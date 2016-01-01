ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

«Гордимся тем, что вы среди нас...»
Светлана ВАЛОВА   
Изменить размер шрифта

 

Своеобразным предисловием к Дням русской духовности и культуры в этом году стали юбилейные торжества, посвящённые 80­летию одного из старейших и известнейших членов Союза писателей России Кима Балкова, прошедшие в Иркутске и Улан-Удэ. Писатель родился 15 сентября 1937 года, года, богатого на литературные таланты – чуть ранее Иркутская область широко отметила 80­летия Валентина Распутина и Александра Вампилова.

1210 9 1

А. Румянцев беседует о книгах К. Балкова в Улан­Удэ 

19 сентября 2017 г. в Научной библиотеке ИГУ им. В.Г. Распутина состоялось чествование Кима Балкова. На торжестве присутствовали Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич, представители культурных, образовательных учреждений, общественность Иркутска и гости из Республики Бурятия.

«Писать о человеке – значит писать о нравственности». Этими словами Кима Балкова был озаглавлен его торжественный творческий вечер. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил его неоценимый вклад в культуру Сибири, вручил ценные подарки и медаль в честь столетия Великой Октябрьской социалистической революции, что напомнило собравшимся о том неповторимом времени, когда Ким Балков и его сверстники пришли в литературу. Именно при поддержке иркутского губернатора вышла новая книга Кима Балкова «Серебряная коновязь», содержащая свыше шестисот страниц великолепных рассказов.

80 лет, которые отметил юбиляр, – это важный жизненный рубеж. За плечами богатейший писательский опыт – более 50 лет Ким Николаевич профессионально занимается писательским трудом: первая его прозаическая публикация появилась на страницах газеты «Правда Бурятии» в 1966 году, а в 1971 году он был принят в Союз писателей СССР. Писатель не раз был отмечен различными наградами. Он лауреат Большой литературной премии Союза писателей России, Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства, литературной премии Иркутского областного фонда развития культуры и искусства, а также ряда литературных журналов; победитель международного конкурса «Новая русская книга»; действительный член Петровской Академии наук и искусств.

Ведущая торжественного вечера дочь писателя Елена Кимовна Балкова зачитала приветственный адрес Союза писателей России, поступивший 15 сентября, в день юбилея Кима Николаевича. Затем был зачитан текст телеграммы, поступившей в час чествования из Москвы, от Правления Союза писателей России:

«Дорогой Ким Николаевич! Союз писателей России поздравляет Вас со знаменательным юбилеем – 80­летием со дня рождения. Эта вершина Вашей жизни совпадает с той высотой, на которую поднялось Ваше литературное творчество. Мы, а вместе с нами и все почитатели Вашего таланта, гордимся тем, что Вы среди нас, что Ваши книги свидетельствуют о неиссякаемости русской литературной традиции... В преддверии Вашего юбилея Правление Союза писателей России вынесло решение наградить Вас Золотой медалью Василия Шукшина. Ваши произведения глубоко народны, показывают народные характеры и природу России во всем их щедром многообразии, что является достижением Вашего оригинального авторского письма. Подобным образом подходил к своему литературному герою и ставший классиком Василий Макарович Шукшин.

Мы желаем Вам здоровья и долголетия, желаем всегда оставаться среди нас мудрым наставником и другом...»

От Думы г. Иркутска выступил с приветственным словом депутат Юрий Коренев. Не случайно Дума направила именно его – Ю.Д. Коренев, двенадцать лет являющийся одним из активнейших участников думской работы, – известный прозаик, автор исторических детективов, член Союза писателей России, поддержанный при вступлении в это творческое содружество словом Кима Балкова.

Ким Николаевич не мыслит своей жизни без творчества. Наверное, благодаря этому, благодаря его работоспособности и внутренней организованности, желанию писать каждый день, он и создал более 30 книг. А большая часть новой книги была создана писателем на Байкале, в деревне Пыловке, что находится на 134 километре Кругобайкальской железной дороги. В предисловии писатель обращается к читателям: «...Да, случается неладное и в подлеморских посельях, но крайне редко. Люди тут ещё сохраняют в душе свет и тепло, которые от Бога. И я люблю их за это и желаю им здравствовать ещё долго назло тем, кто стремится сделаться хозяином священного сибирского моря, и говорю следом за ними: «Не бывать этому, покуда живы мы».

