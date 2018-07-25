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Михаил Топтыгович. Рассказ
Владимир Фёдорович МЫСНИК   
25 Июля 2018 г.
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Было это в 1956 году. Служил я в то время на военном корабле КСВ-13 на Северном флоте. Нам поставили задачу подготовить корабль к переходу Североморск – Северный Ледовитый океан – Владивосток. Готовились мы тщательно, Загрузились всем необходимым на случай зимовки во льдах. Ну и, конечно, выдержали все баталии со старпомом. В народе на корабле его прозвали ласкательно «Шурик» за круглое упитанное лицо и небольшой рост. А конфликт произошёл из-за трёх незапланированных пассажиров: кота Пирата, собачки по кличке Боцманёнок и медвежонка, которого мы уважительно звали Михаил Топтыгович...

Наш старпом был категорически против животных на корабле: дескать, поход будет сложным, длительным, да ещё вдруг случится, что придётся зазимовать во льдах. Нет! Никаких животных на судне!

И тогда мы решились на крайнее средство: отправили делегацию из пяти матросов к командиру корабля. Аргумент в пользу животных был такой: по этим треклятым арктическим льдам мы будем тащиться месяца три, а то и четыре, а вдруг ещё и зазимуем во льдах. Скучно же жить будет без наших питомцев! Капитан доводам внял, и довольные ребята высыпали на палубу...

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Командир корабля

Теперь о братьях наших меньших. На подъём флага мы выстраивались на корме в две шеренги, а Боцманёнок сам, без всякого приглашения, становился в конце шеренги. Первым выходил старпом проверить готовность к подъёму флага и когда он показывался по левому борту, крайний в шеренге матрос наклонялся над Боцманёнком и негромко говорил одно слово: «Шурик!» Боцманёнок в мгновение ока запрыгивал в канатный ящик и замирал там, пока не раздавалась команда: «Разойтись, заняться приборкой!»

Однажды Боцманёнок доказал командиру, что он не зря ест «макароны по-флотски». Командир только что вышел из своей каюты, собираясь по трапу сойти на берег. У трапа как всегда стоял вахтенный, но тут командира обогнал Боцманёнок, подбежал к вахтенному, встал на задние лапки, а правую переднюю поднял к носу и тявкнул. Вахтенный взял под козырёк и скомандовал:

– Можно!

Боцманёнок в три прыжка оказался на берегу. Там на небольшом обрыве его ждала лохматая, вся в репьях, аборигенка. Обнюхав и лизнув пару раз друг друга, они исчезли в густом кустарнике. Командир рассмеялся и сказал вахтенному:

– Передай дежурному по кораблю: всех троих поставить на довольствие.

Котёнок Пират был ещё салажонок, и способностей удивить команду у него не было. Но одна особенность у него всё же была: он не хотел бегать по палубе и всё время сидел на рундуке. Эту тайну разгадал наш корабельный медик. Он ему сшил тапочки, и Пират побежал. А секрет был вот в том, что в корабле накапливалось статическое электричество, и котёнок его чувствовал. Тапочки стали его предохранять, и наш Пират повеселел и заиграл. И он настолько сросся с тапочками, что ни в какую не спрыгивал с рундука, пока ему их не наденут. С Боцманёнком они стали большими друзьями, а канатный ящик стал их любимым местом отдыха.

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А вот с Мишуткой вплотную занимался кок Василий, который, как оказалось, может не только вкусно приготовить борщ и макароны по-флотски, но и быть прекрасным дрессировщиком. После обеда свободные от вахты матросы выходили на палубу покурить. Кок Василий выводил своего питомца на палубу, в руках у него была банка сгущёнки. Мишутка тянулся за банкой, а Вася говорил: «Кланяйся, Миша, публике!» – и гладил его по голове. Медвежонок ходил вокруг кока и усилено кивал головой. Получив похвалу и вожделенную банку, Миша обхватывал её обеими лапами, ложился на спину и, аппетитно причмокивая, сосал из банки густую, сладкую жидкость. Публика была в диком восторге, это был настоящий цирк! А наш караван с трудом пробивался на восток к Тихому океану. В море Лаптевых случилось ЧП. Команда – в шоке, ребята чуть не плачут: исчез Михаил Топтыгович. Обыскали все укромные места, обшарили трюм, Мишутки нигде не было. Объявили аврал, раздали матросам бинокли, стереотрубы, разбились по секторам и стали обшаривать горизонт, но нигде не маячил этот чёрный комочек. Команда приуныла, обвиняя в пропаже кока, кок виновато хлопал глазами, оправдывался и обещал купить во Владивостоке индийского слона. Ребята незло похохатывали, но исподтишка кулаки показывали, дескать, придём во Владик – ты своё получишь! Старшина Симаков увещевал:

