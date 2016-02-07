Память неизбывная

Елена Кимовна Балкова – член Союза писателей России, работает в Институте развития образования Иркутской области, шеф-редактор журнала «Педагогический имидж», автор поэтического сборника «Чтоб не ушла мечта...» и книги стихов и прозы «Байкальская тетрадь», публиковалась в центральных и региональных журналах. В предисловии к «Байкальской тетради» известный писатель, народный поэт Бурятии Андрей Григорьевич Румянцев писал: «В России, особенно в провинции, ещё остались мастера литературы, которые противостоят разнузданной бездуховности и пошлости. Елена Балкова – в числе таких людей. Её духовная и нравственная чистота – какая-то особенная, Господом дарованная нравственность – живут в строках притягательных и завораживающих...». В настоящей подборке – стихи из новой книги поэта.

***

«Как жизнь трудна!» – загадочную фразу

Я в детстве слышала, не проникая в суть.

Да жизнь не удосужилась ни разу

Тогда такой вот правдой рубануть.

И я, девчонка с мальчиковой стрижкой,

С колючим ветром в детской голове,

Училась жизни у старинных книжек

И верила в сказанья о Бове.

И мысли уплывали к поднебесью,

Мечты купались в предрассветном сне,

В очаровательных легендах о Полесье

Чудной Олеси я искала след.

И вместо «очень» по-сибирски «шибко»

Вставляла непременно в разговор.

И сколько бы ни делала ошибок,

Они казались шалостью простой.

Не знала я тогда, как лоскутами

Возможно штопать собственную плоть,

Что опыт мой, изъеденный годами,

Готовым будет сердце расколоть

На две кроваво-красных половины,

На два кроваво-красных полотна.

И сшить по новой – чтобы всё единым

Во мне вновь стало.

Лишь следами от рубца

Гордиться будет ноющая боль,

Напоминая мне ударами в грудине,

Что всё взяла под собственный контроль,

Что до конца не сшиты половины.

2015­2016

ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Посвящение моим родителям

Вы видели, как плачут старики,

Когда фантомы фронтового детства

Тревожат так, что хоть скорей беги –

Не убежать от грозного наследства?

Тревожат так, что рано поутру

Им не заснуть, как людям под конвоем.

Тревожат так, что враз бы кобуру

Опустошили б выстрелом в былое:

В былую боль, в былые скорбь и гнев,

В былые холод, голод и разруху,

В войну треклятую, чьи песни нараспев

Вовсю вопила смерти повитуха.

«А мамка громко плакать не могла,

Чтоб нас, мальцов, никак не потревожить.

От папки с фронта весточку ждала

И сил просила, чтобы день был прожит».

Я видела... Сжимала в горле ком,

Чтоб вместе с ними мне не разрыдаться.

И слушала рассказы, чтоб потом

Той памятью седою наполняться.

Прошло чуть более семи десятков лет

От той войны. Что это для Вселенной?

Но почему же вновь багровый след

В сырой земле – на рубежах военных?

Что сделать нам, чтоб слёзы стариков

Не бороздили их сухие лица?

Готов ответ? К несчастью, не готов.

И под прицелом новая бойница...

07.02.2016

ВОИН ПЕРЕСВЕТ

1

Свет, светлейший, светлоокий, светлоясенный,

Осиянный славой грозных лет,

Из легенд и фактов доказательных

Вырастал могучий Пересвет –

Вырастала память неизбывная,

Крепла многим толкам вопреки.

И звучала песня заунывная

У Непрядвы – воинской реки.

В глубь веков – столетье за столетием –

Погружаюсь, исцарапав в кровь

Руки. А надгробные соцветия

С силой расцветают вновь и вновь.

Вновь и вновь, соцветье за соцветием...

В каждом – воин. В каждом есть душа

Ратника, что в пору лихолетия

Бился насмерть, доблестью дыша.

Свет, светлейший, светлоокий, светлоясенный –

Славный воин, храбрый Пересвет,

Не случайно Богом миру даденный,

Есть и твой на поле битвы цвет.

2

Поле Куликово мрачно-тихое

В ожиданье сечи роковой

Наполнялось тайными молитвами

Воинов, не знавших про покой.

Вскоре русских рать и рать Мамая

Встали друг у друга на пути,

Встали молча. Встали, ожидая,

Кто же первым должен нанести

Свой удар. Решится в поединке

Двух непобедимых храбрецов.

«Эй, вы, трусы! Что же вы стоите?

Выходите! Челубей готов

С вашим чудо-воином сразиться!

Вашу силу поиспробовать на вкус!»

Каждый знал, что, если выйдет биться,

Вряд ли жив останется. «И пусть!

Пусть погибну. Значит, воля Божья.

Пусть погибну, так тому и быть.

Только страхом волю не стреножить.

Только трусом воину не слыть», –

Так подумал богатырский инок.

Шаг вперёд. И вызвался на бой –

На последний в жизни поединок.

Шаг вперёд – а братья за тобой.

«Вы меня простите, князь и други!»

«Бог простит!» – послышалось в ответ.

И уже летит, как в жерло вьюги,

Храбрый воин – инок Пересвет.

Нет на нём доспехов, нет и шлема.

Только схима, на которой крест, –

Схима, крест – оружие нетленно!

И благословение на битву есть.

Челубей в задоре мчится тоже

На коне, не ведавшем преград.

До сих пор не знал он поражений.

Думал, что сильнее во сто крат.

И копьё его на метр длиннее,

Тем спасался богатырь не раз.

Только знал про хитрую затею

Воин русский. Мчатся! Пробил час!

Вот удары – в жёстком поединке

Копья в ход! Слетает Челубей

Замертво! И ветер на поминки

Стаи туч уж гонит побыстрей.

Пересвет, насквозь копьём пронзённый,

Усидел на вздыбленным коне –

Так в легенде, славой окрылённой,

Говорится. Можете поверить мне.

Доскакал до воинского строя.

Там и умер. Или верный конь

Вынес уже мёртвого героя

На простор молитвенных икон.

То теперь неведомо-незнамо,

Только помнит воинская рать

Пересвета, в схиме – Александра,

И на бой пошёл он умирать.

Умереть, чтобы воскреснуть после –

После вековых побед и бед,

Чтобы встать на Куликовом поле

Памятью давно минувших лет.

3

Под покровом светлым Богородицы

И «под спудом» монастырских плит

Мощи достославного воителя

Православный охраняет щит –

Щит любви, земного поклонения

Воину святому на века...

И духовных братьев песнопения,

И сейчас упавшая слеза...

14.02.2016