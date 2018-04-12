Это было давно, это было недавно

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30 лет тому назад Иркутск захлестнула волна «неформального» литературного движения, зародившаяся с началом перестройки где-то в столицах. Годом ранее Иркутска первая «альтернативная» конференция молодых писателей прошла в Саянске под названием «Помост» (об этом мы уже писали).
Авторов, желавших заявить о себе на вольной волне оказалось не просто много, а очень много. Костяк этого движения в основном интересовал собственный литературный успех, путь к которому был тернист и долог, хотя большинство стали-таки со временем обладателями членских билетов писательских союзов. А вот у «массовки» шансов «обилетиться» практически не было.
Вспомнить историю дало повод стихотворение Галины Ахметгалеевой «Птицы-летуньи», участникам иркутского «Помоста» в то время посвящённое и недавно ею доработанное. Галина Гавриловна умеет и любит неторопливо работать со словом, у неё много публикаций в газетах и журналах, есть и поэтические сборники. Знакомо её творчество и читателям газеты «Мои года».
В те же давние годы обращают на себя внимание ценителей изящного слова верлибры братчанина Владимира Монахова. Он так же, как и «помостовцы», был далёк от официоза, однако к неприкаянным неформалам отношения не имел, поскольку был уже весьма известным журналистом – с 1982 года (по 2002й) работал собственным корреспондентом «Восточно-Сибирской правды» в Братске, не за горами была и первая его книга «Правда лица» (1993 г.). В настоящее время Владимир Васильевич – член Союза российских писателей, автор более дюжины книг стихотворений и прозы, об оригинальности которых говорят уже их названия: «Второе пришествие бытия», «Человек человеку – рифма», «Эпоха снегопада», «Негосударственный человек. Этюды неконструктивной созерцательности», «Заросли бесконечного», «Вымысел правды» и другие. Его произведения публиковали полтора десятка журналов и альманахов России и солидные антологии, в том числе «Русский верлибр», «Сквозь тишину. Антология русских хайку, сенрю и трёхстиший», «Приют неизвестных поэтов. Дикоросы», «Антология ПО под редакцией К. Кедрова», «Нестоличная литература», «45 параллель», «Жанры и строфы современной русской поэзии», «Лучшие стихи 2011 года». В 1999 году В. Монахов был награждён Пушкинской медалью Международного Пушкинского общества (Нью-Йорк), за серию лирико-философских эссе, опубликованных в журнале «Юность», в 2005 году стал лауреатом литературной премии имени Владимира Максимова, в 2009 году за «Русскую сказку» ему вручена национальная премия «Серебряное перо», в 2014 году у поэта и прозаика Владимира Монахова сразу два значимых достижения: лауреат международного поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра Вегина и второе место в номинации «Бэла» за лучшую новеллу о любви в международном Лермонтовском конкурсе.
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