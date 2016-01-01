ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Cияй, Hоссия!
Валерий ХАТЮШИН   
Изменить размер шрифта

 

Почти четверть века на иркутской земле живёт и здравствует «Сияние России». В 1994 году это был настоящий прорыв в блокаде молчания, окружившей всё русское после прихода к власти презиравших патриотизм либералов. Сегодня нашу область уже трудно представить без этого ежегодного праздника русской духовности и культуры.

Что касается литературной программы, то «сияют» в городах и весях Приангарья и гости, и местные писатели, то вместе, то порознь, поскольку гостей на всех желающих принять их попросту не хватает. Вот и мне довелось сопровождать в Усолье­Сибирское москвичей Николая Ивановича Дорошенко (слева) и Валерия Васильевича Хатюшина (справа) в компании с иркутскими поэтами Светланой Шегебаевой и Алёной Рычковой­Закаблуковской. Усольчане оказали нашей группе тёплый приём, но при этом достойно вступали в дискуссию, высказывали собственные точки зрения по тем вопросам, которые поднимали столичные деятели литературы. Получилось живое неформальное общение, которым обе стороны остались довольны.

И вот одно из прозвучавших на этой встрече стихотворений.

***

Основа

Век жестокий. Шептанье на кухне...

Каждый вдаль с оптимизмом глядит...

Мы не знали, – что здание рухнет,

коль оно не на камне стоит.

Мир безбожный в безвременье канет,

рай земной с пьедестала сойдёт.

Если вера стоит не на камне, –

эта вера себя изживёт.

В Нём одном для людей утешенье

в окруженье несметных угроз,

в Нём и жизнь, и любовь, и спасенье.

Имя этому камню – Христос.

Вся Вселенная – для человека.

Но погряз он в дурмане химер.

Так погиб, не проживший и века,

дом с названием СССР.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 