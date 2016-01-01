Лунный человек

1.
За рекой, за железным мостом
по степи он прошёл,
над холмами по воздуху ночи.
Громыхающий поезд,
пролетев по лицу его ртом,
обернулся молчаньем всеобщим.
И был снег его взглядом,
надкушенным яблоком марта,
где хохочущий ветер полощет
беззубую горечь,
и редкий кустарник в степи,
как крестовая карта,
мечет вдоль повиди полночь.
Отворяй свои жилы,
входя в города и селенья,
словно синие в синем
пройдут вампировым бредом.
Той звезде,
под которой свершается Воскресенье,
понедельник неведом.
2.
Белое солнце мёртвых,
солнце ночных скитальцев
монетой скользнёт затёртой
из онемевших пальцев
Лунного человека,
отражением в небе
плывущего с грустью светлой
на созвездии Лебедь.
У этого солнца втуне
гулкое сердце бьётся.
Мать моя в полнолунье
в последний раз улыбнётся,
Лунному человеку
больную протянет руку
и обречёт навеки
сердце моё на разлуку.
– Как тебе там живётся
за мёртвой свечой из воска?!
– Тут у нас тоже солнце –
белое, как извёстка.
* * *
В прозрачном шаре осени гудок
электровоза,
как листок опавший,
вслед за вагоном мчится на восток,
встречая там же запад.
Там же, там же
в своей тоске вращается октябрь,
по кругу носит охру в белой чаше,
и облако над ним, как дирижабль,
приковано к лучу высокой башни.
И я с пятиэтажками хрущоб
вращаюсь на пластинке запустенья,
лист сердца укрывая под плащом,
чтоб не сорвало холодом осенним.
* * *
Так холодно,
что антенна примёрзла к небу,
пустота головы сошлась с пустотой пейзажа.
Кажется, что я никогда здесь не был
и не пытался даже.
Улица эта вне моего участья.
Окна горят, как на другой планете.
Что же я делаю здесь, для какого счастья
меня обнимает ветер?
Пачка «Луча» по три пятьдесят в киоске.
Из зажигалки пламя извлечь пытаясь,
я понимаю, что дрогнут уже не кости,
а мысли, не растворяясь.
Тело моё отсутствует всё же. Тенью
Скользит в пустоте
сквозь пустоту прохожих.
И небо в меня, подобно хищным растеньям,
пускает корни под кожу.
Что же я делаю здесь, на ветру пустынном,
на бесплодном клочке земли, на краю иллюзий?
И зачем мне жизнь нужна бесконечно длинной,
когда можно стянуть её в краткий узел?
* * *
Посёлок. Шахта. Снег идёт. За снегом
скользят автомобилей привиденья,
блуждает ветер меж землёй и небом,
удваивая чувство превращенья,
за снежной мельтешнёй калейдоскопа
осколками пятиэтажек бредит
взгляд стрекозиный –
прямо в сердце окон
сквозь тишину могильную в подъезде.
Как я сюда попал, как в паутину,
отсутствия себя не замечая,
в гончарный круг души чужую глину
как собственную залучая?
Всё ж не бегу, а мну всё глину эту,
пересоздать под свой мотив пытаясь,
пока душа скитается по свету,
к родному телу редко возвращаясь.
И, может быть, найдёт такое место
пустынное, какое очищает,
такое место, где она воскреснет
и примирится с глупыми вещами...
Склонённому над книгой, мне казалось,
что снег уже внутри меня порхает,
шкивы на шахте крутятся глазами,
под черепной коробкой не стихая,
выискивая в этих катакомбах
сознания
иные закоулки,
где парус бельевой балкона
перерастёт простор и воздух гулкий,
пятиэтажка двинется, взмывая
на гребни волн степного океана,
и линия шоссе, там засыпая,
очнётся линией меридиана.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры • Поэзия • Проза • Ежедневные притчи •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Приоритетные задачи ПФР в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...