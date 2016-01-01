Cияй, Hоссия!

Почти четверть века на иркутской земле живёт и здравствует «Сияние России». В 1994 году это был настоящий прорыв в блокаде молчания, окружившей всё русское после прихода к власти презиравших патриотизм либералов. Сегодня нашу область уже трудно представить без этого ежегодного праздника русской духовности и культуры.

Что касается литературной программы, то «сияют» в городах и весях Приангарья и гости, и местные писатели, то вместе, то порознь, поскольку гостей на всех желающих принять их попросту не хватает. Вот и мне довелось сопровождать в Усолье­Сибирское москвичей Николая Ивановича Дорошенко (слева) и Валерия Васильевича Хатюшина (справа) в компании с иркутскими поэтами Светланой Шегебаевой и Алёной Рычковой­Закаблуковской. Усольчане оказали нашей группе тёплый приём, но при этом достойно вступали в дискуссию, высказывали собственные точки зрения по тем вопросам, которые поднимали столичные деятели литературы. Получилось живое неформальное общение, которым обе стороны остались довольны.

И вот одно из прозвучавших на этой встрече стихотворений.

***

Основа

Век жестокий. Шептанье на кухне...

Каждый вдаль с оптимизмом глядит...

Мы не знали, – что здание рухнет,

коль оно не на камне стоит.

Мир безбожный в безвременье канет,

рай земной с пьедестала сойдёт.

Если вера стоит не на камне, –

эта вера себя изживёт.

В Нём одном для людей утешенье

в окруженье несметных угроз,

в Нём и жизнь, и любовь, и спасенье.

Имя этому камню – Христос.

Вся Вселенная – для человека.

Но погряз он в дурмане химер.

Так погиб, не проживший и века,

дом с названием СССР.