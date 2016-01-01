«Гордимся тем, что вы среди нас...»

Своеобразным предисловием к Дням русской духовности и культуры в этом году стали юбилейные торжества, посвящённые 80­летию одного из старейших и известнейших членов Союза писателей России Кима Балкова, прошедшие в Иркутске и Улан-Удэ. Писатель родился 15 сентября 1937 года, года, богатого на литературные таланты – чуть ранее Иркутская область широко отметила 80­летия Валентина Распутина и Александра Вампилова.

А. Румянцев беседует о книгах К. Балкова в Улан­Удэ

19 сентября 2017 г. в Научной библиотеке ИГУ им. В.Г. Распутина состоялось чествование Кима Балкова. На торжестве присутствовали Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич, представители культурных, образовательных учреждений, общественность Иркутска и гости из Республики Бурятия.

«Писать о человеке – значит писать о нравственности». Этими словами Кима Балкова был озаглавлен его торжественный творческий вечер. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил его неоценимый вклад в культуру Сибири, вручил ценные подарки и медаль в честь столетия Великой Октябрьской социалистической революции, что напомнило собравшимся о том неповторимом времени, когда Ким Балков и его сверстники пришли в литературу. Именно при поддержке иркутского губернатора вышла новая книга Кима Балкова «Серебряная коновязь», содержащая свыше шестисот страниц великолепных рассказов.

80 лет, которые отметил юбиляр, – это важный жизненный рубеж. За плечами богатейший писательский опыт – более 50 лет Ким Николаевич профессионально занимается писательским трудом: первая его прозаическая публикация появилась на страницах газеты «Правда Бурятии» в 1966 году, а в 1971 году он был принят в Союз писателей СССР. Писатель не раз был отмечен различными наградами. Он лауреат Большой литературной премии Союза писателей России, Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства, литературной премии Иркутского областного фонда развития культуры и искусства, а также ряда литературных журналов; победитель международного конкурса «Новая русская книга»; действительный член Петровской Академии наук и искусств.

Ведущая торжественного вечера дочь писателя Елена Кимовна Балкова зачитала приветственный адрес Союза писателей России, поступивший 15 сентября, в день юбилея Кима Николаевича. Затем был зачитан текст телеграммы, поступившей в час чествования из Москвы, от Правления Союза писателей России:

«Дорогой Ким Николаевич! Союз писателей России поздравляет Вас со знаменательным юбилеем – 80­летием со дня рождения. Эта вершина Вашей жизни совпадает с той высотой, на которую поднялось Ваше литературное творчество. Мы, а вместе с нами и все почитатели Вашего таланта, гордимся тем, что Вы среди нас, что Ваши книги свидетельствуют о неиссякаемости русской литературной традиции... В преддверии Вашего юбилея Правление Союза писателей России вынесло решение наградить Вас Золотой медалью Василия Шукшина. Ваши произведения глубоко народны, показывают народные характеры и природу России во всем их щедром многообразии, что является достижением Вашего оригинального авторского письма. Подобным образом подходил к своему литературному герою и ставший классиком Василий Макарович Шукшин.

Мы желаем Вам здоровья и долголетия, желаем всегда оставаться среди нас мудрым наставником и другом...»

От Думы г. Иркутска выступил с приветственным словом депутат Юрий Коренев. Не случайно Дума направила именно его – Ю.Д. Коренев, двенадцать лет являющийся одним из активнейших участников думской работы, – известный прозаик, автор исторических детективов, член Союза писателей России, поддержанный при вступлении в это творческое содружество словом Кима Балкова.

Ким Николаевич не мыслит своей жизни без творчества. Наверное, благодаря этому, благодаря его работоспособности и внутренней организованности, желанию писать каждый день, он и создал более 30 книг. А большая часть новой книги была создана писателем на Байкале, в деревне Пыловке, что находится на 134 километре Кругобайкальской железной дороги. В предисловии писатель обращается к читателям: «...Да, случается неладное и в подлеморских посельях, но крайне редко. Люди тут ещё сохраняют в душе свет и тепло, которые от Бога. И я люблю их за это и желаю им здравствовать ещё долго назло тем, кто стремится сделаться хозяином священного сибирского моря, и говорю следом за ними: «Не бывать этому, покуда живы мы».