– Чё вы на кока набросились, смотрите, он вам такого борща наварит, что три дня в очереди в гальюн стоять будете!

На третий день с дизель-электрохода Ангара пришла радиограмма: «К нам на борт попросился странный медведь. В этом краю в основном белые, а этот – чёрный. Кто в курсе о чёрных медведях во льдах Заполярья – дайте радио».

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Справа от гитары - автор

Команда наконец вздохнула облегчённо. Попросили подержать нашего питомца до чистой воды. На чистой воде подошли бортом к Ангаре и забрали нашего дезертира. Все были в умилении. На голову Мишке посыпались пряники, конфеты и вообще всё, что было съедобного в бардачках. Кок кланялся публике и дал клятвенное обещание, что больше не упустит самовольщика до самого Владивостока, а борщи и макароны будет готовить ещё вкуснее. Но во Владике нас ждала большущая неприятность – Шурик сказал:

– Как придём на стоянку, у нас будет ровно три дня, чтобы ликвидировать зоопарк!

Что поделаешь: старпом есть старпом, для него порядок на корабле – превыше всего!

Но вот северная эпопея с великими усилиями окончилась, мы благополучно дошли до Владивостока. Наш КСВ-13 полуразбитый, помятый льдами, поставили рядом с крейсером «Пожарский», на 33-м причале. Мы сделали генеральную приборку на корабле, на «Пожарском» тоже суетились матросы, у них, оказывается, праздник – юбилей корабля.

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Тайфун

В 11:00 к нашему трапу подкатила легковушка, из неё вышли человек шесть штабных офицеров во главе с контр-адмиралом. Они поздравили нас с успешным походом, вручили жетоны «За дальний поход» и неспешно спустились по трапу. Ну, а мы собрались в старшинской каюте решать проблему с Топтыговичем. Одни предлагали сдать его в цирк или в зоосад, другие – в лес выпустить, но тут в каюту влетел кок Василий:

– Ребята! Никаких цирков! Я всё устроил!

– Ну и куда ты его устроил? – зашумели ребята.

– Мы его подарим на «Пожарский»: у них завтра юбилей, я с ними говорил, и они не против, принять такой драгоценный подарок!

– Вася, не забывай, у них тоже есть старпом!

– Нет, они ходили к старпому, и он разрешил.

– Да, ихний старпом не чета нашему Шурику! – сказал Юра-артиллерист, и все дружно засмеялись.

Утром на «Пожарский» отправилась делегация во главе с коком Василием, который вёл Топтыговича. Наша делегация поздравила ребят с «Пожарского», вручила им драгоценный подарок и убыла восвояси. Так у Мишутки и началась новая жизнь.

Правда, к сожалению, эта его новая жизнь длилась всего один день. А произошло вот что: дежурный по кораблю решил заглянуть в кают-компанию, проверить, как накрыли столы к празднованию. Дверь оказалась открытой, дежурный зашёл и остолбенел: за столом сидел Топтыгович и сладко, с аппетитом обедал: подтягивал за скатерть следующее блюдо, чавкая и даже похрюкивая от удовольствия. Ну, такого дежурный не смог вынести! Он схватил полотенце и начал им колотить медвежонка. Такого оскорбления Топтыгович не выдержал, он с рёвом прыгнул на дежурного, свалил его, когти впились в тело человека, а пасть потянулась к горлу. Перепуганный дежурный выхватил из кобуры пистолет, раздался выстрел. Мишутка рявкнул, несколько раз дёрнулся и затих. Выстрел был удачным. Так трагически оборвалась жизнь нашего любимца великого поедателя сгущёнки, юмориста, скрашивавшего наши нелёгкие будни. Вечная ему память...

