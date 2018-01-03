Искажённое пространство

Светлана Васильевна родилась в 1938 г. в Смоленской области. Отец её был кадровым военным и геройски погиб в первые дни войны. Вместе с мамой и старшей сестрой маленькая Света попала в оккупацию.

После войны осиротевшая семья оказалась в Иркутске, и вся дальнейшая жизнь Светланы Васильевны связана с Восточной Сибирью, с Байкалом. Фармацевт по образованию, Светлана была романтиком, её манили «голубые дали». За ними, а ещё потому, что хотела «всю Землю пройти», она пошла в геологию, работала в Институте геохимии СО АН, где пробудилось и зрело её творчество.

Я работаю в геологическом институте, и в бытность, когда мы ещё жили в советской стране, в летнее время мы уезжали в экспедицию, ходили маршрутами, набирали пробы для исследований. Отряд, в котором я работала, дислоцировался в Бодайбинском и в Мамско-Чуйском районах. Места исключительно красивые, реки чистые, прозрачные, ручьи звонкие, быстрые, воздух просто упоительный, на сотни километров тайга, тайга, тайга. В тайге можно встретить всякое непуганое зверьё: от рябчика до медведя включительно. Бывало так, что целый день мы шли по черничному полю, а из-под ног взлетали рябчики или глухари, они кормились черникой. Если тропа шла по влажным местам, то на тропе были следы оленя или медведя. Выше леса склоны покрыты стланиковыми зарослями, а ещё выше, на невысоких холмах лежал снег и даже лёд, несмотря на то, что шёл уже август, за лето лёд не успевал растаять. Обычно нас в отряде было пять-шесть человек, кто-то из нас оставался на лагере, а кто-то шёл в маршрут.

В тот день мы пошли в маршрут втроём, двое геологов и я. Ребята шли довольно быстро, я кое-как успевала за ними. Мы уже взяли пробы, нам оставалось подняться на последнюю горку, добрать несколько проб и идти на лагерь. Мы продрались сквозь стланик и увидели, что на всём склоне огромная наледь. Её пришлось обходить справа, но тут с наледи поднялся олень. Спасаясь от оводов, олени уходят на наледи чтобы отдохнуть от этих назойливых насекомых. Должно быть, мы произвели много шума, он поднялся посмотреть, кто это нарушил его покой. Ах, какой это был красавец! Тёмно-коричневая шерсть на спине, переходящая к животу в более светлую, необыкновенно красивые ветвистые рога и тёмные с фиолетовым отливом глаза! Впервые я видела дикого оленя так близко. Я была просто ошеломлена!

Когда я впервые увидела след медведя, то удивилась – кругом дикая необжитая тайга, ни одного посёлка на сотни вёрст, кто же это шёл босиком перед нами совсем недавно, следы были явно свежие. Когда я, наконец, решилась спросить, надо мной долго хохотали. А теперь передо мной стоял такой красавец, что просто глаз не оторвать! Олень смотрел на нас недолго, хоть и с удивлением, должно быть, он тоже впервые видел такое странное явление. Он обошёл нас слева и пошёл вниз, решил с нами не связываться. Но вдруг встал и снова с интересом стал смотреть на нас. Я тихонько открыла фотоаппарат, не сфотографировать такое чудо было просто невозможно. «Тсс! – зашипели на меня оба геолога. – Спугнёшь!» Они жестами показали друг другу, как обойти оленя с двух сторон и медленно ушли в стланик. Для обеспечения защиты геологам на полевые работы выдавали оружие, у них у обоих были пистолеты. Я же стояла, как вкопанная, не знала, что делать. В руках фотоаппарат, но боюсь пошевелиться. Олень стоял так близко, что было видно, как он, не поворачивая головы, глазами проводил ребят и уставился на меня. Я же не двигалась, напуганная предупреждением. Мне не хотелось, чтобы они застрелили оленя, но и ослушаться их я не решалась. А олень стоял такой красавец: гордо вскинутая голова, ветвистые красивые рога, шерсть гладкая, переливается на солнце. Одно слово – красавец. Меня просто зациклило на этом слове. «Красавец! Красавец! Красавец! – повторяла я про себя.

Олень смотрел на меня, но прядал ушами, явно прислушиваясь и к другим звукам. Саша шёл справа, у него под ногой хрустнула ветка, и олень посмотрел в ту сторону. Должно быть, Борис решил, что теперь всё пропало, и сделал первый выстрел. Олень очень грациозно повернул голову на звук выстрела и внимательно посмотрел в ту сторону, но в это время Саша тоже выстрелил. Олень не поленился и посмотрел туда.

Так они стреляли и стреляли, а олень неизменно поворачивал голову то вправо, то влево. Он явно не понимал, что происходит, но очень хотел понять. Сколько бы это продолжалось, я не знаю, но всё когда-нибудь кончается. Наступила тишина. Все пули были вылущены, вернее, десять пуль, потому что по одной пуле они всегда оставляли на всякий случай, и что? Тут как-то вдруг все встрепенулись. Мы рванули к оленю. Он мотнул головой, сделал движение, как будто плюнул, задней правой ногой растёр это место и медленно, грациозно пошёл по склону вниз.

Я подбежала к ребятам.

– Что он сказал? – спросила я.

– Кто? – переспросил Саша.

– Да олень же!

– А что он может сказать? «Что это было?» – наверное?

– Он сказал: «Спасибо, друзья!» – грустно прошептал Саша.

– А мне кажется, он сказал: «Что, стрелять нечем? Патроны кончились?»

– Ты ничего не понимаешь, – сказали мне. – Дело в том, из-за наледи здесь искажённое пространство, поэтому и не попали.

– Ну, да, да! Искажённое! Совсем искажённое! Причём стояло в пяти метрах от вас – больше двух метров в длину и больше двух в высоту. Ну, абсолютно искажённое. Ещё скажите, что он загородился от вас стлаником, вам кустики мешали прицелиться.

Я, конечно, поизгалялась над ними, как могла. Они же хохотали надо мной, когда я спросила про босые ноги на тропе.

– Ещё удивительно, как вы не перестреляли друг друга на таком расстоянии!

Опа! А правда! Ведь на таком расстоянии, да ещё при искажённом пространстве, как они говорят, они просто должны были попасть друг в друга, а ведь не попали! Но на самом деле, я была рада, что они не убили такого красавца. Скорее всего, они и сами не хотели для чудо-оленя грустного конца. Надо сказать, что за всё время моей работы так никого и не завалили. На рябчиков жалели пули, медведи убегали босиком по тропе от шума, который мы производили, а олень встретился один раз, да и то в буквальном смысле плюнул на таких метких охотников. Жаль только, фотографию я не сделала!

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