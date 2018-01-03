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И свет звезды, и сердца пламя
|Татьяна СтрельниковаБелявская
|03 Января 2018 г.
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В 2017 году мы отметили немало юбилеев литераторов профессионалов. Но и среди тех, кто ещё не удосужился обзавестись членским билетом какого-либо союза писателей, есть никак не менее достойные внимания авторы.
Татьяна Андреевна Стрельникова-Белявская не только создаёт книги поэзии и прозы, но и много и плодотворно работает с творческим подростом, руководит студией юных литераторов «Метафора» в ангарском Дворце творчества детей и молодёжи.
Родилась Татьяна Белявская на Урале в 1947 году, с 1973 г. живёт в Ангарске. А сибирячкой стала уже в восемь месяцев, когда семья переехала в Черемховский район. Школу заканчивала в Братске, училась в иркутском педагогическом институте иностранных языков, где писала короткие забавные рассказы, очерки, увлеклась поэтическими переводами с английского языка. Потом – замужество, дети, работа в школе, трудные переломные времена... Творчество надолго ушло на задний план, можно сказать, в ожидании пенсии, опыта и жизненных впечатлений. Пишет Татьяна Андреевна стихи, рассказы, сказки, очерки. В общем, творит по полной программе, что не остаётся незамеченным. В 2008 году Т.А. Стрельникова-Белявская была делегатом I съезда писателей Иркутской области, в 2014 году заняла I место в Международном литературном конкурсе «Семья – всему начало» в номинации «Публицистика», в сентябре 2017 года стала победителем на региональном этапе Всероссийского конкурса образовательных программ для одарённых детей, а в октябре авторская программа «Азы стихосложения и прозы» принесла звание лауреата в этом Всероссийском конкурсе. Совсем не похоже на непрофессионального автора – не правда ли?
Памяти Марии Сёмкиной
В дому ещё темным-темно.
И тишина звенит: «Тинь-тень».
У русской печки так тепло,
Что подниматься в холод – лень.
Бабуля половичкой скрип,
У куть,* молясь, проходит,
Увьюшку* тихо отворив,
Огонь в печи разводит...
Вот рукомойником шаршит,*
Подойником бренчит слегка,
Выходит. И опять в тиши
Ленивый сон ко мне спешит...
Но вскоре в воздухе кружит
Медвяный запах молока.
На зимний пол с лежанки прыг,
Я в куть – за тёплым летом,
А там и стол уже накрыт:
Мундирка с молоком да хлебом.
Тот запах молока зимой,
Да хлебный дух от русской печи,
Тепло от бабушкиной речи
Не позабыть... Но, Боже мой,
Как не хватает с ними встречи!
*Куть – кухня
* * *
Не поземному тихо-тихо
Под зимней неба синевой,
А днём ещё метель-крутиха
Являла миру норов свой.
Сочельный вечер снегом чистым
Укрыл асфальт и дерева.
В наряде свадебном пушистом
Стоит сирень, дыша едва;
Сосна в пончо из горностая
Застыла, царственно строга;
И воробьёв притихла стая,
Не ищет крошки пирога.
До клеточки малой природа –
В плену святого торжества,
Всё в ожидании восхода
Звезды священной Рождества.
Вот свечи затепляют в храме,
Вот песнопенье льётся ввысь,
И – свет звезды и сердца пламя
Во всепрощении сошлись.
Рождество
Памяти друга
Опять пушистый снежный вечер
Струится плавно за окном.
В бокалах тень от нашей встречи
Накрою солнечным вином,
Зажгу рождественские свечи,
Одна устроюсь за столом
И в памяти найду страницу,
Что изредка, но, всё же, снится.
До капельки увижу вечер,
Когда раздался в дверь звонок,
И ты, снежинками увенчан,
Ступил смущённо на порог,
Рукой морозной обнял плечи:
«Я, словно клён, насквозь продрог,
Под окнами тайком скучая...
Горячего нальёшь мне чая?»
И вот – такой же снежный вечер
Струится плавно за окном.
Я не одна, а с нашей встречей
Сижу за праздничным столом,
Горят рождественские свечи
И твой бокал стоит с вином...
Там, в небесах, где нет и птицы,
Пускай тебе спокойно спится.
Рождественская сказка
А.Х.Б.
Ответь мне, память, отчего же
Бывает трепетно подчас
Увидеть сопку, тын, порожек
И знать, что видишь в первый раз?
Ещё чудней, необъяснимей –
Взглянуть в глаза, сказать: «Привет!»,
Подумать: «Не знакомы с ним мы,
А знаю, будто много лет»,
И говорить без остановок,
И дополнять друг друга речь...
Вне колкостей и недомолвок
Возникший мостик уберечь...
А мостик хрупок и не вечен –
Мы видим это наперёд,
И потому спешим навстречу
Тому, что в сказку приведёт.
Ты вспоминаешь вдруг опушку
В краю безлюдном, у реки,
А я – охотничью избушку
И голоса седой тайги.
Деревья над пологой крышей,
Снежинки с веток отряхнув,
Нам шепчут что-то еле слышно,
Как ворожеи в старину.
...Что передать они хотели
На расстоянье тысяч лет?
Чьи непонятные затеи
Зажгли для нас лучины свет?
В тот вечер всё казалось сказкой.
Лишь в ней случиться так могло:
Нам, двум землянам веры разной,
Одно из Прошлого пришло.
Мы в Прошлом этом не бывали,
Но... было, было волшебство!
То зимовьё мы обживали,
И снег на чай под кедром брали,
И стол дощатый накрывали,
Здесь непривычно замирали,
Там ожидая Рождество.
***
Зима светилась белым-бело,
Желтело солнце над далёким бором,
Снег на лыжне звучал несмело,
Душа – в гармонии с природным хором.
Она парила птицей света
И наслаждалась обретённой волей,
Простором праздничным согрета,
Осталась навсегда б над белым полем,
Где на снегу так много линий
Начертано провиденья перстами:
Глубоких, неоглядно длинных,
Коротких лёгких, петлями-кругами.
Загадочен узор плетенья,
Он линиям судьбы – повтор, по сути.
Разбег, полёт... и в миг паденья
Двоих окольцевало перепутье.
Потом беседы до рассвета,
Свиданье древних судеб у камина...
В каких веках зимой согреты
Склонялись двое над улыбкой сына?
Из студенческой жизни
Ну, снова здравствуйте, сугробы белые,
Подруга зимушки – метель-метелица!
Ах, как соскучиться по вам успела я!
И по тропиночке, что полем стелется.
По ней со станции в деревню милую
Бегу, одетая во всё столичное.
Мороз красу мою совсем не милует,
Но греет жаркая причина личная:
И терриконы здесь, и лес берёзовый,
И дедов дом с фамильной зыбкою –
Мой добрый мир, по-детски розовый,
Ещё дороже стал с твоей улыбкою.
Я знаю: поутру на тройке, бешено,
Ты к дому нашему примчишься, любый мой;
Руками сильными подхватишь бережно,
Усадишь рядышком, укроешь шубами,
Шепнёшь: «Ну, здравствуй же, колдунья рыжая!
По мне скучала ли, моя студенточка? »
...К тебе нечаянно подвинусь ближе я,
И – замелькает мир, как в гривах ленточки!
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