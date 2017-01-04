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Друг другу в глаза заглянуть...
|Дина Валерьевна
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Дина Валерьевна – о себе: «Родилась в Томске в 1970 году, где прожила первые (бессознательные) три года жизни. В 1973 году моя семья переехала в Иркутск, где я окончила среднюю школу № 27. Первые стихи написаны, помнится, лет в шесть, и это было сатирическое послание мальчику по имени Гена. Стихи эти он с интересом прочитал вместе с другом – отнёсся к этому серьёзно. Возможно, это отношение меня и ободрило. С 1989 по 1992 год жила в Петербурге, где был «верлибровый» и «декадентский» периоды моего стихотворчества. Потом переехала в Москву, добывала высшее образование на филологическом факультете МГУ имени Ломоносова. Защитила диплом по теме «Драматургия Александра Галина». Вернувшись в Иркутск, поступила в магистратуру по специальности «Лингвокриминалистика» – особый раздел лингвистики, изучение которого приводит к размышлению об особой ответственности за свои слова. И не только в стихах...»
НА КРАЮ
Нам кажется, что миру края нет.
Но где-то эта линия проходит,
Которая, как горизонт, обводит
Заветной белой кромкой этот свет,
Где сладко пахнут яблони в цвету,
И дышит ветром золотое поле...
Один неверный шаг – и злая воля
Ломает эту тонкую черту...
КОСТЁР ВОЙНЫ
В костре войны, в её кровавой мгле
Не счесть убитых, без вести пропавших,
На поле битвы намертво стоявших
По горло в изувеченной земле.
Сквозь караван десятков мирных лет
Мы слышим плач –
там дети просят хлеба,
Над нашим дедом багровеет небо,
И чёрный ужас застилает свет.
И тело размягчается, как воск,
И не хватает воздуха для стона...
За пазухой ни одного патрона –
Лишь сердце, оглушающее мозг...
Без жалости спалишь себя дотла,
Живой гранатой
бросишь в рукопашный...
Заточен штык, и в потайном кармашке
Икона материнская цела...
Горящий фронт и тот голодный дом...
Война у нас в крови – мы все живём
В том доме,
В том окопе,
В той петле...
Мы сердцем запеклись в её золе.
ПЕРЕДЫШКА
Оглянись, мой друг – стрельба стихает.
Мы успеем дух перевести.
К счастью, здесь пока никто не знает,
Что мы сбились с верного пути.
Посмотри, как нас осталось мало
На тяжелом, хрупком корабле.
Не всегда судьба оберегала
Преданных неведомой земле.
Не грусти – мы вахты отстояли,
Доверяя звёздам и друзьям.
И с любовью душу преломляли,
Как сухую корку – пополам.
Мы в своём сиротстве вне закона:
Пусть не доведётся, может быть,
Голову склонить перед иконой...
Но достанет сердца, чтоб простить.
Снова время, разомкнув объятья
Тишины, несётся градом пуль,
И хрипя весёлые проклятья,
Память выворачивает руль,
Листьями шумя, как парусами,
Словно сказочный огромный лес,
Наша жизнь плывёт перед глазами,
Полная кошмаров и чудес.
МАТЕРИНСКОЕ
Чтоб ни дна мне, ни покрышечки!
Голова моя еловая!..
Спохватилась – нет мальчишечки!..
Убежал, дитя бедовое.
Мне бы нитку, мне б тропиночку –
Мне, видать, дорога дальняя...
Где же ты, моя кровиночка,
Заблудившаяся жаль моя?..
Тёмный лес навстречу хмурится,
Точно недруг перед битвою...
Сохрани тебя Заступница
Материнскою молитвою!..
ГОСТЬЯ
Я теперь не скажу: «Оторви да брось!»
Сладким лепетом одурманенный...
Ты вошла бесшумно, нежданный гость –
Робко, как оленёнок раненый.
Ты раскрыла мне душу книгою –
Вижу пальцы твои освещённые.
И вся жизнь для тебя – религия,
А я просто тварь некрещёная.
Что ты, ошеломлённо нежная,
Потеряла, какого демона?
Ворожея моя безгрешная,
Неразумная, что ж ты сделала?
Мы, как песни, с тобою разные:
Колыбельная и застольная.
Ты в глаза мне посмотришь с ласкою –
От стыда моё сердце стонет.
Назовёшь негромко по имени –
Захожусь от внезапной боли я.
Привяжи меня, прогони меня,
Отпусти грехи мои вольные!
Многих я любил, долго я гулял,
Жил бездумно, ничем не скованный.
А теперь словно в светлый храм попал,
И молиться учусь, очарованный.
МНОГОТОЧИЯ
Расплавились поверхности зеркал...
Едва держась в невероятном крене,
Корабль суеты на сонный бал
Причалил, возвышаясь в лунной пене.
И парус, как живое существо,
Тревожит зренье зябким колыханьем.
Мираж неясен – не прочесть его
Сквозь стёкла, замутнённые дыханьем...
Волнуешься, как будто ждёшь гостей...
И вот, сопровождаемая снами,
Ночная оттепель, сгущая плоть теней,
Вошла в твой дом с певучими дверями –
И всё, что меркло, по углам таясь,
Вдруг закружилось снегопадом в лицах,
Как россыпь огоньков лесных, светясь
Мучительным желанием – продлиться...
И манят, и пунктирят узкий путь,
Вручая тебе кремень и кресало.
Но стоит только невпопад вздохнуть
Или шагнуть не в такт – и всё пропало.
Вновь будешь торопливо собирать
На нитях слуха гаснущие звуки...
Протягивать и снова отнимать
В краю бессонниц тающие руки...
СОНЕТ
Когда меня, как именинный торт,
Украсят, чтобы вынести прощаться,
Ко мне слетит из белых сов эскорт...
Не прогоняйте – пусть себе кружатся.
Стреноженное телом естество,
Распутавшись, сойдёт с земной орбиты,
Тогда и обнаружится родство
Души и тех, кто составляет свиту.
Жаль. Смерть такой жестокий конвоир:
Ни обаяньем взять, ни откупиться...
Мы покидаем неуютный мир,
И к каждому свои стремятся птицы.
Я это вижу, словно наяву...
Не плачь. Возьми себе одну сову.
В МАРТЕ
Жеребёнок мой неокрепший, моя весна –
То брыкаешься, то замрёшь,
то прыгаешь вбок...
И по-новому воздух свеж,
и вода вкусна...
Надо просто жить
и не думать, какой в этом прок.
Как согретое зёрнышко,
я выхожу на свет...
Что-то тает в груди –
наверно, последний снег.
ПО ВЕСНЕ
Когда весной расходятся пути,
Ты чей-то светлый кодекс нарушаешь:
Не по сезону сохнешь, замерзаешь...
А должен таять, сквозь асфальт расти.
Прощаемся – надкусываем нить
Совместного тугого переплёта.
А сверху с треском лопается что-то,
Пока мы рвёмся сцену разделить.
Распалась пьеса – части неравны:
Ты лишь обложку унесёшь в изгнанье,
Где буквы не построены в названье,
Как армия разрушенной страны.
А мне досталось, что не унести:
Твой монолог – фальшивая монета,
Нелепое свиданье без сюжета,
Да камнем в спину брошено «прости»...
И, повинуясь розовой весне,
Простила... Словно в луже утопила:
Ногой толкнула – булькнуло и сплыло.
И почки залпом салютуют мне.
ПОКЛОН
Я кланяюсь тебе издалека,
И снова понимаю сердцем робким,
Что это твоя лёгкая рука
Меня ведёт по заповедным тропкам.
Где, флагами ресницы опустив,
Свой гобелен продумывает осень,
Вплетая оборвавшийся мотив
В таёжный хор величественных сосен.
И в тишине – как вызревший горох –
Потрескивают листья под ногами...
На мягких кочках золотеет мох,
И смотрит лес зелёными глазами.
СВАДЕБНОЕ
Вьюга белой фатой заметает дорожки,
Чтобы сбилась со следа волчица-беда...
Нас зима размешала
серебряной ложкой,
И в клубочек смотала, и катит туда,
Где стоит в ожиданье узорчатый терем,
И хранит в сундучке золотое кольцо.
Там сбывается счастье,
в которое верим...
Надо просто приехать.
Расчистить крыльцо.
И очаг затопить, и заняться ночлегом,
И друг другу в глаза заглянуть...
В этот час
Стихнет мир,
Словно лес, переполненный снегом,
И останутся звезды, влюблённые в нас.
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