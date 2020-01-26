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Евгений Обухов: НЕфакты о великих...
Евгений Обухов, Литературная газета   
26 Января 2020 г.
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К композитору Мендельсону пришёл малолетний сын и сообщил:

– Пап, я хочу жениться.

– Марш отсюда! Марш! – вскипел композитор Мендельсон.

 

НЕфакты о великих...

* * *

Говорят, что Диоген и Архимед приехали на одну научно-практическую конференцию. Архимед заплатил за гостиницу заграничными динариями и тут же получил номер с ванной. А замешкавшегося с оплатой Диогена попросили пока переночевать в стоявшей на дворе бочке.

* * *

Клаудии Шиффер очень понравилось загорать на крыше. Залезет, бывало, лежит, а народ внизу толпится с биноклями: «Что такое?! Что там на крыше?!»

А это на крыше – Шиффер.

* * *

Однажды к Гоголю зашёл Герострат:

– Николай Васильевич, дайте что-нибудь на растопочку.

По инф. lgz.ru

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