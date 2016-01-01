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Где ты, где ты, где ты, сокол?
|Светлана ШЕГЕБАЕВА, член Союза писателей России
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Где ты, где ты, где ты, сокол?
Жду тебя годами я...
Да, добычу ты наклёкал.
Не наклёкал лишь меня...
Вслед смотрели мне, судили:
Отчего, мол, не увёз?
Вдоль и поперёк рядили,
Учиняли мне допрос:
Что там было, как там было.
Баба ль мужня, девка ль я?
Ты-то, мол, его любила,
Да любил ли он тебя?
Обещала – дожидаю,
Но дождусь ли, нет – как знать?
Дар твой свято сохраняю,
Не решаюсь надевать...
Ты сказал: – Носи! – не смею.
Ты сказал: – Люби! – люблю.
– Верь! – сказал, – и я надеюсь,
Только часто слёзы лью...
Сердца горькая морока,
Образ вышитый творца...
Где ты, где ты, где ты, сокол?
Не ответит герб с кольца...
* * *
– Простынет хата! – бабушка кричала. –
Не выстуди!
Я дверью – хлоп! – в мороз.
И долго на крыльце потом стояла,
Прикрыв от стужи рукавицей нос.
Выл у соседки наглый поросёнок,
Ход в огород был узок, как окоп.
Мороза сотни крохотных иголок
Впивались в мой упрямый смуглый лоб.
В туманы молча кутались Саяны,
И дыбилась на их хребтах тайга.
И инеем застывшего дыханья
Ложились на ресницы мне снега.
Прохожих и проезжих отмечая,
Позёмка вдоль по улице мела.
И чья-то баба, вёдрами качая,
Сквозь ту позёмку с коромыслом шла.
Звенела цепь промёрзшего колодца,
Мотоциклет строчил, как пулемёт.
Я знала: это счастье мне даётся
На много зим и много лет вперёд.
* * *
– Простынет хата! – бабушка кричала. –
Не выстуди!
Я дверью – хлоп! – в мороз.
И долго на крыльце потом стояла,
Прикрыв от стужи рукавицей нос.
Выл у соседки наглый поросёнок,
Ход в огород был узок, как окоп.
Мороза сотни крохотных иголок
Впивались в мой упрямый смуглый лоб.
В туманы молча кутались Саяны,
И дыбилась на их хребтах тайга.
И инеем застывшего дыханья
Ложились на ресницы мне снега.
Прохожих и проезжих отмечая,
Позёмка вдоль по улице мела.
И чья-то баба, вёдрами качая,
Сквозь ту позёмку с коромыслом шла.
Звенела цепь промёрзшего колодца,
Мотоциклет строчил, как пулемёт.
Я знала: это счастье мне даётся
На много зим и много лет вперёд.
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В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
В настоящее время Пенсионный фонд России в соответствии с представлением Счетной палаты РФ приостановил прием электронных заявлений от удостоверяющих центров о переводе пенсионных накоплений в управляющие ком...
На сайте Пенсионного фонда России заработал голосовой ассистент – новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не т...
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В рамках Второго Форума социальных инноваций регионов, проходящего 8-9 июня 2017 г. в г. Красногорске, Пенсионный фонд подписал два соглашения о сотрудничестве.
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов принял участие в церемонии открытия выставки инновационных социальных проектов субъектов РФ в рамках Второго Форума социальных инноваций регионов ...
Пенсионный фонд России выпустил ежегодный отчет о главных направлениях и итогах своей работы. В документе отражены основные показатели российской системы пенсионного и социального обеспечения за 2016 год, вкл...
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов принял участие в панельной сессии ПМЭФ "Зрелый спрос. Демографический портрет современного покупателя", посвященной вопросам глобального демографи...
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Сегодня на заседании Правительства Российской Федерации был рассмотрен и одобрен отчет об исполнении бюджета ПФР за 2016 год. Правительство РФ приняло решение о направлении отчета в Федеральное Собрание Росси...
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис подачи заявления на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-«северянам».
В прошлом году участники Программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои счета 5,7 млрд рублей добровольных взносов. Из них в мае 2017 года государство прософинансировало 5,5 млрд рублей.
В соответствии с изменениями в законодательстве*, упрощается порядок подтверждения и включения в страховой стаж периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет. И...
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