Мы погоревали-погоревали, помянули Мишутку самогоном, хранившимся в тайнике у кока Василия для всяких непредвиденных случаев, и стали решать, что же делать с остальными питомцами. Кто-то посоветовал отдать Боцманёнка в цирк, но многие стали возражать:

– Вы что, хотите из нашего Боцманёнка клоуна сделать? Нет, мы не согласны!

Тут вмешался старшина Симаков:

– Ребята! Давайте отведём их на зообазар и кому-нибудь подарим!

Идея всем понравилась. Подобрали ребят поязыкастее, чтобы успешно провернули эту операцию, почистили, помыли, просушили наших друзей. Пирату прицепили зелёный бантик, Боцманёнку надели хороший ошейник и кожаный поводок. Все поели, так как было время обеда, сходили за увольнительными к старпому. Узнав, в чём дело, он с удовольствием выписал увольнительные и даже пожелал им в таком благородном деле удачи. Отдав последний раз честь кораблю, Боцманёнок во главе группы отправился решать свою судьбу. На базаре мы устроились в собачьем ряду, где продавалась всякая живность, которая попискивала, хрюкала, гавкала, мяукала, в общем, создавала такую какофонию, что порой хоть уши затыкай. Минут десять мы постояли молча, гадая, какая судьба поджидает наших питомцев. Мы так задумались, что поначалу даже и не поняли, чего хочет остановившаяся около нашей корзинки дама.

Она повторила свой вопрос:

– Кошечку продаёте?

– Продаём! Только это не кошечка, это знаменитый кот Пират!

– А чем же он знаменит? – улыбаясь, спросила дама.

– А тем, – ответил Николай Денисов, – уважаемая сударыня, что этот кот Пират прошёл на корабле Северный Ледовитый океан от Мурманска до Владивостока!

– Да, – ответила дама, – ваш Пират действительно знаменит, и я его покупаю.

Не поинтересовавшись, сколько стоит наша знаменитость, достала из сумочки десять рублей и подала Денисову. Денисов отвёл её руку:

– Да вы что! Мы не продаём и не дарим!

По нашей просьбе дама заплатила за нашего героя один рубль, взяла корзиночку и удалилась. Мы были довольны: полдела сделано! – и стали глазеть по сторонам, выискивая очередного покупателя. В этот момент мимо нас проходил пожилой человек, одет он был в старую фланелевую флотскую рубаху, суконные брюки, а на голове у него красовалась старая, потрёпанная бескозырка без ленточки. Денисов прошептал:

– Это то, что нам надо!

Когда старый моряк поравнялся с нами, Денисов вдруг рявкнул:

– Боцман, смирно!

Старый моряк вдруг остановился и разразился такой матом, что даже у нас, бывалых моряков, уши повяли:

– Ну, я ещё перед вами, салагами, по стойке смирно не стоял!

Но Денисов тут же извинился:

– Это я не вам, это я нашему Боцману!

И тут старый моряк увидел собачку, стоящую на задних лапках, а правая передняя была поднята к носу.

– Это что же, – удивился старый моряк, – коллега, что ли, мой? Я ведь тоже боцман, правда, бывший.

Он скомандовал:

– Вольно! – и собачка опустилась на все четыре лапки.

– Надо же, какая умная собачка! – удивился старый боцман.

И тут мы рассказали всю историю жизни Боцманёнка и о том, что старпом выгнал пса с корабля. Старый моряк всё понял, достал из кармана тощий, зажомканный кошелёк, выудил оттуда рубль, сунул его Денисову, взял собаку на поводок, махнул нам рукой и потянул Боцманёнка за собой. Пёс стал вырываться, визжать, поднял такой вой, что продажные собаки не выдержали и дружно стали ему помогать. Но старый боцман упорно тянул «коллегу» за собой. Мы молча поднялись и пошли прочь, не оглядываясь и не смотря друг на друга. Каждый считал себя виноватым и чуть ли не предателем...

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