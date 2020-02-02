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Из жизни живописцев. Лимерики
Сергей Шоргин, lgz.ru   
02 Февраля 2020 г.
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Знаменитый художник Моне

Постоянно ругался с Мане,

Всё орал на него:

– Я пишусь через «О»,

Ну а ты – через «А»! Компренэ?

Из жизни живописцев. Лимерики

***

Был Малевич ужасно суров

И тиранил своих школяров:

Заставлял всех подряд,

Чтоб писали квадрат,

А за ромбы лупил – будь здоров!

***

Был Саврасов всегда начеку:

Ежедневно с утра по звонку

Направлялся он в лес

И на дерево лез,

Чтоб дождаться грачей на суку.

***

Как-то Репин вскричал: «Караул!»

И отправился в долгий загул,

Ибо Грозный с холста

Заорал: «Клевета!»

И в художника посох швырнул.

***

Васнецов для любых галерей

Делал копии «Богатырей»,

А друзьям в Палестину

Он отправил картину,

На которой Илья был еврей.

***

На этюды выходят художники –

Им моделями служат лотошники;

Чтоб портрет был хорош

(С русской классикой схож) –

Всем торговкам рисуют кокошники.

lgz.ru

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