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И будет жизнь тогда ясней...
Нина УСКОВА   
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС

Какая всюду красота!

Алмазно светится роса,

Листва дрожащая висит

И чуть краями шевелит.

И тихо, тихо всё кругом.

Сибирский рай в краю лесном.

А воздух! Аромат какой!

Ну не надышишься порой!

Берёз и сосен ясен свет!

Каких здесь только ягод нет!

И нет прекраснее чудес,

Чем наш сибирский, русский лес.

Богата русская Земля –

Всё ей дано от «А» до «Я».

Да жаль, не ценим мы давно,

Что нам природою дано.

Лес валят – рушатся стволы,

Уходят звери от пилы,

Редеет и пустеет лес,

И чахнет вся природа здесь.

Остановите, люди, зло!

Оставьте, что навек дано,

Тогда природа расцветёт

И все богатства нам вернёт.

ПУСТЬ СНЫ СБЫВАЮТСЯ

Мой милый друг, желанный мне,

Тебя я жду всю жизнь с надеждою,

Что ты придёшь, как в давнем сне,

И станешь нежностью.

И будет жизнь тогда ясней,

И путь прекраснее,

Всё расцветёт, как в дивном сне,

И станет радостней.

Мечты, что в наших снах живут,

Пускай сбываются,

И счастье жизни наяву

Пусть продолжается.

ПОД МУЗЫКУ ВАЛЬСА

Под музыку вальса

Я встретила летом тебя,

Под музыку вальса

К тебе прикоснулась, любя.

Под музыку вальса

Я снова танцую с тобой.

Под музыку вальса

Нас кружит и кружит любовь.

Пусть вьюжной порошей

Покроется скоро земля,

Мой милый, хороший,

С тобою так счастлива я.

Пусть ветер ярится,

И осень несёт холода,

И может случиться,

Придёт к нам нежданно беда...

Но будь же спокоен,

Любовь пронеся сквозь года,

Я буду с тобою,

Я буду с тобою всегда.

Никто разлучить нас не сможет,

Никто и нигде.

Любовь нам поможет

Остаться друг с другом в беде.

Мы судьбы сковали,

Доверившись счастью сполна.

Любовь вековая

Нам свыше, наверно, дана.

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