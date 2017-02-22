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Где вы, братишки?!
Николай ПРОТАСОВ   
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Встретил я как-то мальчишек-солдат,
И грустно на сердце мне стало,
Вспомнил свой кубрик, братишек-ребят
И крейсер родной у причала.

Знают друзья, что Отчизне служил,
И высшего нету почёта,
Форму морскую я с честью носил,
Теперь меня сняли с учёта.

С друзьями мы трудную службу несли,
И ею безмерно гордились,
Не раз под «Славянку» мы строем прошли
И делу морскому учились.

В команде матросы все – как один,
Команды они выполняли,
Вахту не смели бросать без причин,
Служили, как нам завещали.

Бывало, на берег я только сойду:
Девчонка уже ожидала.
Сказать бы ей надо о том, что люблю,
Но смелости мне не хватало.

Ходили мы часто в дальний поход,
Нескоро назад возвращались,
В море встречали закат и восход,
И волны, как горы, вздымались.

На берег сошёл, а девчонки той нет,
Закончилась дружба большая,
Прошло с той разлуки немало уж лет,
Но память осталась живая.

Где вы, братишки? Откликнетесь все,
Ведь нас так немного осталось,
Мы вместе споём о матросской судьбе,
О море, что в берег хлесталось!

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