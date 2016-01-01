ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Месяц с именем имперским
Сергей КОРБУТ   
Изменить размер шрифта


Август... Пожалуй, ни один месяц года не удостоился такого же лирического с грустинкой внимания поэтов. Оно и понятно, ведь «кончается лето, кончается лето, осталась каких-нибудь пара недель», как пел в 70­-х кумир нашей молодости Юрий Антонов. А времена года, начиная с ранней весны, щемяще перекликаются с периодами человеческой жизни: детство, молодость, зрелость... Есть ещё, правда, притягательность и в самом имени Август, звуки которого словно приглашают поэта к ассоциативной перекличке, как, например, у Марины Цветаевой:

Август – астры,
Август – звёзды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой – август!

Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! – Сердце!

Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звёздных –
Август! – Месяц
Ливней звёздных!

Но чаще это всё-таки грусть и сожаление об уходящем лете, о быстро пролетающей жизни. Вспомним хотя бы «характеристику», данную Анной Ахматовой:

Он и праведный, и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом Августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей.

А как не вздохнуть печально вместе с Маргаритой Алигер?

Август, а сердце ещё не согрето.
Минуло лето...

Интересно, что у поэтов мужественного пола эмоции часто прикрыты метафоричностью, как, скажем, у Иннокентия Анненского:

О, как я понял вас: и вкрадчивость тепла,
И роскошь цветников, где проступает тленье...

Или философичностью, с которой дружен Константин Бальмонт:

Как ясен август, нежный и спокойный,
Сознавший мимолётность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.
В нём кажется ошибкой полдень знойный, –
С ним больше сродны грустные мечты,
Прохлада, прелесть тихой простоты
И отдыха от жизни беспокойной.

Как бы то ни было, есть повод перечитать классику, а значит, ещё раз заглянуть и в свою душу.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 