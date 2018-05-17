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Красный день календаря
Олег Суханов   
17 Мая 2018 г.
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Этот праздник в нашей семье особый. В первую очередь это, конечно же, День Победы над фашистской Германией, память о погибшем в этой войне моём двоюродном брате Олеге Максимове, в честь которого назвали меня, родившегося в марте сорок пятого, и день рождения моей мамы, известной в Иркутске учительницы русского языка и литературы Галины Никитичны Губарь-Сухановой.

Её ученики – выпускники десятков поколений ласково называли учительницу «наша Галинушка». Она вела урок в 23 школе, когда он стал для неё последним. На её могиле 9 мая каждый год появляются живые цветы от неизвестных мне людей – бывших выпускников.

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Олег Максимов

При её жизни наш дом 9 мая был переполнен гостями – родственниками и друзьями семьи. Праздновали день рождения, поминали Олега Максимова и вечером всей компанией шли на набережную Ангары смотреть салют и почти до утра продолжать праздник среди знакомых и незнакомых иркутян, пришедших на берег любимой реки – священное место для горожан всех поколений.

...Олег Максимов ушёл на фронт со школьной скамьи вместе с другом Костей Морозовым, оба учились в 23 школе. Ребята просились в авиацию, но им ещё не хватало лет и, судя по письмам Олега, их отправили на учёбу в пехотную школу.

Были письма из сорок второго, сорок третьего и последние из сорок четвертого года.

Письма из госпиталя перед выпиской. Ранение получил в ноябре сорок третьего во время наступлении под Гомелем. «По мне дал очередь автоматчик, когда до немецких траншей осталось не более ста метров... Пролежал до темноты, а потом пополз к своим, – писал Олег, – сейчас я в городе Камаш, неподалёку от Казани».

Письма из февраля сорок четвертого: «Пишу вам последнее письмо из госпиталя, сегодня выписываюсь в часть. Теперь снова в атаку, в строй. Дорогие, не беспокойтесь, если некоторое время не будет писем, а в дороге не скоро соберёмся. Живите спокойно и счастливо, а моё дело служить Родине. Целую Олег. 9/ll-44г.»

Он долгие годы считался без вести пропавшим. В начале восьмидесятых я начал поиск брата. По материалам подольского архива удалось установить, что сержант Максимов Олег Николаевич был смертельно ранен в бою за деревню Кустичье Турийского района Волынской области 1 мая 1944 года.

 

Со своим сыном Димкой, в то время школьником, мы отправились на Западную Украину, в то время ещё доброжелательную и памятью о советских солдатах-освободителях. К обелиску солдат на братской могиле в Турийске привезли иркутскую землю от мемориала с Вечным огнём, а оттуда гильзу с землёй с братской могилы к нашему мемориалу.

Среди оставшихся в живых жителей села Кустычи нашли свидетелей этого боя, в местном музее юных следопытов Туринска – историю дивизии, которая освобождала Волынь. Разыскали комдива 41-й стрелковой дивизии полковника в отставке В.Д. Киселёва, который жил в Волгограде. По его воспоминаниям удалось полностью восстановить картину боя, в котором погиб мой брат, до его последнего вздоха на коленях местного пастушка Клима Ганюка, который, когда всё утихло, схоронил его возле деревни в ельнике, где закопал и документы.

...Это было накануне сорокалетия Победы, и украинские школьники собирали материалы о солдатах войны, которые им уже годились в дедушки. Рядом с Кустычами Мокрецкий лес, в котором братская могила казнённых националистами партизан, её нашли следопыты, и к ребятам приезжал сам бывший командир партизанского соединения – дважды Герой Советского Союза Алексей Фёдорович Фёдоров.

...Мне вспоминается сейчас один эпизод из Турийска. Когда мы с сыном шли по улице с учителем русского языка, создателем школьного музея Иваном Григорьевичем Львовым, от нас на другую сторону улицы в прямом смысле перебежал встречный прохожий. Львов объяснил: «Это бывший националист, они есть в наших краях покаявшиеся».

Они появились. Что сейчас на Западной Украине? Что с обелиском советским солдатам-освободителям, с братской могилой, где покоится Олег. Погибшие бойцы под Турийском, умирая, уже знали, что война покидает пределы их Родины: 41-я дивизия через несколько дней освобождала польский город Хелм, до которого от Турийска не более трёх десятков километров. На границе с Польшей 41-я добила дивизию фашистского генерала фон Кархбаха, ворвавшегося в этом месте в нашу страну 22 июня 1941 года.

Здесь и родились у меня стихи:

Наши избы не жгли,

Нас не били плетями,

Не взрывались снаряды

В Сибирской земле,

Но Иркутских стрелков

Шли на Запад отряды,

Чтобы славой зажечься

В Вечном огне.

И делили всю тяжесть

Бедствий военных

Со страной пополам

И Урал и Байкал.

Наши женщины – матери

Так же седели,

Похоронные к сердцу

Прижав по ночам.

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