Месяц с именем имперским



Август... Пожалуй, ни один месяц года не удостоился такого же лирического с грустинкой внимания поэтов. Оно и понятно, ведь «кончается лето, кончается лето, осталась каких-нибудь пара недель», как пел в 70­-х кумир нашей молодости Юрий Антонов. А времена года, начиная с ранней весны, щемяще перекликаются с периодами человеческой жизни: детство, молодость, зрелость... Есть ещё, правда, притягательность и в самом имени Август, звуки которого словно приглашают поэта к ассоциативной перекличке, как, например, у Марины Цветаевой:

Август – астры,

Август – звёзды,

Август – грозди

Винограда и рябины

Ржавой – август!

Полновесным, благосклонным

Яблоком своим имперским,

Как дитя, играешь, август.

Как ладонью, гладишь сердце

Именем своим имперским:

Август! – Сердце!

Месяц поздних поцелуев,

Поздних роз и молний поздних!

Ливней звёздных –

Август! – Месяц

Ливней звёздных!

Но чаще это всё-таки грусть и сожаление об уходящем лете, о быстро пролетающей жизни. Вспомним хотя бы «характеристику», данную Анной Ахматовой:

Он и праведный, и лукавый,

И всех месяцев он страшней:

В каждом Августе, Боже правый,

Столько праздников и смертей.

А как не вздохнуть печально вместе с Маргаритой Алигер?

Август, а сердце ещё не согрето.

Минуло лето...

Интересно, что у поэтов мужественного пола эмоции часто прикрыты метафоричностью, как, скажем, у Иннокентия Анненского:

О, как я понял вас: и вкрадчивость тепла,

И роскошь цветников, где проступает тленье...

Или философичностью, с которой дружен Константин Бальмонт:

Как ясен август, нежный и спокойный,

Сознавший мимолётность красоты.

Позолотив древесные листы,

Он чувства заключил в порядок стройный.

В нём кажется ошибкой полдень знойный, –

С ним больше сродны грустные мечты,

Прохлада, прелесть тихой простоты

И отдыха от жизни беспокойной.

Как бы то ни было, есть повод перечитать классику, а значит, ещё раз заглянуть и в свою душу.