И свет звезды, и сердца пламя

В 2017 году мы отметили немало юбилеев литераторов профессионалов. Но и среди тех, кто ещё не удосужился обзавестись членским билетом какого-либо союза писателей, есть никак не менее достойные внимания авторы.

Татьяна Андреевна Стрельникова-Белявская не только создаёт книги поэзии и прозы, но и много и плодотворно работает с творческим подростом, руководит студией юных литераторов «Метафора» в ангарском Дворце творчества детей и молодёжи.

Родилась Татьяна Белявская на Урале в 1947 году, с 1973 г. живёт в Ангарске. А сибирячкой стала уже в восемь месяцев, когда семья переехала в Черемховский район. Школу заканчивала в Братске, училась в иркутском педагогическом институте иностранных языков, где писала короткие забавные рассказы, очерки, увлеклась поэтическими переводами с английского языка. Потом – замужество, дети, работа в школе, трудные переломные времена... Творчество надолго ушло на задний план, можно сказать, в ожидании пенсии, опыта и жизненных впечатлений. Пишет Татьяна Андреевна стихи, рассказы, сказки, очерки. В общем, творит по полной программе, что не остаётся незамеченным. В 2008 году Т.А. Стрельникова-Белявская была делегатом I съезда писателей Иркутской области, в 2014 году заняла I место в Международном литературном конкурсе «Семья – всему начало» в номинации «Публицистика», в сентябре 2017 года стала победителем на региональном этапе Всероссийского конкурса образовательных программ для одарённых детей, а в октябре авторская программа «Азы стихосложения и прозы» принесла звание лауреата в этом Всероссийском конкурсе. Совсем не похоже на непрофессионального автора – не правда ли?

Памяти Марии Сёмкиной

В дому ещё темным-темно.

И тишина звенит: «Тинь-тень».

У русской печки так тепло,

Что подниматься в холод – лень.

Бабуля половичкой скрип,

У куть,* молясь, проходит,

Увьюшку* тихо отворив,

Огонь в печи разводит...

Вот рукомойником шаршит,*

Подойником бренчит слегка,

Выходит. И опять в тиши

Ленивый сон ко мне спешит...

Но вскоре в воздухе кружит

Медвяный запах молока.

На зимний пол с лежанки прыг,

Я в куть – за тёплым летом,

А там и стол уже накрыт:

Мундирка с молоком да хлебом.

Тот запах молока зимой,

Да хлебный дух от русской печи,

Тепло от бабушкиной речи

Не позабыть... Но, Боже мой,

Как не хватает с ними встречи!

*Куть – кухня

*Увьюшка – вьюшка – задвижка в печной трубе для прекращения тяги воздуха

*Шаршит – шумит, шуршит

* * *

Не по­земному тихо-тихо

Под зимней неба синевой,

А днём ещё метель-крутиха

Являла миру норов свой.

Сочельный вечер снегом чистым

Укрыл асфальт и дерева.

В наряде свадебном пушистом

Стоит сирень, дыша едва;

Сосна в пончо из горностая

Застыла, царственно строга;

И воробьёв притихла стая,

Не ищет крошки пирога.

До клеточки малой природа –

В плену святого торжества,

Всё в ожидании восхода

Звезды священной Рождества.

Вот свечи затепляют в храме,

Вот песнопенье льётся ввысь,

И – свет звезды и сердца пламя

Во всепрощении сошлись.

Рождество

Памяти друга

Опять пушистый снежный вечер

Струится плавно за окном.

В бокалах тень от нашей встречи

Накрою солнечным вином,

Зажгу рождественские свечи,

Одна устроюсь за столом

И в памяти найду страницу,

Что изредка, но, всё же, снится.

До капельки увижу вечер,

Когда раздался в дверь звонок,

И ты, снежинками увенчан,

Ступил смущённо на порог,

Рукой морозной обнял плечи:

«Я, словно клён, насквозь продрог,

Под окнами тайком скучая...

Горячего нальёшь мне чая?»

И вот – такой же снежный вечер

Струится плавно за окном.

Я не одна, а с нашей встречей

Сижу за праздничным столом,

Горят рождественские свечи

И твой бокал стоит с вином...

Там, в небесах, где нет и птицы,

Пускай тебе спокойно спится.

Рождественская сказка

А.Х.Б.

Ответь мне, память, отчего же

Бывает трепетно подчас

Увидеть сопку, тын, порожек

И знать, что видишь в первый раз?

Ещё чудней, необъяснимей –

Взглянуть в глаза, сказать: «Привет!»,

Подумать: «Не знакомы с ним мы,

А знаю, будто много лет»,

И говорить без остановок,

И дополнять друг друга речь...

Вне колкостей и недомолвок

Возникший мостик уберечь...

А мостик хрупок и не вечен –

Мы видим это наперёд,

И потому спешим навстречу

Тому, что в сказку приведёт.

Ты вспоминаешь вдруг опушку

В краю безлюдном, у реки,

А я – охотничью избушку

И голоса седой тайги.

Деревья над пологой крышей,

Снежинки с веток отряхнув,

Нам шепчут что-то еле слышно,

Как ворожеи в старину.

...Что передать они хотели

На расстоянье тысяч лет?

Чьи непонятные затеи

Зажгли для нас лучины свет?

В тот вечер всё казалось сказкой.

Лишь в ней случиться так могло:

Нам, двум землянам веры разной,

Одно из Прошлого пришло.

Мы в Прошлом этом не бывали,

Но... было, было волшебство!

То зимовьё мы обживали,

И снег на чай под кедром брали,

И стол дощатый накрывали,

Здесь непривычно замирали,

Там ожидая Рождество.

***

Зима светилась белым-бело,

Желтело солнце над далёким бором,

Снег на лыжне звучал несмело,

Душа – в гармонии с природным хором.

Она парила птицей света

И наслаждалась обретённой волей,

Простором праздничным согрета,

Осталась навсегда б над белым полем,

Где на снегу так много линий

Начертано провиденья перстами:

Глубоких, неоглядно длинных,

Коротких лёгких, петлями-кругами.

Загадочен узор плетенья,

Он линиям судьбы – повтор, по сути.

Разбег, полёт... и в миг паденья

Двоих окольцевало перепутье.

Потом беседы до рассвета,

Свиданье древних судеб у камина...

В каких веках зимой согреты

Склонялись двое над улыбкой сына?

Из студенческой жизни

Ну, снова здравствуйте, сугробы белые,

Подруга зимушки – метель-метелица!

Ах, как соскучиться по вам успела я!

И по тропиночке, что полем стелется.

По ней со станции в деревню милую

Бегу, одетая во всё столичное.

Мороз красу мою совсем не милует,

Но греет жаркая причина личная:

И терриконы здесь, и лес берёзовый,

И дедов дом с фамильной зыбкою –

Мой добрый мир, по-детски розовый,

Ещё дороже стал с твоей улыбкою.

Я знаю: поутру на тройке, бешено,

Ты к дому нашему примчишься, любый мой;

Руками сильными подхватишь бережно,

Усадишь рядышком, укроешь шубами,

Шепнёшь: «Ну, здравствуй же, колдунья рыжая!

По мне скучала ли, моя студенточка? »

...К тебе нечаянно подвинусь ближе я,

И – замелькает мир, как в гривах ленточки!

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