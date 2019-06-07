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Навстречу Фестивалю поэзии на Байкале
Сергей Корбут, член союза писателей России   
07 Июня 2019 г.
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С 16 по 23 июня в Иркутской области пройдет 18­-й Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова. Мероприятия состоятся на нескольких площадках в Иркутске и Ангарске, а также на турбазе на Малом море. В этом году организаторы пригласили на Байкал большое количество поэтов, писателей и переводчиков из Петербурга, а также гостями фестиваля станут авторы из Москвы, Новосибирска, Казани, Кемерово и других городов. Вход на все мероприятия – встречи с писателями, мастер­классы и концерты – свободный, так что, уважаемые читатели газеты «Мои года» и любители поэзии, не упустите шанс расширить свой кругозор, поучаствовать в интересном творческом общении. Программу 18­го Международного фестиваля поэзии на Байкале можно легко найти в Интернете и в иркутских СМИ. Для предварительного знакомства с некоторыми участниками данного события мы подготовили для вас небольшую поэтическую подборку.

baikal 4789

Наталья Ванханен

Человек

Дитя (оттого и печален),

кому только звери – свои,

среди неостывших развалин

усталой и грузной семьи,

ты входишь в великие дебри

народов и сумрачных стран,

где папоротники и кедры

и таволги душный туман,

где ветер теплей домочадца,

а сумерки свету равны,

где ласточки мошкой стучатся

о белую лампу луны.

Зеркальные стёкла природы

на ощупь пытаешь до слёз

и просишь любви и свободы,

всего, до чего не дорос.

* * *

И я разумною была,

и наши жизни берегла,

и в зеркало смотрела:

а вдруг я постарела?

Но час настал, и в тишине,

как в царскосельской стороне,

ко мне явилась муза.

Она спросила, вся в слезах:

«Скажи за совесть, не за страх –

ведь я тебе обуза?»

И с плачем я шагнула к ней,

и не было её родней

среди всего, что было.

И я разбила жизнь свою,

и я разбила жизнь твою

и зеркало разбила.

Нет

Безоглядным «никогда»

вдоль анкетных строчек

вновь падучая звезда

ставит в небе прочерк.

– Не была. Не знаю. Нет.

Ни за что не стану.

Лучше чёрная вода.

Лучше в воду кану!

Прочерк, промельк и побег.

Краткое свеченье.

Отлетание навек

вместо отреченья

в гармонической тиши,

залитой эфиром,

неприкаянной души,

несогласной с миром.

* * *

Алексей Пурин

Летят салазки вниз – и синий

под ними скат несётся ввысь.

Ристальный лёд. Хрустальный иней...

Мгновение, остановись!..

И вот не в жёлобе, а в лузе

всю жизнь (пусть жизни никакой!)

кристаллы острые – на друзе

мороза – чувствую щекой.

И, проносясь, синеют ели

в адреналиновом бреду,

а наст гостиничной постели –

что лёд в Таврическом саду.

И даже мёртвою весною

я сберегу (а вы вольны?)

за замороженной десною

обол сосулечной слюны!

* * *

Евгению Борисовичу Рейну

Хотел бы Венецией дивной

когда-нибудь с Вами пройти, –

искуснейший этот, наивный

соблазн обсудить по пути.

На Пьяцце вспугнув сизокрылых,

держали б мы к северу путь, –

где видится берег в могилах,

а граппа дешевле чуть-чуть.

Здесь лев, понимающий в Слове,

когтистую ставит печать, –

и на Фондамента Нуове

нам лучше всего помолчать.

Чернее чернила лагуны,

чем что-нибудь было когда...

Но – звёзды, планеты и луны!..

Вот – Ваша сияет звезда.

* * *

Езда в незнаемое – сладок

нам только узнаванья миг...

Раскрой на лучшей из закладок

Евтерпы парусный дневник!

