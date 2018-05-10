Поколение победителей

Как стояли они насмерть

на поле битвы,

Так стоят они насмерть

на поле жизни.

Как росло на войне безмерно

число убитых,

Так стремительно тает число

тех, кто ныне живы.

Ах, давно ли на День Победы

они разливом

Наполняли моря площадей

и улиц реки.

Юбилейных медалей

поменьше было,

но жизнь бурлила

В том же русле,

что главным было

в двадцатом веке.

Это было большое братство

без тайных целей,

Для народа –

словно хребет и жилы...

Дождь медалей теперь идёт

по базарным ценам.

Ордена пора раздавать

«За то, что живы».

Вот стоят они насмерть

на поле жизни,

И, как в битве,

идёт всё к тому моменту,

Что уже не исполнить солдатам

приказ Отчизны

«Рассчитайся на первый-второй!» –

ведь второго-то рядом нету...

И один, конечно же, в поле воин,

И двоих, конечно же, битый стоит.

Но когда с утра ещё было двое,

То за всех ушедших душа простонет.

Так помянем же тех,

кто остался на поле битвы,

Так запомним же тех,

кто не выдержал битвы жизни.

Пусть и те, и другие

не будут вовек забыты,

Нам ещё пригодятся

надёжный хребет и жилы!

Расскажите об этом своим друзьям!

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