|
Cияй, Hоссия!
|Валерий ХАТЮШИН
|
Почти четверть века на иркутской земле живёт и здравствует «Сияние России». В 1994 году это был настоящий прорыв в блокаде молчания, окружившей всё русское после прихода к власти презиравших патриотизм либералов. Сегодня нашу область уже трудно представить без этого ежегодного праздника русской духовности и культуры.
Что касается литературной программы, то «сияют» в городах и весях Приангарья и гости, и местные писатели, то вместе, то порознь, поскольку гостей на всех желающих принять их попросту не хватает. Вот и мне довелось сопровождать в УсольеСибирское москвичей Николая Ивановича Дорошенко (слева) и Валерия Васильевича Хатюшина (справа) в компании с иркутскими поэтами Светланой Шегебаевой и Алёной РычковойЗакаблуковской. Усольчане оказали нашей группе тёплый приём, но при этом достойно вступали в дискуссию, высказывали собственные точки зрения по тем вопросам, которые поднимали столичные деятели литературы. Получилось живое неформальное общение, которым обе стороны остались довольны.
И вот одно из прозвучавших на этой встрече стихотворений.
***
Основа
Век жестокий. Шептанье на кухне...
Каждый вдаль с оптимизмом глядит...
Мы не знали, – что здание рухнет,
коль оно не на камне стоит.
Мир безбожный в безвременье канет,
рай земной с пьедестала сойдёт.
Если вера стоит не на камне, –
эта вера себя изживёт.
В Нём одном для людей утешенье
в окруженье несметных угроз,
в Нём и жизнь, и любовь, и спасенье.
Имя этому камню – Христос.
Вся Вселенная – для человека.
Но погряз он в дурмане химер.
Так погиб, не проживший и века,
дом с названием СССР.
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во... Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Коротко и ясно о том, как получить ЕДВ – ежемесячную денежную выплату. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией сайта для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).
Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России, проходившей в Пензе с 29 сентября по 1 октября. В общекомандном зачёте лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. Второе место заняла коман...
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая им различные ...
В городе Вязники Владимирской области состоялось торжественное открытие современного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он был возведен в рамках социальной программы Владимирской области за счет сред...
На Московской Бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на перерасчет пенсии.
Председатель Правления ПФР Антон Дроздов выступил с докладом на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации РФ на тему «IT-технологии в социальной сфере».
Пенсионный фонд России сообщает о создании Общественного совета – постоянно действующего коллегиального совещательно-консультативного органа ПФР, главной работой которого станет общественный контроль за деяте...
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России инициативно отправляются в школ...
Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» обновили учебник «Азбука Интернета» и материалы на сайте azbukainterneta.ru. Теперь базовый курс программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности расширен до 1...
Об этом Министр труда и социальной зашиты РФ Максим Топилин заявил по итогам заседания Правительства России.
Глава фонда доложил Председателю Правительства о текущей работе в части выплаты пенсий и материнского капитала. Обсуждались также вопросы взаимодействия фонда с Федеральной налоговой службой, с системой МФЦ, ...
В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен з...
В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих вы...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Коротко и ясно о том, как получить ЕДВ – ежемесячную денежную выплату. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией сайта для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).
Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России, проходившей в Пензе с 29 сентября по 1 октября. В общекомандном зачёте лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. Второе место заняла коман...
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая им различные ...
В городе Вязники Владимирской области состоялось торжественное открытие современного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он был возведен в рамках социальной программы Владимирской области за счет сред...
На Московской Бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на перерасчет пенсии.
Председатель Правления ПФР Антон Дроздов выступил с докладом на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации РФ на тему «IT-технологии в социальной сфере».
Пенсионный фонд России сообщает о создании Общественного совета – постоянно действующего коллегиального совещательно-консультативного органа ПФР, главной работой которого станет общественный контроль за деяте...
К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России инициативно отправляются в школ...
Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» обновили учебник «Азбука Интернета» и материалы на сайте azbukainterneta.ru. Теперь базовый курс программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности расширен до 1...
Об этом Министр труда и социальной зашиты РФ Максим Топилин заявил по итогам заседания Правительства России.
Глава фонда доложил Председателю Правительства о текущей работе в части выплаты пенсий и материнского капитала. Обсуждались также вопросы взаимодействия фонда с Федеральной налоговой службой, с системой МФЦ, ...
В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен з...
В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих вы...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: