Друг другу в глаза заглянуть...

Дина Валерьевна – о себе: «Родилась в Томске в 1970 году, где прожила первые (бессознательные) три года жизни. В 1973 году моя семья переехала в Иркутск, где я окончила среднюю школу № 27. Первые стихи написаны, помнится, лет в шесть, и это было сатирическое послание мальчику по имени Гена. Стихи эти он с интересом прочитал вместе с другом – отнёсся к этому серьёзно. Возможно, это отношение меня и ободрило. С 1989 по 1992 год жила в Петербурге, где был «верлибровый» и «декадентский» периоды моего стихотворчества. Потом переехала в Москву, добывала высшее образование на филологическом факультете МГУ имени Ломоносова. Защитила диплом по теме «Драматургия Александра Галина». Вернувшись в Иркутск, поступила в магистратуру по специальности «Лингвокриминалистика» – особый раздел лингвистики, изучение которого приводит к размышлению об особой ответственности за свои слова. И не только в стихах...»

НА КРАЮ

Нам кажется, что миру края нет.

Но где-то эта линия проходит,

Которая, как горизонт, обводит

Заветной белой кромкой этот свет,

Где сладко пахнут яблони в цвету,

И дышит ветром золотое поле...

Один неверный шаг – и злая воля

Ломает эту тонкую черту...

КОСТЁР ВОЙНЫ

В костре войны, в её кровавой мгле

Не счесть убитых, без вести пропавших,

На поле битвы намертво стоявших

По горло в изувеченной земле.

Сквозь караван десятков мирных лет

Мы слышим плач –

там дети просят хлеба,

Над нашим дедом багровеет небо,

И чёрный ужас застилает свет.

И тело размягчается, как воск,

И не хватает воздуха для стона...

За пазухой ни одного патрона –

Лишь сердце, оглушающее мозг...

Без жалости спалишь себя дотла,

Живой гранатой

бросишь в рукопашный...

Заточен штык, и в потайном кармашке

Икона материнская цела...

Горящий фронт и тот голодный дом...

Война у нас в крови – мы все живём

В том доме,

В том окопе,

В той петле...

Мы сердцем запеклись в её золе.

ПЕРЕДЫШКА

Оглянись, мой друг – стрельба стихает.

Мы успеем дух перевести.

К счастью, здесь пока никто не знает,

Что мы сбились с верного пути.

Посмотри, как нас осталось мало

На тяжелом, хрупком корабле.

Не всегда судьба оберегала

Преданных неведомой земле.

Не грусти – мы вахты отстояли,

Доверяя звёздам и друзьям.

И с любовью душу преломляли,

Как сухую корку – пополам.

Мы в своём сиротстве вне закона:

Пусть не доведётся, может быть,

Голову склонить перед иконой...

Но достанет сердца, чтоб простить.

Снова время, разомкнув объятья

Тишины, несётся градом пуль,

И хрипя весёлые проклятья,

Память выворачивает руль,

Листьями шумя, как парусами,

Словно сказочный огромный лес,

Наша жизнь плывёт перед глазами,

Полная кошмаров и чудес.

МАТЕРИНСКОЕ

Чтоб ни дна мне, ни покрышечки!

Голова моя еловая!..

Спохватилась – нет мальчишечки!..

Убежал, дитя бедовое.

Мне бы нитку, мне б тропиночку –

Мне, видать, дорога дальняя...

Где же ты, моя кровиночка,

Заблудившаяся жаль моя?..

Тёмный лес навстречу хмурится,

Точно недруг перед битвою...

Сохрани тебя Заступница

Материнскою молитвою!..

ГОСТЬЯ

Я теперь не скажу: «Оторви да брось!»

Сладким лепетом одурманенный...

Ты вошла бесшумно, нежданный гость –

Робко, как оленёнок раненый.

Ты раскрыла мне душу книгою –

Вижу пальцы твои освещённые.

И вся жизнь для тебя – религия,

А я просто тварь некрещёная.

Что ты, ошеломлённо нежная,

Потеряла, какого демона?

Ворожея моя безгрешная,

Неразумная, что ж ты сделала?

Мы, как песни, с тобою разные:

Колыбельная и застольная.

Ты в глаза мне посмотришь с ласкою –

От стыда моё сердце стонет.

