской.
Не стремлюсь услышать рявканье машины,
Подсмотрю, как зреют гроздьями рябины.
Яблоня готова подарить нам деток
И стоит, красуясь тяжестью всех веток.
Щедрая природа дарит чудо-ласку.
И рождает в сердце утреннюю сказку.
СОЛОВЕЙ
В ветвях жасмина соловей
Укрылся, вечер ожидая.
Восторг томил его сильней,
Чем средь оливок в кущах рая!
Вдыхая аромат цветов,
Он ждал приход звезды вечерней.
Весь жар любви излить готов,
Любви томительной и древней!
Молчало всё, лишь ветерок
Листал, как жизнь, цветы и листья.
Темнел, прощаясь с днём, восток,
И тишина кругом повисла.
Раздался первый робкий свист,
Поток восторга излучая.
И звёзды в вышине зажглись,
Явленье ночи возвещая.
И, источая аромат,
Кусты жасмина присмирели.
Песнь соловья, как водопад,
Стремилась к долгожданной цели.
Воспеть восторг любви и ждать
Избранницу – усладу сердца!
Дарить любовь, как благодать,
Приоткрывая рая дверцу!
РУСАЛКИ
Запахнусь в туман белёсый,
Выйду к речке тихоструйной.
Мокнут у берёзок косы
В ожиданье ночки лунной.
Жемчугами на поляне
Засверкают паутинки,
Можжевельник запах пряный
Расплескает по тропинке.
И когда туман истлеет,
Колдовать начнёт луна.
Звёзды ярче и смелее
Речку высветлят до дна.
Лето в ярком полушалке
Отразится в плеске вод.
Поведут тогда русалки
Свой бесовский хоровод.
В танец дивный и манящий
Тайный аромат вплетают.
Вместе с ночкой уходящей
Незаметно тают, тают...
КЕДРАЧИ
Иду налегке. Бездорожье.
И вот он – кедрач – хвойный лес!
За лёгкой знакомою дрожью
Осинник багряный исчез.
Там были места – загляденье!
Шиповник, костянка, бадан.
Я мимо. Спешу с нетерпеньем
Бродить среди мшистых полян.
Мох сизый, зелёный и белый
Пружинит, хрустит под ногой.
Маслят моховых то и дело
Манящий встречаю я строй.
Наслушаюсь хвойного гуда,
По мшистым полянам пройдусь.
Осенний кедрач – это чудо!
И чудо – Сибирская Русь!
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