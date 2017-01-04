|
Новогодняя перекличка
|Лариса ЗИМИНА
|
Проводив старый год, мы, конечно же, не сбрасываем его со счетов, как и всё прожитое. Об очередном фестивале творческих людей старшего поколения и ограниченных возможностей с участием иркутских литераторов, прошедшем в декабре, рассказывает наш постоянный автор В.А. Седых.
Не забыто нами и прошлогоднее обещание «присмотреть» за юбилярами. Таковых среди профессионалов в январе замечено двое: это хорошо знакомый иркутянам Арнольд Харитонов и братчанин Владимир Корнилов. Они представляют разные Союзы писателей, но для нас это в данном случае значения не имеет.
Арнольд Иннокентьевич Харитонов родился 25 января 1937 года в посёлке Жигалово. Окончил историкофилологический факультет ИГУ. Работал в газетах «Советская молодёжь», «КПБайкал» и на телевидении, написал несколько книг и много сценариев к документальным фильмам, заслуженный работник культуры России, лауреат Губернаторской премии и областной премии «Интеллигент провинции».
Это, если вкратце. А вот что о Харитонове писала пять лет назад Любовь Сухаревская: «Сюжеты практически всех его рассказов и повестей родились на основе пережитых событий, наблюдений. Есть страницы почти документальные, запечатлевшие реальность ярко и выразительно. Типажи у писателя колоритные, речевые характеристики отличаются точностью, индивидуальностью, знанием жизни разных социальных слоёв и групп. В них узнаёшь знакомых и незнакомых людей, они то возвращают нас в советское время или в «лихие девяностые», то окунают в нынешний «дикий капитализм» – и при этом человек остаётся человеком, страдает и мучается, смеётся и радуется, влюбляется, ошибается, разочаровывается, надеется...
По себе поняла: чтение харитоновской прозы – занятие необременительное, поскольку увлекательное».
* * *
Хорошая новость: Светлана Львовна Волкова, чью рождественскую сказку мы опубликовали год назад, стала лауреатом Губернаторской премии в номинации детской литературы.
А нынче сказка у нас новогодняя, и автор – новый для «Перевала» – Лариса Алексеевна Зимина, она, кстати, пишет ещё и стихи, детские и взрослые. Со временем опубликуем.
Ну а стихи Дины Фиалковской говорят сами за себя: это состоявшийся поэт с оригинальной манерой выражения мыслей и чувств.
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во... Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата...
В части выплат пенсионных накоплений, которые ПФР осуществляет с середины 2012 года, к концу 2016 года за выплатой из средств пенсионных накоплений обратились почти 6,7 млн пенсионеров.
С 24 июня по 30 ноября 2016 года территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от имеющих право)...
Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд за 11 месяцев 2016 года получил от временного инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 2,5 млрд рублей. Полученный доход отражен на индивидуальных ли...
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей (среднее увеличение – 3...
Председатель Правления ПФР А.В. Дроздов в интервью телеканалу Россия-24 (19 декабря 2016 года) заявил:
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионеров*.
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
В 35 негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые прекратили деятельность по обязательному пенсионному страхованию, выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 558 пенсионерам.
В современных реалиях жизнью движет принцип, что за все надо платить. Это касается почти всех людей без исключения, и вышедших на пенсию тоже. У последних еще срабатывает старая привычка, что тратить можно ос...
Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата...
В части выплат пенсионных накоплений, которые ПФР осуществляет с середины 2012 года, к концу 2016 года за выплатой из средств пенсионных накоплений обратились почти 6,7 млн пенсионеров.
С 24 июня по 30 ноября 2016 года территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от имеющих право)...
Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд за 11 месяцев 2016 года получил от временного инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 2,5 млрд рублей. Полученный доход отражен на индивидуальных ли...
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей (среднее увеличение – 3...
Председатель Правления ПФР А.В. Дроздов в интервью телеканалу Россия-24 (19 декабря 2016 года) заявил:
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионеров*.
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в...
В 35 негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые прекратили деятельность по обязательному пенсионному страхованию, выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 558 пенсионерам.
В современных реалиях жизнью движет принцип, что за все надо платить. Это касается почти всех людей без исключения, и вышедших на пенсию тоже. У последних еще срабатывает старая привычка, что тратить можно ос...
Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка – несколько видов банковских карт и две страховые программы.
Как на пенсии обрести финансовую свободу и не считать деньги от выплаты до выплаты? Один из способов – научиться хорошенько экономить. Второй, подходящий конечно не всем, организовать собственный бизнес. Это...
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
В СМИ появилась недостоверная информация о том, что в следующем году пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта инфор...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: