Евгений Обухов: НЕфакты о великих...

К композитору Мендельсону пришёл малолетний сын и сообщил:

– Пап, я хочу жениться.

– Марш отсюда! Марш! – вскипел композитор Мендельсон.

* * *

Говорят, что Диоген и Архимед приехали на одну научно-практическую конференцию. Архимед заплатил за гостиницу заграничными динариями и тут же получил номер с ванной. А замешкавшегося с оплатой Диогена попросили пока переночевать в стоявшей на дворе бочке.

* * *

Клаудии Шиффер очень понравилось загорать на крыше. Залезет, бывало, лежит, а народ внизу толпится с биноклями: «Что такое?! Что там на крыше?!»

А это на крыше – Шиффер.

* * *

Однажды к Гоголю зашёл Герострат:

– Николай Васильевич, дайте что-нибудь на растопочку.

По инф. lgz.ru

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