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Навстречу Фестивалю поэзии на Байкале
|Сергей Корбут, член союза писателей России
|07 Июня 2019 г.
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С 16 по 23 июня в Иркутской области пройдет 18-й Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова. Мероприятия состоятся на нескольких площадках в Иркутске и Ангарске, а также на турбазе на Малом море. В этом году организаторы пригласили на Байкал большое количество поэтов, писателей и переводчиков из Петербурга, а также гостями фестиваля станут авторы из Москвы, Новосибирска, Казани, Кемерово и других городов. Вход на все мероприятия – встречи с писателями, мастерклассы и концерты – свободный, так что, уважаемые читатели газеты «Мои года» и любители поэзии, не упустите шанс расширить свой кругозор, поучаствовать в интересном творческом общении. Программу 18го Международного фестиваля поэзии на Байкале можно легко найти в Интернете и в иркутских СМИ. Для предварительного знакомства с некоторыми участниками данного события мы подготовили для вас небольшую поэтическую подборку.
Наталья Ванханен
Человек
Дитя (оттого и печален),
кому только звери – свои,
среди неостывших развалин
усталой и грузной семьи,
ты входишь в великие дебри
народов и сумрачных стран,
где папоротники и кедры
и таволги душный туман,
где ветер теплей домочадца,
а сумерки свету равны,
где ласточки мошкой стучатся
о белую лампу луны.
Зеркальные стёкла природы
на ощупь пытаешь до слёз
и просишь любви и свободы,
всего, до чего не дорос.
* * *
И я разумною была,
и наши жизни берегла,
и в зеркало смотрела:
а вдруг я постарела?
Но час настал, и в тишине,
как в царскосельской стороне,
ко мне явилась муза.
Она спросила, вся в слезах:
«Скажи за совесть, не за страх –
ведь я тебе обуза?»
И с плачем я шагнула к ней,
и не было её родней
среди всего, что было.
И я разбила жизнь свою,
и я разбила жизнь твою
и зеркало разбила.
Нет
Безоглядным «никогда»
вдоль анкетных строчек
вновь падучая звезда
ставит в небе прочерк.
– Не была. Не знаю. Нет.
Ни за что не стану.
Лучше чёрная вода.
Лучше в воду кану!
Прочерк, промельк и побег.
Краткое свеченье.
Отлетание навек
вместо отреченья
в гармонической тиши,
залитой эфиром,
неприкаянной души,
несогласной с миром.
* * *
Алексей Пурин
Летят салазки вниз – и синий
под ними скат несётся ввысь.
Ристальный лёд. Хрустальный иней...
Мгновение, остановись!..
И вот не в жёлобе, а в лузе
всю жизнь (пусть жизни никакой!)
кристаллы острые – на друзе
мороза – чувствую щекой.
И, проносясь, синеют ели
в адреналиновом бреду,
а наст гостиничной постели –
что лёд в Таврическом саду.
И даже мёртвою весною
я сберегу (а вы вольны?)
за замороженной десною
обол сосулечной слюны!
* * *
Евгению Борисовичу Рейну
Хотел бы Венецией дивной
когда-нибудь с Вами пройти, –
искуснейший этот, наивный
соблазн обсудить по пути.
На Пьяцце вспугнув сизокрылых,
держали б мы к северу путь, –
где видится берег в могилах,
а граппа дешевле чуть-чуть.
Здесь лев, понимающий в Слове,
когтистую ставит печать, –
и на Фондамента Нуове
нам лучше всего помолчать.
Чернее чернила лагуны,
чем что-нибудь было когда...
Но – звёзды, планеты и луны!..
Вот – Ваша сияет звезда.
* * *
Езда в незнаемое – сладок
нам только узнаванья миг...
Раскрой на лучшей из закладок
Евтерпы парусный дневник!
Всё осязаемое – остов,
скелет безжизненный. Зато
нас увлекли ездою в остров
Тредиаковский и Ватто.
Дышал Эол, волна бурлила,
и чайка прядала в волну,
и Одиссей узнал Ахилла
по склонности играть в войну.
И там, на острове Киферы,
блаженно выплывшем из книг
подобьем первозданной сферы,
тысячелетья – только миг.
***
Ольга Хохлова
Майское
Проснуться маленькою дочкой –
смешной, растрёпанной, домашней –
по пальцам знать, чего ты хочешь;
ещё не знать, как это важно.
весна плывёт по переулку.
какао к завтраку сварили,
слегка поджаренная булка
с волшебным запахом ванили.
на спинке стула ждёт одежда,
а ты сидишь под одеялом
такой же крохотной, как прежде...
какой и прежде не бывала.
ползут часы, текут минуты,
секунды забывают тикать...
мне не проснуться. не проснуться
такой же – маленькой и тихой,
шагнув во двор, звенящий ульем,
из распахнувшейся парадной,
хитросплетениями улиц
пройти сквозь майские парады –
с шарами на коротких нитках,
с флажками на нелепых палках,
в толпе, ползущей монолитом,
по парку мимо зоопарка.
салют. возьми меня на плечи –
мне снова не хватает роста...
я буду помнить этот вечер,
проснувшись взрослой.
Прогулка по
закончилось лето
закончились деньги
закончились мысли
по жёлтой дороге
пропитанной листьями клёнов
идёшь – как всегда в никуда
по колено влюблённый
по пояс влюблённый
по горло влюблённый
по жизни
здесь птицы уже не поют
и молчит в голове
такое молчанье,
что слышится гулкое эхо
китайская пытка:
уехал. уехал. уехал
и каждая встреча за две
и невстреча – за две
***
Дмитрий Легеза
Простое стихотворение
Вот серое пальто
С большим воротником,
Два дня тому назад
Я думал о таком.
А нынче в магазин
Зашёл – и вижу – ба!
Как раз моё пальто
И, стало быть, судьба.
И, стало быть, купил –
Теперь гляжу тайком
На серую судьбу
С большим воротником.
Весёлая песенка
Давайте медленно идти
По краешку колодца,
По скользким каменным кругам,
Лежащим на кругах,
И вниз глядеть, и ощущать
Азарт канатоходца,
И равновесье двух миров
Хранить на двух руках.
Покой приходит сам собой,
Нам ни к чему стараться,
Умом усиленно ловить,
Молясь и не дыша,
И сердца стук, и сто иных
Волнений и вибраций,
В себя толчком вбивая страх,
Как бильярдный шар.
Нет, мы уверенно идём
По ниточке бетонной,
Где наши лёгкие шаги
Не оставляют след,
А если правду говорят,
Колодец тот – бездонный,
Нас ожидает лишь полёт,
И значит – смерти нет.
Апельсин
В моей руке лежит апельсин,
Пугливый рыжий дикарь.
Я только что его пригласил
Пойти погулять в декабрь,
А он, чудак, возразить не смел,
Мол, холодно и метель,
А может быть, белое чудо – снег
Давно увидеть хотел,
А может, он просто не знал язык
И мне объяснить не мог,
Что где-то там, на реке Янцзы
Его многорукий бог
Давным-давно рассказывал, как
В стране за большой водой
Счастливый мальчик держал в руках
Кружочек солнца в-ладонь.
В моей руке лежит апельсин,
На шарик солнца похож.
И ты сама его расспроси,
Но не протягивай нож.
Соломон – милиционеру
всё проходит, любезные,
хоть странствуй, хоть богатей,
как эти расчёсы небесные
от самолётных ногтей,
модные ритмы диско,
поданные гроши,
остаются лежать на пляжах нудистских
гранитные голыши,
лемминги лезут в бездну,
дно уже на виду,
всё проходит, любезные,
можно и я пройду
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