1210 9 2

Губернатор Иркутской области С. Левченко вручил подарки и медаль в честь столетия Великой Октябрьской социалистической революции К. Балкову, отметив его вклад в культуру Сибири

А в одной из статей, посвящённых творчеству Кима Балкова, отмечено: «Повествуя о сложнейших, драматических событиях в истории России, автор /.../ пишет с такой мудростью и стремлением понять обе, проливающие кровь «брата своего», стороны, что «избитая» тема воспринимается как откровение, помогающее понять, «почему происходят события в истории, в пространстве». Одним из самых внимательных читателей Кима Балкова оказался поэт Сергей Владимирович Корбут, который в своём выступлении отметил, что он с недавних пор последовал примеру старшего товарища и стал жителем Подлеморья – для него это байкальское побережье в районе реки Снежной, где так хорошо пишется, великое озеро снабжает авторов своей магической силой.

Кима Николаевича Балкова волнует не только отечественная история: первым в России он написал роман о Будде. Это произведение получило положительные отзывы на одном из съездов Союза писателей России. Валентин Григорьевич Распутин отметил, что «такую замечательную книгу мог написать только человек, в котором течёт восточная кровь».

У таланта писателя действительно особые корни – его дедушка был улигершином. В лучших традициях улигершина работает над своими произведениями и Ким Балков. Поэтому не случайно с приветственным адресом обратился к нему Центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Детство писателя прошло в бурятском селе Баргузин, в семье учителя русского языка и литературы, директора школы Николая Николаевича Балкова. Царившая в семье атмосфера любви к книгам, поклонения лучшим образцам художественной словесности, богатая домашняя библиотека приобщили Кима Балкова к миру литературы. Именно из тех лет в писателе взялась твёрдая убеждённость в обращённости писательского творчества не только к взрослым, но и к подрастающему поколению.

Проза Кима Николаевича Балкова обладает большим воспитательным потенциалом. Писателю всегда есть что сказать школьникам. Немало у него было встреч с учащимися образовательных организаций. Ким Николаевич вёл факультатив «Сибирская литература» в школах города Иркутска. Поэтому с приветственным словом к нему обратился и начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Александр Константинович Костин.

Не только детские годы заложили в нём основу писателя. Удивительным оказалось и студенческое время. В 1956 году он поступил на историко­филологический факультет Иркутского государственного университета. Жаркие споры в аудиториях, интересные лекции, рукописные студенческие альманахи, литературное объединение, первые публикации... В те годы вместе с Кимом Балковым в университете учились те, кто вместе с юбиляром составят в будущем славу сибирской литературы и журналистики. От их лица Кима Николаевича приветствовал журналист и писатель Арнольд Иннокентьевич Харитонов.

Сегодняшний Иркутский государственный университет дорожит памятью о выпускниках. С приветственным адресом от филологического факультета университета выступила доцент кафедры русского языка и общего языкознания университета Наталья Владимировна Пономарёва.

Чествование юбиляра затянулось – выступали артисты Иркутского музыкального театра и Иркутского городского театра народной драмы, кадеты и школьники. Последние прочли стихи известных поэтов, обращённые к Киму Балкову – Андрея Румянцева, Владимира Берязева, Владимира Скифа.

Кроме детских и студенческих лет, в жизни юбиляра, его становлении как писателя важными оказались годы, проведённые в солнечной Бурятии, куда по окончании университета он приехал и где жил и работал до конца 80­х годов. Здесь он получил почётное звание «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР».

День в день – 19 сентября 2017 года, в Национальной библиотеке Республики Бурятия литературный вечер, посвящённый юбилею Кима Балкова провёл народный поэт Бурятии Андрей Румянцев. В его новой книге «Певцы родной земли», выходящей на бурятском и русском языках, в числе выдающихся писателей Бурятии, составивших её славу со времени создания первых классических образцов, есть глава, посвящённая творчеству своего соратника и друга Кима Балкова.

Огромная аудитория читателей Иркутской области и Республики Бурятия пожелала Киму Балкову здоровья и долголетия и принялась за чтение его «Серебряной коновязи» – подарка писателя родной земле.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 