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Преданные искусству
Е.А. Шумилова, член творческого объединения «Бабр»   
26 Апреля 2018 г.
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Творческое объединение художников-пенсионеров «Бабр» существует в Иркутске с 1985 года. В самые трудные годы мы устояли, и вот уже 33 года живём и работаем, пишем картины родной природы, учим желающих рисовать, проводим мастер-классы, организуем выставки в библиотеках города, театрах и кинотеатрах. Воспитываем у молодёжи чувство прекрасного и желание любить и беречь родную природу.

Основу коллектива составляют два замечательных человека: Венедикт Игнатьевич Бычков, которому идёт уже 97год и Иван Алексеевич Бровкин. Венедикт Игнатьевич прошёл всю войну, имеет медали и ордена. Перед войной успел окончить два курса училища искусств. После войны – сельхозинститут, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. С 1965 года преподавал в Иркутском педагогическом институте. До 2006 года работал доцентом на кафедре почвоведения в ИГУ. Организовал музей почвоведения. В «Бабре» с самого основания. Постоянно участвует в коллективных выставках, проводит персональные выставки, долгие годы обучал живописи новых членов объединения.

Иван Алексеевич Бровкин – отзывчивый и добрый человек, всегда поможет любому художнику добрым советом. Он до сих пор пишет прекрасные картины, нынче летом ему исполнится 95. С самого начала войны учился в авиашколе, стал летчиком-бомбардировщиком. С 1943 года участвовал в боях за Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию. Награждён орденами и медалями. В 1947году поступил в Иркутское художественное училище. После окончания преподавал в педагогическом училище № 1. В 1971 году заочно окончил отделение журналистики ИГУ. Член нашего объединения с самого основания.

Во время войны, будучи подростком, Инна Андриановна Оборина помогала ковать победу на трудовом фронте. Добросовестно трудилась, недосыпая, недоедая, наравне со взрослыми. Инна Андриановна родилась в 1923 году. После войны окончила Горнометаллургический институт, затем архитектурный. До выхода на пенсию работала в проектном институте Дорпроект ВСЖД. Серьезно занялась живописью и графикой выйдя на пенсию. В «Бабре» с самого основания. Не только пишет чудесные картины, но и сочиняет замечательные стихи. В 70 лет изучила японский язык, ведёт переписку с японскими друзьями. Женщина сильной воли и самообладания. Бычкову, Бровкину и другим «бабровцам» она посвятила прекрасные стихи.

Мария Андреевна Булатова после войны работала в СЭИ СОАН СССР. Всегда любила рисовать. Вплотную живописью увлеклась в 2003 году, а в «Бабр» пришла в 2004 году. Принимает активное участие в выставках. Очень добрый и отзывчивый человек. В объединении ведёт общественную работу, хотя ей уже 87 лет.

Нашему объединению крупно повезло, что мы имеем таких замечательных людей, помощников и верных товарищей. Коллектив желает им доброго здоровья и творческих успехов.

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