Губернатор Иркутской области С. Левченко вручил подарки и медаль в честь столетия Великой Октябрьской социалистической революции К. Балкову, отметив его вклад в культуру Сибири

А в одной из статей, посвящённых творчеству Кима Балкова, отмечено: «Повествуя о сложнейших, драматических событиях в истории России, автор /.../ пишет с такой мудростью и стремлением понять обе, проливающие кровь «брата своего», стороны, что «избитая» тема воспринимается как откровение, помогающее понять, «почему происходят события в истории, в пространстве». Одним из самых внимательных читателей Кима Балкова оказался поэт Сергей Владимирович Корбут, который в своём выступлении отметил, что он с недавних пор последовал примеру старшего товарища и стал жителем Подлеморья – для него это байкальское побережье в районе реки Снежной, где так хорошо пишется, великое озеро снабжает авторов своей магической силой.

Кима Николаевича Балкова волнует не только отечественная история: первым в России он написал роман о Будде. Это произведение получило положительные отзывы на одном из съездов Союза писателей России. Валентин Григорьевич Распутин отметил, что «такую замечательную книгу мог написать только человек, в котором течёт восточная кровь».

У таланта писателя действительно особые корни – его дедушка был улигершином. В лучших традициях улигершина работает над своими произведениями и Ким Балков. Поэтому не случайно с приветственным адресом обратился к нему Центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Детство писателя прошло в бурятском селе Баргузин, в семье учителя русского языка и литературы, директора школы Николая Николаевича Балкова. Царившая в семье атмосфера любви к книгам, поклонения лучшим образцам художественной словесности, богатая домашняя библиотека приобщили Кима Балкова к миру литературы. Именно из тех лет в писателе взялась твёрдая убеждённость в обращённости писательского творчества не только к взрослым, но и к подрастающему поколению.

Проза Кима Николаевича Балкова обладает большим воспитательным потенциалом. Писателю всегда есть что сказать школьникам. Немало у него было встреч с учащимися образовательных организаций. Ким Николаевич вёл факультатив «Сибирская литература» в школах города Иркутска. Поэтому с приветственным словом к нему обратился и начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Александр Константинович Костин.

Не только детские годы заложили в нём основу писателя. Удивительным оказалось и студенческое время. В 1956 году он поступил на историко­филологический факультет Иркутского государственного университета. Жаркие споры в аудиториях, интересные лекции, рукописные студенческие альманахи, литературное объединение, первые публикации... В те годы вместе с Кимом Балковым в университете учились те, кто вместе с юбиляром составят в будущем славу сибирской литературы и журналистики. От их лица Кима Николаевича приветствовал журналист и писатель Арнольд Иннокентьевич Харитонов.

Сегодняшний Иркутский государственный университет дорожит памятью о выпускниках. С приветственным адресом от филологического факультета университета выступила доцент кафедры русского языка и общего языкознания университета Наталья Владимировна Пономарёва.

Чествование юбиляра затянулось – выступали артисты Иркутского музыкального театра и Иркутского городского театра народной драмы, кадеты и школьники. Последние прочли стихи известных поэтов, обращённые к Киму Балкову – Андрея Румянцева, Владимира Берязева, Владимира Скифа.

Кроме детских и студенческих лет, в жизни юбиляра, его становлении как писателя важными оказались годы, проведённые в солнечной Бурятии, куда по окончании университета он приехал и где жил и работал до конца 80­х годов. Здесь он получил почётное звание «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР».

День в день – 19 сентября 2017 года, в Национальной библиотеке Республики Бурятия литературный вечер, посвящённый юбилею Кима Балкова провёл народный поэт Бурятии Андрей Румянцев. В его новой книге «Певцы родной земли», выходящей на бурятском и русском языках, в числе выдающихся писателей Бурятии, составивших её славу со времени создания первых классических образцов, есть глава, посвящённая творчеству своего соратника и друга Кима Балкова.

Огромная аудитория читателей Иркутской области и Республики Бурятия пожелала Киму Балкову здоровья и долголетия и принялась за чтение его «Серебряной коновязи» – подарка писателя родной земле.