Всё осязаемое – остов,

скелет безжизненный. Зато

нас увлекли ездою в остров

Тредиаковский и Ватто.

Дышал Эол, волна бурлила,

и чайка прядала в волну,

и Одиссей узнал Ахилла

по склонности играть в войну.

И там, на острове Киферы,

блаженно выплывшем из книг

подобьем первозданной сферы,

тысячелетья – только миг.

***

Ольга Хохлова

Майское

Проснуться маленькою дочкой –

смешной, растрёпанной, домашней –

по пальцам знать, чего ты хочешь;

ещё не знать, как это важно.

весна плывёт по переулку.

какао к завтраку сварили,

слегка поджаренная булка

с волшебным запахом ванили.

на спинке стула ждёт одежда,

а ты сидишь под одеялом

такой же крохотной, как прежде...

какой и прежде не бывала.

ползут часы, текут минуты,

секунды забывают тикать...

мне не проснуться. не проснуться

такой же – маленькой и тихой,

шагнув во двор, звенящий ульем,

из распахнувшейся парадной,

хитросплетениями улиц

пройти сквозь майские парады –

с шарами на коротких нитках,

с флажками на нелепых палках,

в толпе, ползущей монолитом,

по парку мимо зоопарка.

салют. возьми меня на плечи –

мне снова не хватает роста...

я буду помнить этот вечер,

проснувшись взрослой.

Прогулка по

закончилось лето

закончились деньги

закончились мысли

по жёлтой дороге

пропитанной листьями клёнов

идёшь – как всегда в никуда

по колено влюблённый

по пояс влюблённый

по горло влюблённый

по жизни

здесь птицы уже не поют

и молчит в голове

такое молчанье,

что слышится гулкое эхо

китайская пытка:

уехал. уехал. уехал

и каждая встреча за две

и невстреча – за две

***

Дмитрий Легеза

Простое стихотворение

Вот серое пальто

С большим воротником,

Два дня тому назад

Я думал о таком.

А нынче в магазин

Зашёл – и вижу – ба!

Как раз моё пальто

И, стало быть, судьба.

И, стало быть, купил –

Теперь гляжу тайком

На серую судьбу

С большим воротником.

Весёлая песенка

Давайте медленно идти

По краешку колодца,

По скользким каменным кругам,

Лежащим на кругах,

И вниз глядеть, и ощущать

Азарт канатоходца,

И равновесье двух миров

Хранить на двух руках.

Покой приходит сам собой,

Нам ни к чему стараться,

Умом усиленно ловить,

Молясь и не дыша,

И сердца стук, и сто иных

Волнений и вибраций,

В себя толчком вбивая страх,

Как бильярдный шар.

Нет, мы уверенно идём

По ниточке бетонной,

Где наши лёгкие шаги

Не оставляют след,

А если правду говорят,

Колодец тот – бездонный,

Нас ожидает лишь полёт,

И значит – смерти нет.

Апельсин

В моей руке лежит апельсин,

Пугливый рыжий дикарь.

Я только что его пригласил

Пойти погулять в декабрь,

А он, чудак, возразить не смел,

Мол, холодно и метель,

А может быть, белое чудо – снег

Давно увидеть хотел,

А может, он просто не знал язык

И мне объяснить не мог,

Что где-то там, на реке Янцзы

Его многорукий бог

Давным-давно рассказывал, как

В стране за большой водой

Счастливый мальчик держал в руках

Кружочек солнца в-ладонь.

В моей руке лежит апельсин,

На шарик солнца похож.

И ты сама его расспроси,

Но не протягивай нож.

Соломон – милиционеру

всё проходит, любезные,

хоть странствуй, хоть богатей,

как эти расчёсы небесные

от самолётных ногтей,

модные ритмы диско,

поданные гроши,

остаются лежать на пляжах нудистских

гранитные голыши,

лемминги лезут в бездну,

дно уже на виду,

всё проходит, любезные,

можно и я пройду

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