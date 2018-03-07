Нелли Николаевна Чупина родилась в 1944 году далеко от Сибири – в Кировской области. Братчанкой стала в 20 лет. Стихи пишет с юности, а после выхода на пенсию творчество стало одним из главных жизненных приоритетов, она активно участвует в литературной жизни города, выпускает книги.

КОНЕЦ ЗИМЫ

Февральский полдень – хмурый, зябкий.

Сквозь тучи льётся тусклый свет.

Лишь солнце изредка украдкой

В просветы робко шлёт привет.

И сразу тенькает синица,

Весенний пробуя мотив.

И туч суровых вереница

Уходит, стужу прихватив.

Подует ветер свежий, влажный.

И солнце, силу обретя,

Сосульки высветит отважно,

Нам улыбнётся, как дитя!

* * *

Радуйся, сердце, радуйся!

Снова весна идёт!

Снова плюсует градусы

Солнца круговорот!

Зачернеют проталинки,

Зажурчат ручейки.

Будут греть на завалинке

Косточки старики.

Птиц косяки отважные

Двинут на севера.

Выйдут на поле важные

Пахари – трактора!

Будут играть с капелями

Солнечные лучи.

Будут червями смелыми

Лакомиться грачи!

На бугорках подтаянных

Засинеют цветы.

Я поверю отчаянно:

Вновь позвонишь мне ты!

БУДУ ГОРДОЙ

Недосказано, недописано.

Но горит ещё та свеча.

Не поверила тебе сызнова

И рублю судьбу вновь сплеча.

Затуманилось утро нежное,

Не слыхать колен соловья.

Море замерло – синь безбрежная,

Уплыла далече ладья.

Уплывай в ладье, моё горюшко,

Растворяйся там в синеве.

Спину выпрямлю, выйду в полюшко,

Прокошу дорогу в траве!

ТРУДИСЬ, ВЕСНА!

Дуй, ветер, уноси тревогу.

И приноси дыхание весны.

Снег тает, тает понемногу

И в солнышко сосульки влюблены!

Они от чувств так звонко плачут,

Искрятся нежно и хотят сбежать.

Трудись весна! А как иначе

Очистить весь заснеженный асфальт.

Он станет чистым! В испаренье

Мелькнёт призывно радуга, смеясь.

От ветра свежего – волненье

Уйдёт из сердца, в нежность превратясь!

УТРЕННЯЯ СКАЗКА

Утром рано-рано у оконца сяду.

Отворивши ставни, слушаю прохладу.

Вот бледнеют звёзды, месяц уплывает.

А восток, светлея, тайны доверяет.

Тайны летней ночи с кваканьем лягушек,

С шорохами листьев, истомивших душу.

Светлячки уносят таинство с собою.

А туман над речкой спорит вновь с зарею.

Брызнет лучик солнца, побежит с опаской.

Каждую травинку он разбудит лаской.

Не стремлюсь услышать рявканье машины,

Подсмотрю, как зреют гроздьями рябины.

Яблоня готова подарить нам деток

И стоит, красуясь тяжестью всех веток.

Щедрая природа дарит чудо-ласку.

И рождает в сердце утреннюю сказку.

СОЛОВЕЙ

В ветвях жасмина соловей

Укрылся, вечер ожидая.

Восторг томил его сильней,

Чем средь оливок в кущах рая!

Вдыхая аромат цветов,

Он ждал приход звезды вечерней.

Весь жар любви излить готов,

Любви томительной и древней!

Молчало всё, лишь ветерок

Листал, как жизнь, цветы и листья.

Темнел, прощаясь с днём, восток,

И тишина кругом повисла.

Раздался первый робкий свист,

Поток восторга излучая.

И звёзды в вышине зажглись,

Явленье ночи возвещая.

И, источая аромат,

Кусты жасмина присмирели.

Песнь соловья, как водопад,

Стремилась к долгожданной цели.

Воспеть восторг любви и ждать

Избранницу – усладу сердца!

Дарить любовь, как благодать,

Приоткрывая рая дверцу!

РУСАЛКИ

Запахнусь в туман белёсый,

Выйду к речке тихоструйной.

Мокнут у берёзок косы

В ожиданье ночки лунной.

Жемчугами на поляне

Засверкают паутинки,

Можжевельник запах пряный

Расплескает по тропинке.

И когда туман истлеет,

Колдовать начнёт луна.

Звёзды ярче и смелее

Речку высветлят до дна.

Лето в ярком полушалке

Отразится в плеске вод.

Поведут тогда русалки

Свой бесовский хоровод.

В танец дивный и манящий

Тайный аромат вплетают.

Вместе с ночкой уходящей

Незаметно тают, тают...

КЕДРАЧИ

Иду налегке. Бездорожье.

И вот он – кедрач – хвойный лес!

За лёгкой знакомою дрожью

Осинник багряный исчез.

Там были места – загляденье!

Шиповник, костянка, бадан.

Я мимо. Спешу с нетерпеньем

Бродить среди мшистых полян.

Мох сизый, зелёный и белый

Пружинит, хрустит под ногой.

Маслят моховых то и дело

Манящий встречаю я строй.

Наслушаюсь хвойного гуда,

По мшистым полянам пройдусь.

Осенний кедрач – это чудо!

И чудо – Сибирская Русь!

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