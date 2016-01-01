Неудобный Зусман

10 лет назад, 1 июля 2007 года, от сердечного приступа скончался заслуженный тренер России, член Исполкома российской федерации настольного тенниса, судья международной категории, основатель иркутского пинг-понга Игорь Зусман. Турнир его памяти состоится 30 июня – 1 июля в специализированном зале настольного тенниса стадиона «Труд». В нём примут участие юные воспитанники Школы олимпийского резерва, ученики Зусмана разных лет, ветераны и все желающие. В духе лучших времён, когда Игорь Карпович проводил уникальные народные игры на 100 столах.

Не к тёще на блины пришёл

Мы говорим об иркутском настольном теннисе, а подразумеваем Зусмана, с именем которого связаны самые яркие страницы пинг-понга в Приангарье. Уникальная школа, созданная им, дала отечественному спорту плеяду выдающихся мастеров. Но своё предназначение тренер видел не только в завоевании медалей, а в воспитании личности.

Он никогда не был удобным человеком. Если в работе что-то шло не так или кто-то обижал его учеников, внешне «железный» Зусман рвал и метал. Доставалось по полной программе даже тем служащим родного спорткомитета, кто не хотел понимать, во имя чего старший тренер сборной области по настольному теннису отнимает их драгоценное время. Скрипучим голосом Игорь Карпович монотонно, но доходчиво излагал: «Если вам трудно исполнять свои обязанности, найдите другое занятие. Я не к тёще на блины пришёл, за моей спиной – десятки воспитанников, у нас на носу ответственные соревнования».

«Игорь Зусман вёл колоссальное дело на протяжении долгих лет. Его авторитет в мире настольного тенниса огромен». Адам ШЕРАРА, президент международной федерации пинг-понга

Не тогда ли он сжигал свои нервы и сердце? Но разве об этом думалось. Он жил своим теннисом, ставшим его судьбой. Характер, понятно, не сахарный – жёсткий, деспотичный, он мог в один миг испортить отношения даже с теми, чьей дружбой дорожил. В том числе с моим собратом журналистом. Но интересы дела брали верх, и обиды забывались. А кто, скажите на милость, из великих сговорчивый и без своего мнения?

Уроки детства

Коренной иркутянин, он родился в 1935 году в большой еврейской семье четвёртым ребёнком. Учиться в школе помешала война. Вкуснее жмыха, которым порой их лакомил добрый конюх расположенного рядом конного двора, казалось, на свете ничего нет. Счастливый день и неописуемая радость – возвращение с фронта отца. Как и все мальчишки, Игорь до посинения гонял футбольный мяч во дворе, слыл бомбардиром в детской команде. Но однажды забрёл в клуб промкооперации, где серьёзные дяди облюбовали себе место для настольного тенниса. Белый шарик молнией мелькал над столами, восхитив и ошеломив паренька. Смастерив себе ракетку из обычной фанеры, наклеив на неё резину с пупырышками, купленную в аптеке, он стал завсегдатаем клуба.

Это было начало большого пути. Чемпион города, области, призёр молодёжного первенства республики. Но в полной мере его дар раскрылся на тренерской стезе.

Ученики пошли дальше

После окончания госуниверситета долго преподавал в пединституте и параллельно на общественных началах тренировал в «Спартаке». Настолько успешно, что Ольга Варапаева стала бронзовым призёром Кубка СССР, а Ольга Павлюк-Матиенко – чемпионкой СССР среди девушек и серебряным медалистом первенства Европы. Достижения шли со значительным опережением: в 28 лет Зусман – наставник сборной России, в 38 – заслуженный тренер РФ. Выбор в пользу спорта был сделан решительно и бесповоротно. В итоге выиграл иркутский и российский теннис. Десятки талантливых ребят добились выдающихся успехов на всесоюзной и международной арене: братья Марк и Яков Крутеры, Михаил Майоров, Татьяна Шерстова, Сергей Братченко, Ольга Соколова, Никита Бенчаров, Сергей Грудинин, Рита Деменкова... Все они — гордость школы. Высоко поднялись Алла Потапова — чемпионка Европы среди молодёжи и Вероника Крестьянинова — серебряный призёр континентального первенства среди юниорок.

«Город на Ангаре для меня считался не только Меккой сибирского пинг-понга, а центром крупнейших турниров. Бывая в Иркутске, всегда восхищался уникальной способностью Игоря Зусмана проводить столь масштабные состязания. Он оставил яркий след. Алексей БАРАБАНЩИКОВ, заслуженный тренер России и СССР (Краснодар)

Многие его подопечные в разное время занимали нишу в разных высоких сферах деятельности: Виктор Юдин – председатель областного арбитражного суда, Марк Крутер – адвокат и писатель, Александр Смирнов и Александр Аргучинцев – ректоры вуза, Виктор Каратуев – генеральный директор «Сиброны», Владимир Якубовский – мэр Иркутска... Но не профессия и должность учеников имели решающее значение, главное – они согревали душу и сердце Зусмана сознанием, что он высоко несёт звание тренера – педагога.

Одна из лучших учениц Игоря Зусмана – Вероника Крестьянинова

Радовали близкие: дочь Инна и сын Миша играли в пинг-понг в силу мастеров спорта, внучка Яна защищала честь области, супруга Жанна теннисом не увлекалась, но знала всех воспитанников по именам.

Школа «Байкал», нашедшая приют под крышей стадиона «Труд», завоевала репутацию одной из ведущих в стране. Здесь тренер с помощниками пестовали своих воспитанников. «Байкал» – 3-кратный победитель командного чемпионата России, Причём одна победа пришлась на 70-летие Игоря Карповича, лучшего подарка юбиляр и желать не мог. «Байкал» достойно сражался с сильнейшими зарубежными клубами в европейских кубках.

Без Зусмана не родились бы грандиозные международные турниры на призы журнала «Олимпийская панорама» и губернатора Иркутской области с участием звёзд мировой величины из Китая, Японии, Кореи, ведущих европейских держав. А народные игры на 100 столах на аллее, ведущей к стадиону «Труд»? Это тоже событие уникальное и автор его – Зусман.

Два заслуженных тренера России – Алексей Барабанщиков и Игорь Зусман