Назовёшь негромко по имени –

Захожусь от внезапной боли я.

Привяжи меня, прогони меня,

Отпусти грехи мои вольные!

Многих я любил, долго я гулял,

Жил бездумно, ничем не скованный.

А теперь словно в светлый храм попал,

И молиться учусь, очарованный.

МНОГОТОЧИЯ

Расплавились поверхности зеркал...

Едва держась в невероятном крене,

Корабль суеты на сонный бал

Причалил, возвышаясь в лунной пене.

И парус, как живое существо,

Тревожит зренье зябким колыханьем.

Мираж неясен – не прочесть его

Сквозь стёкла, замутнённые дыханьем...

Волнуешься, как будто ждёшь гостей...

И вот, сопровождаемая снами,

Ночная оттепель, сгущая плоть теней,

Вошла в твой дом с певучими дверями –

И всё, что меркло, по углам таясь,

Вдруг закружилось снегопадом в лицах,

Как россыпь огоньков лесных, светясь

Мучительным желанием – продлиться...

И манят, и пунктирят узкий путь,

Вручая тебе кремень и кресало.

Но стоит только невпопад вздохнуть

Или шагнуть не в такт – и всё пропало.

Вновь будешь торопливо собирать

На нитях слуха гаснущие звуки...

Протягивать и снова отнимать

В краю бессонниц тающие руки...

СОНЕТ

Когда меня, как именинный торт,

Украсят, чтобы вынести прощаться,

Ко мне слетит из белых сов эскорт...

Не прогоняйте – пусть себе кружатся.

Стреноженное телом естество,

Распутавшись, сойдёт с земной орбиты,

Тогда и обнаружится родство

Души и тех, кто составляет свиту.

Жаль. Смерть такой жестокий конвоир:

Ни обаяньем взять, ни откупиться...

Мы покидаем неуютный мир,

И к каждому свои стремятся птицы.

Я это вижу, словно наяву...

Не плачь. Возьми себе одну сову.

В МАРТЕ

Жеребёнок мой неокрепший, моя весна –

То брыкаешься, то замрёшь,

то прыгаешь вбок...

И по-новому воздух свеж,

и вода вкусна...

Надо просто жить

и не думать, какой в этом прок.

Как согретое зёрнышко,

я выхожу на свет...

Что-то тает в груди –

наверно, последний снег.

ПО ВЕСНЕ

Когда весной расходятся пути,

Ты чей-то светлый кодекс нарушаешь:

Не по сезону сохнешь, замерзаешь...

А должен таять, сквозь асфальт расти.

Прощаемся – надкусываем нить

Совместного тугого переплёта.

А сверху с треском лопается что-то,

Пока мы рвёмся сцену разделить.

Распалась пьеса – части неравны:

Ты лишь обложку унесёшь в изгнанье,

Где буквы не построены в названье,

Как армия разрушенной страны.

А мне досталось, что не унести:

Твой монолог – фальшивая монета,

Нелепое свиданье без сюжета,

Да камнем в спину брошено «прости»...

И, повинуясь розовой весне,

Простила... Словно в луже утопила:

Ногой толкнула – булькнуло и сплыло.

И почки залпом салютуют мне.

ПОКЛОН

Я кланяюсь тебе издалека,

И снова понимаю сердцем робким,

Что это твоя лёгкая рука

Меня ведёт по заповедным тропкам.

Где, флагами ресницы опустив,

Свой гобелен продумывает осень,

Вплетая оборвавшийся мотив

В таёжный хор величественных сосен.

И в тишине – как вызревший горох –

Потрескивают листья под ногами...

На мягких кочках золотеет мох,

И смотрит лес зелёными глазами.

СВАДЕБНОЕ

Вьюга белой фатой заметает дорожки,

Чтобы сбилась со следа волчица-беда...

Нас зима размешала

серебряной ложкой,

И в клубочек смотала, и катит туда,

Где стоит в ожиданье узорчатый терем,

И хранит в сундучке золотое кольцо.

Там сбывается счастье,

в которое верим...

Надо просто приехать.

Расчистить крыльцо.

И очаг затопить, и заняться ночлегом,

И друг другу в глаза заглянуть...

В этот час

Стихнет мир,

Словно лес, переполненный снегом,

И останутся звезды, влюблённые в нас.