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Отрываясь от земли
Алёна Рычкова-­Закаблуковская   
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О себе: Родилась в селе под Иркутском с уникальным названием Баклаши. Название напрямую связано с рукомеслом местных жителей, которые, долгими зимами, занимались изготовлением баклуш – берёзовых болванок для токарной выделки деревянной посуды и других предметов быта. Живу в Иркутске, воспитываю дочь, замужем. По образованию психолог, по состоянию души – независимая творческая единица.

ДЕСЯТЫЙ АНГЕЛ

Какой по счёту ангел вострубил,

Десятые приканчивая сутки?

Мне для рожденья не хватало сил,

Как новобранцу на момент побудки.

Мне не хватало веса и тепла

От матери, бедою обелённой.

Она прозрачной девочкой плыла,

Она на мир глядела изумлённо,

Как маленький

взъерошенный птенец.

И я птенец. И обе мы – две муки.

И что бы с нами... кабы не отец.

Так древо жизни раскрывает руки –

Садись рядком, да говори ладком.

А между тем июнь в закат катился.

Гудел наш дом. Плескался самогон.

А как иначе – человек родился.

ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ

Этот лепет палых листьев –

Сада горькая остуда.

Под ногою ветки выстрел.

Ягод крапчатая груда,

Как простуда. Колыбельным

Звук молчанием залечен.

Всяк предмет очеловечен –

Помело, ведро и грабли.

Облака плывёт кораблик

По речной воде небесной.

Вслед за оным снасти­мухи

Дно земное оплели.

Ловят бледные старухи

Их морщинистыми ртами.

Ловят девушки и парни.

Всякий парный и не парный.

Мир вещественный и тварный

Машет крыльями­руками,

Отрываясь от земли.

ВЕЧЕРНЕЕ

Как жизнь сама простая философия.

Семейство де Гроот в ячменном свете.

Мы собрались. Мы едоки картофеля.

Три поколенья – взрослые и дети.

Так простодушно трогательны лица

И руки поднимаются над паром,

Как светлые медлительные птицы

Над домом старым.

Печаль тиха, легко её скольжение –

Всё от стола до синего отрога.

В стекле оконном тает отражение,

Поймавшего мгновение, Ван Гога.

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