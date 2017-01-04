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Новогодняя перекличка
Лариса ЗИМИНА   
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Проводив старый год, мы, конечно же, не сбрасываем его со счетов, как и всё прожитое. Об очередном фестивале творческих людей старшего поколения и ограниченных возможностей с участием иркутских литераторов, прошедшем в декабре, рассказывает наш постоянный автор В.А. Седых.

Не забыто нами и прошлогоднее обещание «присмотреть» за юбилярами. Таковых среди профессионалов в январе замечено двое: это хорошо знакомый иркутянам Арнольд Харитонов и братчанин Владимир Корнилов. Они представляют разные Союзы писателей, но для нас это в данном случае значения не имеет.

Арнольд Иннокентьевич Харитонов родился 25 января 1937 года в посёлке Жигалово. Окончил историко­филологический факультет ИГУ. Работал в газетах «Советская молодёжь», «КП­Байкал» и на телевидении, написал несколько книг и много сценариев к документальным фильмам, заслуженный работник культуры России, лауреат Губернаторской премии и областной премии «Интеллигент провинции».

Это, если вкратце. А вот что о Харитонове писала пять лет назад Любовь Сухаревская: «Сюжеты практически всех его рассказов и повестей родились на основе пережитых событий, наблюдений. Есть страницы почти документальные, запечатлевшие реальность ярко и выразительно. Типажи у писателя колоритные, речевые характеристики отличаются точностью, индивидуальностью, знанием жизни разных социальных слоёв и групп. В них узнаёшь знакомых и незнакомых людей, они то возвращают нас в советское время или в «лихие девяностые», то окунают в нынешний «дикий капитализм» – и при этом человек остаётся человеком, страдает и мучается, смеётся и радуется, влюбляется, ошибается, разочаровывается, надеется...

По себе поняла: чтение харитоновской прозы – занятие необременительное, поскольку увлекательное».

* * *

Хорошая новость: Светлана Львовна Волкова, чью рождественскую сказку мы опубликовали год назад, стала лауреатом Губернаторской премии в номинации детской литературы.

А нынче сказка у нас новогодняя, и автор – новый для «Перевала» – Лариса Алексеевна Зимина, она, кстати, пишет ещё и стихи, детские и взрослые. Со временем опубликуем.

Ну а стихи Дины Фиалковской говорят сами за себя: это состоявшийся поэт с оригинальной манерой выражения мыслей и чувств.

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