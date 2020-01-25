Никто не должен быть забыт!

Вы только вдумайтесь: скоро 75 лет будет с момента окончания Великой Отечественной войны. Сколько поколений выросло с тех пор!

Однако память о страшных и героических событиях на полях сражений и в тылу по-прежнему жива не только на государственном уровне. Она жива практически в каждой семье, чьи родные и близкие защищали Родину от фашизма.

И когда мы будем 9 мая, в эти праздничные дни склонять головы в память о павших в боях или поздравлять с Великим Днём Победы наших редких ветеранов, доживших до сегодняшних дней, нужно всем нам помнить и одну старую истину: война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат.

Увы, масштабы и накал сражений той страшной войны были столь велики, что судьба многих погибших оказывалась неизвестной. Неизвестной тогда, и, к сожалению, остаётся таковой и по сей день. Неслучайно в те годы возникло это словосочетание: «Пропал без вести». С одной стороны – разрывающее сердце от неизвестности, а с другой – дающее пусть крохотную, но надежду…

После празднования Дня Победы в прошлом году я получила письмо от двоюродной сестры из Москвы. Вот что она мне написала: «Валя! Когда 9 мая по улицам столицы бесконечным потоком шли «Бессмертные полки», я проплакала весь день, просила прощения у папы, что не могу посетить его могилку – он пропал без вести».

А мне вдруг пришло на ум прекрасное стихотворение «Пока идут «Бессмертные полки», которое я и хотела бы адресовать всем тем, кто потерял в той войне своих родственников – а это, считай, всему нашему народу.

Идут, идут «Бессмертные полки»

В посёлках, городах – по всей России.

И пусть в руках лишь фото, не штыки,

То первый признак доблести и силы.

Безбрежною рекой полки текут.

Здесь сотни тысяч пожилых и малых

Портреты павших за страну несут.

Тех, кто за мир и счастье воевали.

Колоннами идут, к плечу плечо,

Военным маршем в светлый праздник мая

Те, кто Россию любит горячо

И кто погиб, Россию защищая.

Пока идут «Бессмертные полки»,

На свете нет страны, сильней России.

Потомки помнят, бедам вопреки,

Благодаря кому живут под небом синим.

Так пусть идут «Бессмертные полки»!

Победным маршем в светлый праздник мая.

Пусть знают все – и братья, и враги, –

Никто России волю не сломает,

Пока идут «Бессмертные полки»!

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