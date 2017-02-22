Встретил я как-то мальчишек-солдат,

И грустно на сердце мне стало,

Вспомнил свой кубрик, братишек-ребят

И крейсер родной у причала.

Знают друзья, что Отчизне служил,

И высшего нету почёта,

Форму морскую я с честью носил,

Теперь меня сняли с учёта.

С друзьями мы трудную службу несли,

И ею безмерно гордились,

Не раз под «Славянку» мы строем прошли

И делу морскому учились.

В команде матросы все – как один,

Команды они выполняли,

Вахту не смели бросать без причин,

Служили, как нам завещали.

Бывало, на берег я только сойду:

Девчонка уже ожидала.

Сказать бы ей надо о том, что люблю,

Но смелости мне не хватало.

Ходили мы часто в дальний поход,

Нескоро назад возвращались,

В море встречали закат и восход,

И волны, как горы, вздымались.

На берег сошёл, а девчонки той нет,

Закончилась дружба большая,

Прошло с той разлуки немало уж лет,

Но память осталась живая.

Где вы, братишки? Откликнетесь все,

Ведь нас так немного осталось,

Мы вместе споём о матросской судьбе,

О море, что в берег хлесталось!