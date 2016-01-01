Белька появилась у нас случайно. Жили мы тогда в Якутске. Из машины, проезжавшей мимо нашего дома, выкинули щеночка – маленького, беленького и очень больного.

Наши девочки и раньше увечных животных спасали, а тут такое трогательное дрожащее создание погибало на глазах. И никакие увещевания взрослых, доводы, что недавно погиб в доме щенок от чумки, а эта зараза год держится, не помогли. Бельке, так назвали щеночка, построили уютный домик возле дома, вылечили, благо и лекарства и опыт были, сделали все прививки и однажды привели домой. Надо было видеть это запуганное животное, которое при любом взмахе руки, визжа, пряталось под стол, чтобы понять, что такую искалеченную психику вряд ли можно исправить. Но наша дочка Алёнушка так не думала. И вскоре Белька оттаяла, перестала бояться каждого резкого движения, запомнила своё имя и стала преданнейшим, бескорыстным другом и защитником дочери. Она научилась не только считать, но и... разговаривать. И часто подолгу что-то объясняла своей хозяйке, тихо подвизгивая. А стать у неё была какая! Не один охотник заглядывался на нашу красивую, стройную, чистопородную лайку, и даже не раз за большие деньги её купить хотели. Но разве друга можно продать!

Шло время. Дочка поступила в Иркутский университет и как минимум два раза в год прилетала на побывку в Якутск. Вместе с ней на университетские сессии в Иркутск и обратно летала Белька. Конечно же, не бесплатно.

Она охраняла дочку её в походах, защищала от слишком пылких поклонников. Бывая с ней тайге, мы поражались поведению умной собаки – лишний раз не облаивая живность, она к утру приносила к палатке мышей, белок, бурундучков. Делилась, стала быть, своей добычей. И всегда знала дорогу домой. Заблудиться с ней просто было невозможно!

Белька была собакой умной, выдержанной, спокойной. Никогда без повода ни на кого не бросалась, не лаяла попусту. Соседи удивлялись – такая доброжелательная, а чужие боялись во двор войти – Белька появлялась из будки, показывала зубы, иногда слегка рыкнув, и сразу становилось ясно, что с ней шутить не стоит и без разрешения хозяев в дом не войти.

В стольких случаях нас защищала, из стольких трудных ситуаций выводила и никогда особой награды не требовала. Лишь поворчит порой, жалуясь на жизнь непростую, или «поговорит», объясняясь в любви хозяйке.

Но происходили с ней и курьёзные случаи! Однажды на выставке, где проверяли лаек на охотничьи способности, она попала впросак. Точно взяв след, вывела хозяйку на полянку к сосне, на которой сидела небольшая медведица. Подняла глаза, и на её выразительной мордочке изобразился ужас. Ну, где она, городская собака, могла видеть такое страшилище? Белька бросилась к хозяйке, всеми способами давая ей понять, что надо бежать и как можно скорее!..

Уже сильно постаревшая наша Белька однажды пошла погулять с Алёной, одетой в папину шубу. Сделав свои дела, бодро направилась к крыльцу и вдруг разглядела полуслепыми глазами что-то незнакомое. Бедная собака оторопела, шерсть поднялась дыбом, а когда «нечто» протянуло к ней руку, резко развернулась и бросилась со всех ног в соседний подъезд.

Настала пора отправлять Бельку на «пенсию». Болела, плохо видела, да и у дочек Алёнкиных аллергия на шерсть началась. Доживала она у нас, родителей, сначала на пятом этаже, иногда путая лестницу с прогулочной площадкой, потом на даче, где до самого конца считала наш участок неприкосновенным и гулять по надобности ходила только на соседний (благо, он был тогда ещё не заселён). В последнее время уже почти ползком. Но надо сказать, что в любом состоянии она была привлекательной и почему-то пользовалась удивительным вниманием собак противоположного пола самых разных пород. Всех в нашем дворе удивлял своей красотой стройный дог. Горделивой походкой он шествовал по двору, демонстрируя, что равных ему здесь просто быть не может! Но стоило появиться Бельке, как он терял голову и не отходил от старушки уже ни на шаг.

Ночь на даче. Просыпаюсь от какого-то шума, топота и взвизгиваний Бельки. Выглядываю со второго этажа. В сумраке носятся какие-то тени. Собаки! Да какие огромные! А вдруг они решили загрызть мою старую больную Бельку!? Эта мысль заставляет позабыть о страхах. Выскакиваю во двор и пытаюсь разогнать эту свору. Полночи гоняюсь безрезультатно за злодеями и засыпаю только под утро с мыслью, что обязательно «убью» того самого большого и упрямого пса.

При свете дня открывается картина: на крыльце лежит Белька, рядом счастливый пес, тот самый, а вокруг растоптанные грядки. Он жил у нас почти все лето, верно охраняя нашу старую «перечницу». Всех соседей восхищала умилительная картина, как они спят в обнимку на крыльце...

Прожила Белька у нас 16 лет. И после её ухода уже никакие другие собаки к душе так не прикипали. Такой умной, верной, послушной и отзывчивой просто больше у нас не было...