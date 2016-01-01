Где ты, где ты, где ты, сокол?

Жду тебя годами я...

Да, добычу ты наклёкал.

Не наклёкал лишь меня...

Вслед смотрели мне, судили:

Отчего, мол, не увёз?

Вдоль и поперёк рядили,

Учиняли мне допрос:

Что там было, как там было.

Баба ль мужня, девка ль я?

Ты-то, мол, его любила,

Да любил ли он тебя?

Обещала – дожидаю,

Но дождусь ли, нет – как знать?

Дар твой свято сохраняю,

Не решаюсь надевать...

Ты сказал: – Носи! – не смею.

Ты сказал: – Люби! – люблю.

– Верь! – сказал, – и я надеюсь,

Только часто слёзы лью...

Сердца горькая морока,

Образ вышитый творца...

Где ты, где ты, где ты, сокол?

Не ответит герб с кольца...

* * *

– Простынет хата! – бабушка кричала. –

Не выстуди!

Я дверью – хлоп! – в мороз.

И долго на крыльце потом стояла,

Прикрыв от стужи рукавицей нос.

Выл у соседки наглый поросёнок,

Ход в огород был узок, как окоп.

Мороза сотни крохотных иголок

Впивались в мой упрямый смуглый лоб.

В туманы молча кутались Саяны,

И дыбилась на их хребтах тайга.

И инеем застывшего дыханья

Ложились на ресницы мне снега.

Прохожих и проезжих отмечая,

Позёмка вдоль по улице мела.

И чья-то баба, вёдрами качая,

Сквозь ту позёмку с коромыслом шла.

Звенела цепь промёрзшего колодца,

Мотоциклет строчил, как пулемёт.

Я знала: это счастье мне даётся

На много зим и много лет вперёд.

* * *

– Простынет хата! – бабушка кричала. –

Не выстуди!

Я дверью – хлоп! – в мороз.

И долго на крыльце потом стояла,

Прикрыв от стужи рукавицей нос.

Выл у соседки наглый поросёнок,

Ход в огород был узок, как окоп.

Мороза сотни крохотных иголок

Впивались в мой упрямый смуглый лоб.

В туманы молча кутались Саяны,

И дыбилась на их хребтах тайга.

И инеем застывшего дыханья

Ложились на ресницы мне снега.

Прохожих и проезжих отмечая,

Позёмка вдоль по улице мела.

И чья-то баба, вёдрами качая,

Сквозь ту позёмку с коромыслом шла.

Звенела цепь промёрзшего колодца,

Мотоциклет строчил, как пулемёт.

Я знала: это счастье мне даётся

На много зим и много лет вперёд.