Здравствуйте. Меня зовут Клавдия Степановна. Хочу поздравить редакцию и всех читателей газеты «Мои года» с Новым годом. Я написала стихотворение про Новый год и своё детство. Живу я сейчас в Иркутске, в семье сына. Он принёс ёлку, когда я смотрела фотографии в старом альбоме, и вдруг что-то странное произошло – в голове зазвучали строчки.

Я поэзию люблю читать, но сама никогда не сочиняла стихов, а тут, вдруг, будто диктует кто-то, я и давай их записывать поскорее. Так торопилась, что потом еле разобрала написанное, и ещё два дня переделывала те строки, которые плохо звучали, я их пела на свой мотив, и когда сбивалась, понимала, что-то не так, как надо, получилось. Может, мой способ кому-то пригодится в работе над стихами?

Хочу пожелать всем авторам творческих удач в новом году.

Так странно: я уже встречаю

Семидесятый Новый год...

Есть в этом чуточку печали,

Что слишком быстро жизнь идёт.

И всё же радость и надежда

Сильнее грусти. Помню я,

Как наряжала ёлку в детстве

На Новый год моя семья.

Сестрёнка старшая любила

Меня воспитывать всерьёз,

Когда стеклянный шар разбила,

Ох, сколько было горьких слёз!

Но мама с папой заступились,

Сестрёнке с братом говоря:

Они игрушки тоже били,

Но их же не ругали зря...

И я, тогда ещё малышка,

Когда зажгут гирлянду, жду,

Прошу поднять меня повыше,

Чтоб я могла надеть звезду

Рубиновую на макушку,

Она под самым потолком.

А после каждую игрушку

Рассматривала вечерком.

Ах, детство, детство, невозможно

Его вернуть – оно ушло,

И только наша память может

Вернуть забытое тепло,

Она, как в сказке новогодней,

Волшебной палочкой взмахнёт

И детство мне вернёт сегодня –

В семидесятый Новый год!

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